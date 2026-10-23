Lula x Flávio Bolsonaro: compare as propostas dos dois candidatos

RESUMO ＋ Os planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026 apresentam propostas distintas para economia, segurança pública, trabalho, saúde, educação e funcionamento do Estado. Lula defende a continuidade e a ampliação de programas sociais, o fim da escala 6x1 e a manutenção do arcabouço fiscal. Flávio propõe reduzir pelo menos dez ministérios, rever regras tributárias, endurecer a legislação penal e alterar competências do STF. Os documentos também apresentam convergências em áreas como digitalização da saúde, combate ao crime organizado e proteção social, mas divergem sobre os instrumentos e as prioridades de cada política.

Os planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), apresentados em 15 de agosto de 2026, trazem propostas para áreas como economia, segurança pública, saúde, educação, trabalho e infraestrutura. Apesar de algumas convergências, os documentos apresentam diferenças importantes sobre o papel do Estado, as regras fiscais, o combate ao crime e o funcionamento das instituições.

Lula aposta na continuidade e na ampliação de programas sociais, no investimento público e no fortalecimento de políticas de inclusão. Flávio propõe reduzir a estrutura administrativa federal, rever regras fiscais e tributárias e endurecer a legislação penal. Veja as principais diferenças por área.

A principal diferença entre os planos está na forma de organizar a atuação do Estado. Lula propõe ampliar políticas públicas e investimentos com continuidade de programas existentes. Já Flávio defende reduzir a estrutura administrativa, rever regras fiscais e tributárias e promover mudanças mais profundas na segurança pública e no Judiciário.

Trabalho, renda e programas sociais

O que diferencia os planos: Lula associa a agenda de trabalho à redução da jornada sem perda salarial e à ampliação da proteção. Flávio prioriza a redução do custo do emprego formal, contratos diferenciados para determinados grupos e maior flexibilidade nas relações de trabalho. Embora ambos mencionem trabalhadores de aplicativos, nenhum dos dois detalha completamente o modelo de proteção previsto.

Economia e contas públicas

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Política fiscal Manter o arcabouço fiscal e associar o equilíbrio das contas ao crescimento, à eficiência e à justiça tributária. Rever as regras fiscais, reduzir a dívida pública e buscar superávits primários. Gastos públicos Não apresenta uma lista detalhada de cortes de despesas. Cortar pelo menos dez ministérios, reduzir cargos comissionados e despesas administrativas e combater supersalários. Crescimento econômico Não estabelece uma meta numérica para o crescimento do PIB; crescimento foi de 3,2% em 2023, 3,4% em 2024 e 2,3% em 2025 Busca crescimento de 4% ao ano durante a próxima década. Investimentos em infraestrutura Dar continuidade ao Novo PAC. O documento cita R$ 280 bilhões em 2025 e expectativa de R$ 300 bilhões em 2026 no contexto do programa. Mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura, por meio de concessões, parcerias público-privadas, BNDES e securitização de ativos. Crédito público Manter garantias de crédito e programas de apoio a pequenos negócios e à indústria, como o Desenrola Brasil. Limitar o crédito subsidiado concedido pelo Tesouro e ampliar a atuação do BNDES e da ApexBrasil no apoio a pequenas e médias empresas. Privatizações Destaca a atuação do Estado em setores estratégicos e a continuidade de investimentos públicos. Avaliar privatizações caso a caso e fortalecer a Lei das Estatais.

O que diferencia os planos: Lula pretende manter o arcabouço fiscal e combinar a política econômica com a expansão de programas e investimentos. Flávio defende reformular as regras fiscais e reduzir a estrutura do governo. Nenhum dos dois documentos, no material apresentado, detalha integralmente o custo de todas as propostas e suas fontes de financiamento.

Segurança pública e sistema penitenciário

O que diferencia os planos: os dois documentos tratam do combate ao crime organizado e da segurança nas fronteiras, mas adotam abordagens distintas. Lula prioriza inteligência, integração institucional e combate ao financiamento das organizações criminosas. Flávio concentra propostas no endurecimento penal, na ampliação de vagas prisionais e no uso de tecnologias de vigilância.

Impostos e custo de vida

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Reforma tributária Manter a reforma e associar a política tributária à chamada justiça fiscal. O plano também destaca medidas de proteção de renda, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Rever a reforma e reduzir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), sem definir uma alíquota-alvo. Energia e combustíveis Investir em fontes renováveis, infraestrutura energética e atuação da Petrobras na produção e no refino. Reduzir impostos sobre eletricidade e combustíveis e diminuir encargos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Juros Não apresenta uma meta numérica para a taxa Selic. Os juros atingiram seu pico em 2025, com a taxa a 15%, atualmente eles estão em 13,75%. Associar a redução dos juros à diminuição do endividamento público, sem estabelecer uma meta para a Selic. Apostas e benefícios sociais Controlar gastos excessivos com apostas on-line. Impedir o uso de benefícios sociais em apostas e ampliar ações de educação financeira.

O que diferencia os planos: Flávio explicita a intenção de reduzir o IVA e tributos ligados à energia, enquanto Lula não apresenta uma proposta equivalente de redução geral de impostos no documento.

Educação

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Alfabetização Busca ampliar a alfabetização e prevê alcançar 80% de crianças alfabetizadas, além de criar uma estratégia nacional para recuperar a aprendizagem. O plano também prevê dar continuidade ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Prioriza o método fônico e propõe tutoria remunerada entre estudantes. Escolas Ampliar escolas em tempo integral, creches e unidades de ensino. Expandir escolas em tempo integral e cívico-militares e criar o programa Escola nas Férias. Acesso à educação Fortalecer assistência estudantil, universidades e políticas de cotas. Oferecer vouchers para suprir a falta de vagas e criar financiamento estudantil com pagamentos condicionados à renda. Ensino técnico e superior Construir 111 novos institutos federais em 106 municípios e ampliar o acesso à universidade. Expandir o ensino técnico e transferir a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Professores e currículo Dar continuidade ao piso salarial e a iniciativas como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores. Vincular parte do financiamento educacional a resultados e rever currículos para combater o que o plano chama de doutrinação. Internet nas escolas Universalizar o acesso à internet nas unidades de ensino. O documento aponta que 75% das escolas têm acesso à internet. Ampliar a conectividade como parte da digitalização de serviços e do acesso à internet.

O que diferencia os planos: Lula destaca políticas de inclusão, assistência estudantil e expansão da rede pública federal. Flávio enfatiza o método fônico, escolas cívico-militares, vouchers e mecanismos de financiamento associados à renda ou aos resultados.

Saúde

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Atendimento especializado Ampliar o programa Agora Tem Especialistas, a rede de reabilitação e a estrutura de diagnóstico e tratamento do câncer. Atualizar a tabela de remuneração do SUS e usar a capacidade ociosa de hospitais privados para realizar exames. Saúde digital Integrar informações em um prontuário único, ampliar a telessaúde e utilizar inteligência artificial para organizar filas e encaminhamentos. O plano também prevê ampliar a Rede Nacional de Dados em Saúde. Criar um prontuário médico interoperável entre serviços públicos e privados, com uso de inteligência artificial. Medicamentos Ampliar pontos de retirada e manter a oferta gratuita de medicamentos e insumos pelo Farmácia Popular. Expandir a entrega de medicamentos em casa. Atenção básica Fortalecer o Mais Médicos, a saúde bucal e a vacinação. Fortalecer as equipes de saúde da família e ampliar o atendimento domiciliar. Saúde mental e grupos específicos Expandir a atenção à saúde mental, à reabilitação e às pessoas com deficiência, incluindo políticas como o Viver sem Limites. Ampliar serviços de saúde mental e criar centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista. Pessoas idosas Ampliar políticas de cuidado e atendimento especializado. Criar a Casa Segura para Envelhecer e ampliar instituições de longa permanência.

Onde há convergência: os dois planos mencionam digitalização, inteligência artificial e telessaúde como ferramentas para melhorar o atendimento. A diferença está na ênfase: Lula apresenta uma lista de programas de expansão do SUS, enquanto Flávio propõe ampliar o uso da capacidade de hospitais privados e atualizar a remuneração dos serviços.

Habitação e infraestrutura

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Habitação Manter e ampliar o Minha Casa, Minha Vida, além de iniciativas como Compra Assistida e Reforma Casa Brasil. Retomar o Casa Verde e Amarela, criado no governo de Jair Bolsonaro, com meta de 2,5 milhões de moradias. Imóveis públicos Usar imóveis da União em projetos de interesse social por meio do Fundo Imobiliário da União. O plano trata de habitação e regularização, mas não apresenta proposta equivalente com o mesmo instrumento. Transporte Dar continuidade a investimentos em mobilidade urbana, concessões e infraestrutura, além de fortalecer projetos como o Novo PAC e o Periferia Viva. Priorizar projetos ferroviários, hidroviários e de mobilidade urbana, incluindo Ferrogrão, Trem do Nordeste e extensão da Transnordestina. Recursos para infraestrutura O documento cita R$ 280 bilhões no Novo PAC em 2025 e expectativa de R$ 300 bilhões em 2026. Mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos, com participação de concessões, parcerias público-privadas e financiamento público. Saneamento e água Expandir investimentos em infraestrutura urbana e serviços públicos. Estabelecer metas de saneamento e investir em projetos de abastecimento e segurança hídrica.

Os valores citados pelos planos não são diretamente comparáveis: eles se referem a períodos, instrumentos e escopos de investimento diferentes. O documento de Flávio apresenta uma meta de mobilização de recursos para quatro anos, enquanto os valores do Novo PAC citados no plano de Lula se referem a anos específicos e a um conjunto mais amplo de iniciativas.

Meio ambiente e energia

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Desmatamento Zerar o desmatamento até 2030. Zerar o desmatamento ilegal até 2029. Emissões Reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005. Desenvolver o mercado regulado de carbono, sem apresentar no material uma meta equivalente de redução total de emissões. Energia Ampliar fontes renováveis, baterias e infraestrutura de transmissão. Investir em gás, fraturamento hidráulico (fracking), baterias, biocombustíveis e combustível sustentável de aviação. Petróleo e combustíveis Retomar a atuação da Petrobras na distribuição, ampliar o refino e fortalecer a produção nacional. Reduzir impostos e encargos sobre energia e combustíveis e ampliar a exploração de gás. Órgãos ambientais Manter políticas de proteção ambiental e restauração. Rever sobreposições de atribuições entre Ibama, Funai e ICMBio e ampliar a transparência sobre organizações não governamentais financiadas por recursos estrangeiros. Minerais e tecnologia Criar uma política para minerais críticos e terras raras e ampliar investimentos em tecnologia, incluindo supercomputadores nacionais. Agregar valor à produção mineral e incentivar centros de dados, inteligência artificial e startups.

As metas de desmatamento usam prazos diferentes e não têm exatamente a mesma formulação. Lula fala em zerar o desmatamento até 2030, enquanto Flávio especifica o desmatamento ilegal até 2029. Os planos também divergem na estratégia energética: o petista enfatiza a transição para fontes renováveis, enquanto o candidato do PL inclui a exploração de gás por fracking.

Mulheres e políticas de cuidado

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Combate à violência Manter o pacto de enfrentamento ao feminicídio e ampliar políticas de proteção, incluindo a expansão de estruturas de atendimento às mulheres. Criar a Central da Mulher, uma plataforma integrada de denúncias e ferramentas de inteligência artificial para atendimento. Monitoramento de agressores Fortalecer ações de prevenção e proteção às vítimas. Ampliar o uso de tornozeleiras eletrônicas e mecanismos de monitoramento. Autonomia econômica Ampliar políticas de proteção social, inclusão produtiva e economia solidária. Criar o programa Ganha Ganha, com pontos conversíveis em benefícios financeiros, e oferecer bônus de internet. Creches e cuidados Ampliar creches e políticas nacionais de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Expandir creches em tempo integral, vouchers e uma rede nacional de cuidados. Atendimento de saúde Ampliar serviços de saúde, reabilitação e atendimento especializado. Fortalecer prontuários digitais, telemedicina e unidades móveis.

Os dois planos incluem medidas para ampliar a proteção às mulheres, o monitoramento de agressores e a oferta de serviços de cuidado.

Judiciário e funcionamento do Estado

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) STF O plano não propõe mudanças estruturais equivalentes nas competências da Corte. Acabar com a competência criminal originária do STF para determinadas autoridades e limitar decisões monocráticas. Indicações ao Supremo Não apresenta proposta equivalente de quarentena para indicados. Criar quarentena de um ano para indicados ao STF e estabelecer restrições envolvendo parentes e escritórios de advocacia em situações previstas no plano. Reeleição Não apresenta proposta para acabar com a reeleição do Executivo. Acabar com a reeleição para cargos do Executivo. Estrutura do governo Não estabelece meta de corte de ministérios. Reduzir pelo menos dez ministérios e diminuir cargos comissionados e despesas administrativas. Participação social Fortalecer mecanismos de participação social e instrumentos de planejamento participativo. Ampliar a participação da sociedade civil no CNJ e no CNMP e promover mudanças no sistema político. Plataformas e conteúdo digital Discutir regras para direitos autorais, inteligência artificial, streaming e uso de telas. O plano também propõe atualizar as regras de direitos autorais e de uso de inteligência artificial. Promover o chamado “Tesouraço na Censura”, com mudanças em estruturas e mecanismos relacionados à moderação de conteúdo e à desinformação.

O que diferencia os planos: Flávio propõe mudanças específicas no STF, nas regras de reeleição e na estrutura administrativa. Lula enfatiza participação social, políticas públicas e mudanças regulatórias em áreas como tecnologia e cultura.

Política externa

Tema Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Relações internacionais Defender uma atuação diplomática universalista, com fortalecimento do multilateralismo e da cooperação entre países. Adotar uma política externa pragmática, com destaque para as relações com Estados Unidos, Israel e Argentina. Organismos internacionais Ampliar a atuação em fóruns multilaterais e defender reformas em instituições como a ONU e o FMI. Buscar a entrada do Brasil na OCDE. Cooperação entre países Fortalecer relações com o Mercosul, os Brics e países do Sul Global. Priorizar parcerias consideradas estratégicas para comércio, investimentos e desenvolvimento.

Os documentos partem de orientações diferentes: Lula dá destaque ao multilateralismo e à atuação em blocos e organismos internacionais; Flávio enfatiza relações bilaterais estratégicas e a aproximação com a OCDE.

Quais propostas dependem do Congresso?

A implementação dos planos não depende apenas de decisões do presidente. Diversas medidas exigem aprovação legislativa, mudanças constitucionais, regulamentação ou negociação com estados e municípios.

Jornada de trabalho: a redução da jornada e o fim da escala 6x1 defendidos por Lula dependem de tramitação legislativa. Mudanças nas regras trabalhistas propostas por Flávio também podem exigir alterações legais.

a redução da jornada e o fim da escala 6x1 defendidos por Lula dependem de tramitação legislativa. Mudanças nas regras trabalhistas propostas por Flávio também podem exigir alterações legais. Maioridade penal: a redução da idade penal e outras mudanças no sistema de punições previstas por Flávio exigem alterações legislativas e, conforme a medida, constitucionais.

a redução da idade penal e outras mudanças no sistema de punições previstas por Flávio exigem alterações legislativas e, conforme a medida, constitucionais. Sistema tributário: a revisão da reforma e a redução do IVA propostas por Flávio dependem de mudanças nas regras tributárias.

a revisão da reforma e a redução do IVA propostas por Flávio dependem de mudanças nas regras tributárias. Judiciário: alterações nas competências do STF e nas regras de indicação de ministros exigem mudanças legais ou cokonstitucionais, conforme o caso.

alterações nas competências do STF e nas regras de indicação de ministros exigem mudanças legais ou cokonstitucionais, conforme o caso. Reeleição: acabar com a reeleição para cargos do Executivo depende de alteração das regras eleitorais.

acabar com a reeleição para cargos do Executivo depende de alteração das regras eleitorais. Orçamento e investimentos: programas, obras e expansão de serviços dependem de recursos disponíveis, planejamento e, em vários casos, de participação de governos estaduais e municipais.