'Vamos ultrapassar investimento de 1% do PIB em segurança', diz vice de Flávio

O vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, Alfredo Gaspar, afirmou nesta segunda-feira, 31, que um eventual governo do senador pretende elevar os investimentos em segurança pública para mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Hoje, segundo ele, o governo investe apenas 0,4% do PIB.

“Vamos ultrapassar 1% do PIB em segurança. Vamos estabelecer tolerância zero para o crime”, afirmou Gaspar durante o BTG Macro Day, evento promovido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) que reúne representantes do mercado financeiro, empresários e autoridades para discutir os cenários econômico e político do país.

A proposta faz parte de uma estratégia de campanha que coloca o combate ao crime organizado como uma das principais prioridades de um eventual governo de Flávio Bolsonaro.

Segundo Gaspar, o aumento de recursos viria acompanhado de uma mudança na atuação do Estado, com foco no enfrentamento das facções criminosas e de sua estrutura financeira.

“Vamos declarar guerra ao crime organizado. Vamos enfrentar o crime organizado em toda sua estrutura financeira”, disse.

Gaspar, que foi secretário de Segurança Pública de Alagoas e deputado federal, afirmou que o Brasil vive um cenário de avanço do crime organizado e que o governo precisaria adotar uma postura mais firme.

“Temos milhões de crimes patrimoniais. Temos 50 milhões de pessoas sob o domínio do crime organizado. Esse país não vai bem”, afirmou.

Entre as propostas defendidas pelo vice de Flávio Bolsonaro está a classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Ele também defendeu uma política de “tolerância zero” para crimes e infrações. “Não vamos admitir mais o crime organizado mandando no território brasileiro”, afirmou.

A segurança pública é uma das principais bandeiras do campo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e deve ser um dos temas centrais da disputa eleitoral de 2026. Ao defender a ampliação dos gastos, Gaspar afirmou que o governo atual do não conseguiu reverter o avanço das organizações criminosas.

Gasto público

A promessa de ampliar os investimentos em segurança ocorre em meio ao debate sobre o espaço fiscal do próximo governo. Durante o evento, Gaspar também criticou a trajetória da dívida pública brasileira, que, segundo ele, já ultrapassa R$ 10 trilhões.

O vice de Flávio Bolsonaro afirmou ainda que a campanha pretende defender mudanças na reforma tributária e revisar pontos do sistema de impostos.

“Temos recursos mal endereçados. Estamos dispostos a enfrentar a reforma”, disse.

Gaspar afirmou que sua atuação em um eventual governo seria de apoio ao presidente eleito. “Não tenho vaidade em ser protagonista. Estarei lá para ser retaguarda e para-choque”, afirmou.