Canetas emagrecedoras podem afetar a menstruação? Entenda os efeitos no ciclo

O uso de canetas emagrecedoras pode provocar mudanças na menstruação, como atrasos, alterações no fluxo e até ausência de sangramento. Medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro também podem influenciar indiretamente a ovulação e a fertilidade, principalmente em mulheres que apresentam alterações hormonais associadas ao excesso de peso.

Em entrevista à EXAME, o ginecologista e obstetra César Patez Figueiredo explica que a relação entre esses medicamentos e o ciclo menstrual envolve principalmente o emagrecimento e as mudanças metabólicas que ocorrem durante o tratamento.

"Quando uma mulher perde uma quantidade significativa de peso, especialmente em um período relativamente curto, seu organismo pode passar por adaptações que interferem no funcionamento do eixo hormonal responsável pela ovulação e pela menstruação", afirma.

O especialista destaca que o tecido adiposo participa da regulação hormonal, inclusive do metabolismo dos estrogênios. Por isso, tanto a perda de peso quanto a restrição alimentar excessiva podem influenciar a regularidade menstrual.

Quais alterações na menstruação as canetas emagrecedoras podem causar?

Entre as mudanças que podem ser observadas durante o tratamento estão atrasos menstruais, ciclos mais curtos ou longos, alterações na quantidade do fluxo e pequenos sangramentos fora do período esperado, conhecidos como escapes.

Em algumas situações, a menstruação pode deixar de ocorrer por determinado período, condição chamada de amenorreia. "Uma mulher que tinha ciclos de aproximadamente 28 dias e passa a menstruar a cada 40 ou 50 dias, por exemplo, precisa ser avaliada", avalia Figueiredo.

Segundo o ginecologista, o primeiro cuidado é acompanhar as alterações e registrar as datas da menstruação, a duração do sangramento, a intensidade do fluxo e as mudanças de peso. Essas informações ajudam a identificar possíveis irregularidades e orientam a investigação durante a consulta médica.

A perda de peso pode regularizar o ciclo menstrual?

Por outro lado, mulheres que apresentavam ciclos irregulares devido à obesidade ou à síndrome dos ovários policísticos (SOP) podem voltar a menstruar regularmente após o emagrecimento. Isso acontece porque a perda de peso pode melhorar a sensibilidade à insulina e favorecer o funcionamento dos mecanismos hormonais responsáveis pela ovulação.

Entretanto, a velocidade do emagrecimento também importa. Uma restrição alimentar excessiva, acompanhada de baixa ingestão de nutrientes, pode prejudicar a ovulação e provocar irregularidades menstruais.

"O organismo precisa de energia suficiente para manter suas funções reprodutivas", explica Figueiredo.

Canetas emagrecedoras podem aumentar as chances de engravidar?

A perda de peso pode favorecer o retorno da ovulação em mulheres com dificuldades ovulatórias associadas à obesidade, à resistência à insulina ou à síndrome dos ovários policísticos. Com ciclos mais regulares, a possibilidade de gravidez também pode aumentar.

"Uma paciente que menstruava apenas algumas vezes por ano, por exemplo, pode apresentar melhora da regularidade menstrual depois de perder peso e melhorar suas condições metabólicas", afirma o ginecologista.

Segundo Figueiredo, essa mudança pode indicar que a ovulação está acontecendo com maior frequência. O médico ressalta, porém, que melhorar as condições que favorecem a fertilidade não significa que as canetas emagrecedoras sejam tratamentos para engravidar.

Ozempic, Wegovy e Mounjaro afetam a menstruação da mesma forma?

Os medicamentos apresentam diferenças farmacológicas. Ozempic e Wegovy contêm semaglutida, que atua sobre o receptor de GLP-1. Já o Mounjaro contém tirzepatida, substância que age sobre os receptores de GLP-1 e GIP.

Esses mecanismos participam da regulação da glicose, do apetite e do metabolismo. Como as alterações menstruais podem estar relacionadas à intensidade da perda de peso, a resposta pode variar conforme o medicamento, a dose e as características de cada paciente.

No entanto, segundo Figueiredo, ainda não existem evidências clínicas robustas que permitam afirmar que um desses medicamentos provoque mais alterações menstruais do que outro.

Mounjaro e Ozempic podem diminuir o efeito do anticoncepcional?

Uma das principais diferenças entre os medicamentos envolve a interação com anticoncepcionais orais. O Mounjaro, que contém tirzepatida, retarda o esvaziamento do estômago e pode alterar a absorção dos hormônios presentes na pílula, principalmente no início do tratamento e após aumentos de dose.

Por isso, a recomendação é utilizar um método contraceptivo não oral ou acrescentar um método de barreira, como o preservativo, durante quatro semanas após o início do uso e quatro semanas após cada aumento de dose.

Já os estudos disponíveis sobre a semaglutida, presente no Ozempic e no Wegovy, não demonstraram redução clinicamente relevante da exposição aos anticoncepcionais orais nas condições avaliadas. "Não é correto afirmar que todas as canetas emagrecedoras diminuem a eficácia da pílula da mesma maneira", destaca Figueiredo.

O ginecologista também alerta que episódios importantes de vômitos ou diarreia podem comprometer a absorção do anticoncepcional. Métodos como DIU e implante contraceptivo não dependem da absorção gastrointestinal e podem ser discutidos com o médico.

Quando as alterações menstruais exigem atenção médica?

Nem toda mudança no ciclo menstrual durante o uso de canetas emagrecedoras está diretamente relacionada à medicação. Segundo Figueiredo, o histórico menstrual, a velocidade do emagrecimento e possíveis condições hormonais precisam ser considerados na avaliação.

A ausência de menstruação por vários meses, sangramentos muito intensos ou mudanças persistentes no ciclo exigem investigação. Sangramento intenso, dor pélvica importante, tontura, desmaios ou suspeita de gravidez acompanhada de dor e sangramento exigem avaliação imediata.

O especialista também orienta descartar uma gravidez quando houver possibilidade de gestação, sobretudo porque o emagrecimento pode restabelecer a ovulação.

As canetas emagrecedoras não são recomendadas durante a gravidez. No caso da semaglutida, a orientação é interromper o tratamento pelo menos dois meses antes de uma gestação planejada. Para a tirzepatida, o intervalo deve seguir a bula aplicável e a avaliação médica.

A recomendação é não alterar a dose nem interromper o medicamento por conta própria. Para mulheres com síndrome dos ovários policísticos, o acompanhamento também deve incluir a saúde metabólica, a alimentação e o planejamento reprodutivo.

"O mais importante é compreender que o tratamento da obesidade e o cuidado com a saúde ginecológica precisam caminhar juntos. A perda de peso pode trazer benefícios importantes, mas não deve acontecer às custas de alterações hormonais, deficiências nutricionais ou riscos reprodutivos que poderiam ser prevenidos com acompanhamento adequado", ressalta Figueiredo.