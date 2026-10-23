Lula x Flávio Bolsonaro: compare as propostas dos dois candidatos

Lula e Flávio Bolsonaro: segundo Futura, senador amplia vantagem em simulações de 2º turno (Divulgação/Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 21h00.
Os planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026 apresentam propostas distintas para economia, segurança pública, trabalho, saúde, educação e funcionamento do Estado. Lula defende a continuidade e a ampliação de programas sociais, o fim da escala 6x1 e a manutenção do arcabouço fiscal. Flávio propõe reduzir pelo menos dez ministérios, rever regras tributárias, endurecer a legislação penal e alterar competências do STF. Os documentos também apresentam convergências em áreas como digitalização da saúde, combate ao crime organizado e proteção social, mas divergem sobre os instrumentos e as prioridades de cada política.
Os planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), apresentados em 15 de agosto de 2026, trazem propostas para áreas como economia, segurança pública, saúde, educação, trabalho e infraestrutura. Apesar de algumas convergências, os documentos apresentam diferenças importantes sobre o papel do Estado, as regras fiscais, o combate ao crime e o funcionamento das instituições.
Lula aposta na continuidade e na ampliação de programas sociais, no investimento público e no fortalecimento de políticas de inclusão. Flávio propõe reduzir a estrutura administrativa federal, rever regras fiscais e tributárias e endurecer a legislação penal. Veja as principais diferenças por área.
A principal diferença entre os planos está na forma de organizar a atuação do Estado. Lula propõe ampliar políticas públicas e investimentos com continuidade de programas existentes. Já Flávio defende reduzir a estrutura administrativa, rever regras fiscais e tributárias e promover mudanças mais profundas na segurança pública e no Judiciário.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Jornada de trabalho
|Defende o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal para 40 horas, sem redução salarial. A medida depende de tramitação legislativa.
|Propõe flexibilizar formas de trabalho e priorizar a negociação entre trabalhadores e empregadores em relação à legislação, conforme o plano.
|Custo do emprego formal
|Fortalecer a proteção trabalhista e rever aspectos da legislação.
|Reduzir o custo do trabalho formal e criar contratos com custo reduzido para jovens de 18 a 24 anos e desempregados com mais de 50 anos, por 12 meses.
|Trabalhadores de aplicativos
|Ampliar a proteção de trabalhadores de plataformas digitais com programas como o Move Brasil e propostas como o Projeto de Lei Complementar (PLP 152/2025)
|Também prevê proteção social para trabalhadores de aplicativos, mas não detalha o modelo.
|Programas sociais
|Manter e fortalecer políticas de proteção social, incluindo programas de incentivo à educação, como o Pé-de-Meia.
|Manter programas sociais e combater fraudes, com medidas para estimular a inserção no mercado de trabalho.
|Emprego e empreendedorismo
|Apoiar pequenos negócios e iniciativas de inclusão produtiva, com garantias de crédito e programas como o Desenrola Brasil.
|Criar um banco nacional de vagas, o programa Minha Primeira Empresa e o Banco da Prosperidade.
O que diferencia os planos: Lula associa a agenda de trabalho à redução da jornada sem perda salarial e à ampliação da proteção. Flávio prioriza a redução do custo do emprego formal, contratos diferenciados para determinados grupos e maior flexibilidade nas relações de trabalho. Embora ambos mencionem trabalhadores de aplicativos, nenhum dos dois detalha completamente o modelo de proteção previsto.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Política fiscal
|Manter o arcabouço fiscal e associar o equilíbrio das contas ao crescimento, à eficiência e à justiça tributária.
|Rever as regras fiscais, reduzir a dívida pública e buscar superávits primários.
|Gastos públicos
|Não apresenta uma lista detalhada de cortes de despesas.
|Cortar pelo menos dez ministérios, reduzir cargos comissionados e despesas administrativas e combater supersalários.
|Crescimento econômico
|Não estabelece uma meta numérica para o crescimento do PIB; crescimento foi de 3,2% em 2023, 3,4% em 2024 e 2,3% em 2025
|Busca crescimento de 4% ao ano durante a próxima década.
|Investimentos em infraestrutura
|Dar continuidade ao Novo PAC. O documento cita R$ 280 bilhões em 2025 e expectativa de R$ 300 bilhões em 2026 no contexto do programa.
|Mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura, por meio de concessões, parcerias público-privadas, BNDES e securitização de ativos.
|Crédito público
|Manter garantias de crédito e programas de apoio a pequenos negócios e à indústria, como o Desenrola Brasil.
|Limitar o crédito subsidiado concedido pelo Tesouro e ampliar a atuação do BNDES e da ApexBrasil no apoio a pequenas e médias empresas.
|Privatizações
|Destaca a atuação do Estado em setores estratégicos e a continuidade de investimentos públicos.
|Avaliar privatizações caso a caso e fortalecer a Lei das Estatais.
O que diferencia os planos: Lula pretende manter o arcabouço fiscal e combinar a política econômica com a expansão de programas e investimentos. Flávio defende reformular as regras fiscais e reduzir a estrutura do governo. Nenhum dos dois documentos, no material apresentado, detalha integralmente o custo de todas as propostas e suas fontes de financiamento.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Estratégia de combate ao crime
|Fortalecer inteligência, integração entre forças de segurança e ações contra o financiamento do crime organizado, incluindo as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e o programa Brasil Contra o Crime Organizado.
|Classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas e endurecer a resposta penal.
|Estrutura federal
|Prevê a possibilidade de criar um Ministério da Segurança Pública, condicionada à avaliação administrativa.
|Propõe dobrar os investimentos federais em segurança pública.
|Prisões
|Reforçar o sistema penitenciário federal e estabelecer um pacto nacional de execução penal.
|Construir cinco presídios de segurança máxima e ampliar a capacidade penitenciária em 500 mil vagas em quatro anos.
|Penas
|Fortalecer instrumentos de investigação e execução penal, sem apresentar medidas equivalentes ao conjunto de endurecimento proposto pelo adversário.
|Acabar com a progressão de regime para condenados por crimes hediondos e prever castração química para condenados por crimes sexuais.
|Maioridade penal
|O plano não propõe reduzir a maioridade penal.
|Reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos e permitir punição a partir dos 14 anos em crimes graves.
|Monitoramento
|Ampliar o uso de câmeras corporais e fortalecer o programa Celular Seguro.
|Instalar mais de 1 milhão de câmeras com reconhecimento facial.
|Fronteiras
|Reforçar a atuação das Forças Armadas nas fronteiras da Amazônia e a cooperação entre instituições.
|Criar um sistema nacional de monitoramento das fronteiras e equipes especiais da Marinha e da Aeronáutica para portos e aeroportos.
O que diferencia os planos: os dois documentos tratam do combate ao crime organizado e da segurança nas fronteiras, mas adotam abordagens distintas. Lula prioriza inteligência, integração institucional e combate ao financiamento das organizações criminosas. Flávio concentra propostas no endurecimento penal, na ampliação de vagas prisionais e no uso de tecnologias de vigilância.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Reforma tributária
|Manter a reforma e associar a política tributária à chamada justiça fiscal. O plano também destaca medidas de proteção de renda, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.
|Rever a reforma e reduzir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), sem definir uma alíquota-alvo.
|Energia e combustíveis
|Investir em fontes renováveis, infraestrutura energética e atuação da Petrobras na produção e no refino.
|Reduzir impostos sobre eletricidade e combustíveis e diminuir encargos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
|Juros
|Não apresenta uma meta numérica para a taxa Selic. Os juros atingiram seu pico em 2025, com a taxa a 15%, atualmente eles estão em 13,75%.
|Associar a redução dos juros à diminuição do endividamento público, sem estabelecer uma meta para a Selic.
|Apostas e benefícios sociais
|Controlar gastos excessivos com apostas on-line.
|Impedir o uso de benefícios sociais em apostas e ampliar ações de educação financeira.
O que diferencia os planos: Flávio explicita a intenção de reduzir o IVA e tributos ligados à energia, enquanto Lula não apresenta uma proposta equivalente de redução geral de impostos no documento.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Alfabetização
|Busca ampliar a alfabetização e prevê alcançar 80% de crianças alfabetizadas, além de criar uma estratégia nacional para recuperar a aprendizagem. O plano também prevê dar continuidade ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
|Prioriza o método fônico e propõe tutoria remunerada entre estudantes.
|Escolas
|Ampliar escolas em tempo integral, creches e unidades de ensino.
|Expandir escolas em tempo integral e cívico-militares e criar o programa Escola nas Férias.
|Acesso à educação
|Fortalecer assistência estudantil, universidades e políticas de cotas.
|Oferecer vouchers para suprir a falta de vagas e criar financiamento estudantil com pagamentos condicionados à renda.
|Ensino técnico e superior
|Construir 111 novos institutos federais em 106 municípios e ampliar o acesso à universidade.
|Expandir o ensino técnico e transferir a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia.
|Professores e currículo
|Dar continuidade ao piso salarial e a iniciativas como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores.
|Vincular parte do financiamento educacional a resultados e rever currículos para combater o que o plano chama de doutrinação.
|Internet nas escolas
|Universalizar o acesso à internet nas unidades de ensino. O documento aponta que 75% das escolas têm acesso à internet.
|Ampliar a conectividade como parte da digitalização de serviços e do acesso à internet.
O que diferencia os planos: Lula destaca políticas de inclusão, assistência estudantil e expansão da rede pública federal. Flávio enfatiza o método fônico, escolas cívico-militares, vouchers e mecanismos de financiamento associados à renda ou aos resultados.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Atendimento especializado
|Ampliar o programa Agora Tem Especialistas, a rede de reabilitação e a estrutura de diagnóstico e tratamento do câncer.
|Atualizar a tabela de remuneração do SUS e usar a capacidade ociosa de hospitais privados para realizar exames.
|Saúde digital
|Integrar informações em um prontuário único, ampliar a telessaúde e utilizar inteligência artificial para organizar filas e encaminhamentos. O plano também prevê ampliar a Rede Nacional de Dados em Saúde.
|Criar um prontuário médico interoperável entre serviços públicos e privados, com uso de inteligência artificial.
|Medicamentos
|Ampliar pontos de retirada e manter a oferta gratuita de medicamentos e insumos pelo Farmácia Popular.
|Expandir a entrega de medicamentos em casa.
|Atenção básica
|Fortalecer o Mais Médicos, a saúde bucal e a vacinação.
|Fortalecer as equipes de saúde da família e ampliar o atendimento domiciliar.
|Saúde mental e grupos específicos
|Expandir a atenção à saúde mental, à reabilitação e às pessoas com deficiência, incluindo políticas como o Viver sem Limites.
|Ampliar serviços de saúde mental e criar centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista.
|Pessoas idosas
|Ampliar políticas de cuidado e atendimento especializado.
|Criar a Casa Segura para Envelhecer e ampliar instituições de longa permanência.
Onde há convergência: os dois planos mencionam digitalização, inteligência artificial e telessaúde como ferramentas para melhorar o atendimento. A diferença está na ênfase: Lula apresenta uma lista de programas de expansão do SUS, enquanto Flávio propõe ampliar o uso da capacidade de hospitais privados e atualizar a remuneração dos serviços.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Habitação
|Manter e ampliar o Minha Casa, Minha Vida, além de iniciativas como Compra Assistida e Reforma Casa Brasil.
|Retomar o Casa Verde e Amarela, criado no governo de Jair Bolsonaro, com meta de 2,5 milhões de moradias.
|Imóveis públicos
|Usar imóveis da União em projetos de interesse social por meio do Fundo Imobiliário da União.
|O plano trata de habitação e regularização, mas não apresenta proposta equivalente com o mesmo instrumento.
|Transporte
|Dar continuidade a investimentos em mobilidade urbana, concessões e infraestrutura, além de fortalecer projetos como o Novo PAC e o Periferia Viva.
|Priorizar projetos ferroviários, hidroviários e de mobilidade urbana, incluindo Ferrogrão, Trem do Nordeste e extensão da Transnordestina.
|Recursos para infraestrutura
|O documento cita R$ 280 bilhões no Novo PAC em 2025 e expectativa de R$ 300 bilhões em 2026.
|Mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos, com participação de concessões, parcerias público-privadas e financiamento público.
|Saneamento e água
|Expandir investimentos em infraestrutura urbana e serviços públicos.
|Estabelecer metas de saneamento e investir em projetos de abastecimento e segurança hídrica.
Os valores citados pelos planos não são diretamente comparáveis: eles se referem a períodos, instrumentos e escopos de investimento diferentes. O documento de Flávio apresenta uma meta de mobilização de recursos para quatro anos, enquanto os valores do Novo PAC citados no plano de Lula se referem a anos específicos e a um conjunto mais amplo de iniciativas.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Desmatamento
|Zerar o desmatamento até 2030.
|Zerar o desmatamento ilegal até 2029.
|Emissões
|Reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005.
|Desenvolver o mercado regulado de carbono, sem apresentar no material uma meta equivalente de redução total de emissões.
|Energia
|Ampliar fontes renováveis, baterias e infraestrutura de transmissão.
|Investir em gás, fraturamento hidráulico (fracking), baterias, biocombustíveis e combustível sustentável de aviação.
|Petróleo e combustíveis
|Retomar a atuação da Petrobras na distribuição, ampliar o refino e fortalecer a produção nacional.
|Reduzir impostos e encargos sobre energia e combustíveis e ampliar a exploração de gás.
|Órgãos ambientais
|Manter políticas de proteção ambiental e restauração.
|Rever sobreposições de atribuições entre Ibama, Funai e ICMBio e ampliar a transparência sobre organizações não governamentais financiadas por recursos estrangeiros.
|Minerais e tecnologia
|Criar uma política para minerais críticos e terras raras e ampliar investimentos em tecnologia, incluindo supercomputadores nacionais.
|Agregar valor à produção mineral e incentivar centros de dados, inteligência artificial e startups.
As metas de desmatamento usam prazos diferentes e não têm exatamente a mesma formulação. Lula fala em zerar o desmatamento até 2030, enquanto Flávio especifica o desmatamento ilegal até 2029. Os planos também divergem na estratégia energética: o petista enfatiza a transição para fontes renováveis, enquanto o candidato do PL inclui a exploração de gás por fracking.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Combate à violência
|Manter o pacto de enfrentamento ao feminicídio e ampliar políticas de proteção, incluindo a expansão de estruturas de atendimento às mulheres.
|Criar a Central da Mulher, uma plataforma integrada de denúncias e ferramentas de inteligência artificial para atendimento.
|Monitoramento de agressores
|Fortalecer ações de prevenção e proteção às vítimas.
|Ampliar o uso de tornozeleiras eletrônicas e mecanismos de monitoramento.
|Autonomia econômica
|Ampliar políticas de proteção social, inclusão produtiva e economia solidária.
|Criar o programa Ganha Ganha, com pontos conversíveis em benefícios financeiros, e oferecer bônus de internet.
|Creches e cuidados
|Ampliar creches e políticas nacionais de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.
|Expandir creches em tempo integral, vouchers e uma rede nacional de cuidados.
|Atendimento de saúde
|Ampliar serviços de saúde, reabilitação e atendimento especializado.
|Fortalecer prontuários digitais, telemedicina e unidades móveis.
Os dois planos incluem medidas para ampliar a proteção às mulheres, o monitoramento de agressores e a oferta de serviços de cuidado.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|STF
|O plano não propõe mudanças estruturais equivalentes nas competências da Corte.
|Acabar com a competência criminal originária do STF para determinadas autoridades e limitar decisões monocráticas.
|Indicações ao Supremo
|Não apresenta proposta equivalente de quarentena para indicados.
|Criar quarentena de um ano para indicados ao STF e estabelecer restrições envolvendo parentes e escritórios de advocacia em situações previstas no plano.
|Reeleição
|Não apresenta proposta para acabar com a reeleição do Executivo.
|Acabar com a reeleição para cargos do Executivo.
|Estrutura do governo
|Não estabelece meta de corte de ministérios.
|Reduzir pelo menos dez ministérios e diminuir cargos comissionados e despesas administrativas.
|Participação social
|Fortalecer mecanismos de participação social e instrumentos de planejamento participativo.
|Ampliar a participação da sociedade civil no CNJ e no CNMP e promover mudanças no sistema político.
|Plataformas e conteúdo digital
|Discutir regras para direitos autorais, inteligência artificial, streaming e uso de telas. O plano também propõe atualizar as regras de direitos autorais e de uso de inteligência artificial.
|Promover o chamado “Tesouraço na Censura”, com mudanças em estruturas e mecanismos relacionados à moderação de conteúdo e à desinformação.
O que diferencia os planos: Flávio propõe mudanças específicas no STF, nas regras de reeleição e na estrutura administrativa. Lula enfatiza participação social, políticas públicas e mudanças regulatórias em áreas como tecnologia e cultura.
|Tema
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Relações internacionais
|Defender uma atuação diplomática universalista, com fortalecimento do multilateralismo e da cooperação entre países.
|Adotar uma política externa pragmática, com destaque para as relações com Estados Unidos, Israel e Argentina.
|Organismos internacionais
|Ampliar a atuação em fóruns multilaterais e defender reformas em instituições como a ONU e o FMI.
|Buscar a entrada do Brasil na OCDE.
|Cooperação entre países
|Fortalecer relações com o Mercosul, os Brics e países do Sul Global.
|Priorizar parcerias consideradas estratégicas para comércio, investimentos e desenvolvimento.
Os documentos partem de orientações diferentes: Lula dá destaque ao multilateralismo e à atuação em blocos e organismos internacionais; Flávio enfatiza relações bilaterais estratégicas e a aproximação com a OCDE.
A implementação dos planos não depende apenas de decisões do presidente. Diversas medidas exigem aprovação legislativa, mudanças constitucionais, regulamentação ou negociação com estados e municípios.
Lula (PT) propõe manter e ampliar programas sociais, fortalecer investimentos públicos, reduzir a jornada de trabalho e preservar o atual arcabouço fiscal. Flávio Bolsonaro (PL) defende reduzir a estrutura administrativa federal, rever regras fiscais e tributárias, endurecer a legislação penal e modificar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois documentos apresentam propostas para saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, mas diferem nas prioridades e nos instrumentos de implementação.
Lula defende o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal para 40 horas, sem diminuição salarial. Flávio Bolsonaro propõe flexibilizar as relações de trabalho, reduzir os custos da contratação formal e priorizar acordos negociados entre trabalhadores e empregadores. Ambos mencionam a ampliação da proteção social para trabalhadores de aplicativos, mas não apresentam um modelo completo no material analisado.
Lula pretende manter o arcabouço fiscal e associar o equilíbrio das contas públicas ao crescimento econômico, à eficiência do Estado e à justiça tributária. Seu plano não estabelece uma meta numérica de crescimento do PIB. Flávio propõe revisar a reforma tributária, reduzir o IVA, cortar pelo menos dez ministérios e buscar crescimento econômico de 4% ao ano durante a próxima década. Nenhum dos dois documentos detalha integralmente os custos e as fontes de financiamento de todas as propostas.
Lula prioriza o fortalecimento da inteligência policial, a integração entre forças de segurança e o combate ao financiamento das organizações criminosas. Flávio Bolsonaro propõe classificar facções como organizações narcoterroristas, construir cinco presídios de segurança máxima, ampliar a capacidade penitenciária em 500 mil vagas e reduzir a maioridade penal. O plano de Flávio também prevê dobrar os investimentos federais em segurança pública.
Na saúde, Lula prevê ampliar programas como Mais Médicos, Farmácia Popular e Agora Tem Especialistas, enquanto Flávio propõe atualizar a tabela de remuneração do SUS e utilizar a capacidade de hospitais privados para realizar exames. Ambos defendem ampliar o uso de tecnologia no atendimento. Na educação, Lula prioriza a expansão da rede pública, a assistência estudantil e a alfabetização. Flávio enfatiza o método fônico, as escolas cívico-militares, os vouchers educacionais e o financiamento associado a resultados.
Lula propõe manter e ampliar o Minha Casa, Minha Vida, sem estabelecer uma nova meta numérica para um eventual quarto mandato. Flávio Bolsonaro pretende retomar o Casa Verde e Amarela, programa criado durante o governo de Jair Bolsonaro, com a meta de alcançar 2,5 milhões de moradias. Os dois planos também incluem investimentos em infraestrutura urbana e habitação.
Lula estabelece como metas zerar o desmatamento até 2030 e reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005. Flávio Bolsonaro propõe zerar o desmatamento ilegal até 2029, desenvolver o mercado regulado de carbono e ampliar investimentos em gás natural, incluindo a exploração por fraturamento hidráulico. As metas de desmatamento possuem prazos e formulações diferentes, o que impede uma comparação direta dos compromissos.
Entre as propostas que dependem de mudanças legislativas estão o fim da escala 6x1 e a redução da jornada defendidos por Lula, além da flexibilização de regras trabalhistas proposta por Flávio. Também exigem aprovação legislativa, e em alguns casos alterações constitucionais, medidas como reduzir a maioridade penal, modificar competências do STF, acabar com a reeleição para cargos do Executivo e revisar regras tributárias. A execução de programas e investimentos também depende de orçamento, regulamentação e, conforme o caso, articulação com estados e municípios.