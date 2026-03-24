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FGTS aprova ampliação de renda no Minha Casa Minha Vida; veja novos limites

Medida amplia acesso ao programa e terá impacto de R$ 3,6 bilhões

Habitação: governo amplia limites de renda e financiamento do Minha Casa Minha Vida (Ricardo Stuckert/PR)

Habitação: governo amplia limites de renda e financiamento do Minha Casa Minha Vida (Ricardo Stuckert/PR)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h58.

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira, 24, a ampliação dos limites de renda e dos valores de financiamento do Minha Casa Minha Vida, principal política habitacional do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As novas regras ainda precisam ser publicadas no Diário Oficial da União para entrarem em vigor.

Faixas de renda são ampliadas

Com a mudança, todas as faixas do programa tiveram os limites de renda elevados:

  • Faixa 1: de até R$ 2.850 para até R$ 3.200
  • Faixa 2: de até R$ 4.700 para até R$ 5.000
  • Faixa 3: de até R$ 8.600 para até R$ 9.600
  • Faixa 4: de até R$ 12 mil para até R$ 13 mil

A ampliação busca incluir mais famílias no programa, especialmente na classe média.

Teto dos imóveis também sobe

O conselho também aprovou o aumento dos valores máximos dos imóveis financiados nas faixas superiores:

  • Faixa 3: de R$ 350 mil para R$ 400 mil
  • Faixa 4: de R$ 500 mil para R$ 600 mil

Impacto bilionário

Segundo o secretário-executivo substituto do conselho, Sandro Pereira Silva, o impacto estimado das mudanças será de R$ 500 milhões no orçamento de descontos.

Ele afirmou ainda que o impacto financeiro total chega a R$ 3,6 bilhões, valor que será coberto com recursos do fundo social, sem necessidade de aporte adicional.

Além das alterações no programa habitacional, o conselho ainda deve analisar a retomada do FGTS-Saúde e a inclusão de novos projetos no Pró-Transporte.

Relançado no atual governo, o Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009 e é uma das principais iniciativas federais para ampliar o acesso à moradia no país.

Acompanhe tudo sobre:Minha Casa Minha VidaGoverno Lula

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