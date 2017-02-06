Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50
Continua após a publicidade
Da competição à busca por confiabilidade: o novo papel dos leilões de geração na América Latina
ESG

Há 4 horas • 3 min de leitura

Da competição à busca por confiabilidade: o novo papel dos leilões de geração na América Latina

Com maior participação de fontes renováveis, países retomam licitações de longo prazo para garantir flexibilidade e segurança energética

Brasil aprova Plano Clima, após dois anos e impasse com agropecuária
ESG

Há 18 horas • 10 min de leitura

Brasil aprova Plano Clima, após dois anos e impasse com agropecuária

B3 é quinta empresa a antecipar relatório financeiro de sustentabilidade
ESG

Há 20 horas • 8 min de leitura

B3 é quinta empresa a antecipar relatório financeiro de sustentabilidade

Austrália receberá primeiros refugiados climáticos do mundo em 2026
ESG

Há um dia • 4 min de leitura

Austrália receberá primeiros refugiados climáticos do mundo em 2026

ESG Summit

Acompanhe o principal guia do capitalismo consciente e da responsabilidade social no Brasil.

saiba mais
ESG Summit: como grandes empresas usam engajamento para transformar cadeias de valor
ESG

Há 5 meses • 1 min de leitura

ESG Summit: como grandes empresas usam engajamento para transformar cadeias de valor

ESG Summit: “Nenhum sistema estava preparado para o que enfrentamos”, diz vice-governador do RS
ESG

Há 5 meses • 1 min de leitura

ESG Summit: “Nenhum sistema estava preparado para o que enfrentamos”, diz vice-governador do RS

Últimas Notícias

Visão ESG: catalisar o investimento em infraestrutura resiliente
ESG

Há um dia • 7 min de leitura

Visão ESG: catalisar o investimento em infraestrutura resiliente

O gargalo do financiamento climático não é dinheiro, é confiança
ESG

Há 2 dias • 5 min de leitura

O gargalo do financiamento climático não é dinheiro, é confiança

Seis cidades brasileiras ganham praças para primeira infância com R$ 2,3 mi da Coca-Cola FEMSA
ESG

Há 3 dias • 5 min de leitura

Seis cidades brasileiras ganham praças para primeira infância com R$ 2,3 mi da Coca-Cola FEMSA

Continua após a publicidade

Webstories

Ver mais
Produção da Randon em Caxias do Sul/RS; Autoindustria; Solda; Soldador Foto: Germano Lüders 10/09/2020

ESG

Inovação verde: indústria usa patentes em ESG como vantagem competitiva

Vista de drone de canoa com ribeirinhos cruzando o Rio Juma em meio a floresta amazônica Local: Careiro AM Brasil Data: 202001 Código: 14DIB450 Autor: Andre Dib

ESG

COP30: como um grupo de 5 mil investidores quer destravar o financiamento climático

ESG

Danone reduz emissões de carbono do leite em 40% com vacas saudáveis e música clássica; entenda como

Vidro reciclado substitui a extração de matéria-prima da natureza, contribuindo para a redução de emissões de CO2 e favorecendo a economia circular.

ESG

Intoxicação por metanol: a raiz do problema pode estar nas garrafas, diz especialista

Newsletter Exame ESG

As melhores oportunidades para o meio ambiente e para sua carteira, direto no seu e-mail.

Newsletter Exame ESG
ASSINAR NEWSLETTER
10 anos do Acordo de Paris: França anuncia plano para neutralidade de carbono até 2050
ESG

Há 3 dias • 5 min de leitura

10 anos do Acordo de Paris: França anuncia plano para neutralidade de carbono até 2050

Brasil amplia em 158% restauração de ecossistemas e Mata Atlântica lidera
ESG

Há 3 dias • 9 min de leitura

Brasil amplia em 158% restauração de ecossistemas e Mata Atlântica lidera

Ciclones serão 'novo normal' e cidades precisam se preparar, alerta especialista
ESG

Há 5 dias • 9 min de leitura

Ciclones serão 'novo normal' e cidades precisam se preparar, alerta especialista

Relatório aponta: 60 mil pessoas poluem 3 vezes mais que metade da humanidade
ESG

Há 5 dias • 8 min de leitura

Relatório aponta: 60 mil pessoas poluem 3 vezes mais que metade da humanidade

Bayer transforma programa de carbono em ecossistema robusto: 'Ambição é escalar', diz CEO
ESG

Há 6 dias • 9 min de leitura

Bayer transforma programa de carbono em ecossistema robusto: 'Ambição é escalar', diz CEO

Cidade em SP vence o 'Oscar' do turismo com avistamento sustentável de baleias
ESG

Há 6 dias • 3 min de leitura

Cidade em SP vence o 'Oscar' do turismo com avistamento sustentável de baleias

Em 75 anos, como viverão as crianças no Brasil?
ESG

Há uma semana • 6 min de leitura

Em 75 anos, como viverão as crianças no Brasil?

Análise: O que esperar do decreto sobre fim dos combustíveis fósseis
ESG

Há uma semana • 9 min de leitura

Análise: O que esperar do decreto sobre fim dos combustíveis fósseis

Transformação ambiental pode adicionar US$ 20 tri por ano ao PIB global, diz ONU
ESG

Há uma semana • 6 min de leitura

Transformação ambiental pode adicionar US$ 20 tri por ano ao PIB global, diz ONU

Continua após a publicidade

Cursos sobre ESG

Conhecimento transforma a vida e o mundo. Conheça os melhores cursos de ESG do Brasil.

Cursos sobre ESG
Ver cursos sobre ESG
Conheça a competitividade das principais tecnologias de armazenamento de energia
ESG

Há uma semana • 2 min de leitura

Conheça a competitividade das principais tecnologias de armazenamento de energia

Brasil lança plano com 234 ações para proteger biodiversidade até 2030
ESG

Há uma semana • 3 min de leitura

Brasil lança plano com 234 ações para proteger biodiversidade até 2030

Amazônia concentra mais da metade do carbono orgânico armazenado no solo brasileiro
ESG

Há uma semana • 8 min de leitura

Amazônia concentra mais da metade do carbono orgânico armazenado no solo brasileiro

Moda e clima: o setor que dita tendências precisa decidir se quer liderar
ESG

Há uma semana • 7 min de leitura

Moda e clima: o setor que dita tendências precisa decidir se quer liderar

Samsung premia sete projetos de inovação de escolas públicas
ESG

Há uma semana • 6 min de leitura

Samsung premia sete projetos de inovação de escolas públicas

Pará abre mais de 49 mil vagas formais e lidera emprego no Norte em 2025
Apresentado por GOVERNO DO PARÁ

Há uma semana • 3 min de leitura

Pará abre mais de 49 mil vagas formais e lidera emprego no Norte em 2025

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Epson aposta em inovação para descarbonizar a cadeia de valor
ESG

Há uma semana • 5 min de leitura

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Epson aposta em inovação para descarbonizar a cadeia de valor

Leilão de baterias pode movimentar R$ 4 bi, mas corre risco de 'encolher demais', alerta CELA
ESG

Há uma semana • 7 min de leitura

Leilão de baterias pode movimentar R$ 4 bi, mas corre risco de 'encolher demais', alerta CELA

A COP30 como marco: Brasil e setor privado lideram a agenda da implementação
ESG

Há uma semana • 5 min de leitura

A COP30 como marco: Brasil e setor privado lideram a agenda da implementação

COP30 foi virada política para o clima e Brasil soube conduzir, diz fundadora do TED Countdown
ESG

Há uma semana • 7 min de leitura

COP30 foi virada política para o clima e Brasil soube conduzir, diz fundadora do TED Countdown

O ‘novo normal’ dos eventos extremos e a resiliência no fornecimento de energia elétrica
ESG

Há uma semana • 3 min de leitura

O ‘novo normal’ dos eventos extremos e a resiliência no fornecimento de energia elétrica

Banco da Amazônia encerra COP30 com nova arquitetura financeira verde
Apresentado por BANCO DA AMAZÔNIA

Há uma semana • 3 min de leitura

Banco da Amazônia encerra COP30 com nova arquitetura financeira verde

Continua após a publicidade
Para avançar no ESG, empresas apostam na formação de jovens aprendizes
Apresentado por ESPRO

Há uma semana • 2 min de leitura

Para avançar no ESG, empresas apostam na formação de jovens aprendizes

Da frota elétrica ao mercado global: como Manaus quer monetizar sua descarbonização
ESG

Há uma semana • 9 min de leitura

Da frota elétrica ao mercado global: como Manaus quer monetizar sua descarbonização

RAIZ e o futuro da agricultura regenerativa: um dos legados da COP30
ESG

Há uma semana • 4 min de leitura

RAIZ e o futuro da agricultura regenerativa: um dos legados da COP30

São Paulo entra para o Guinness com maior programa de segurança alimentar do mundo
ESG

Há uma semana • 6 min de leitura

São Paulo entra para o Guinness com maior programa de segurança alimentar do mundo

O que é a LAE, licença ambiental que acelera grandes obras em até 12 meses
ESG

Há uma semana • 6 min de leitura

O que é a LAE, licença ambiental que acelera grandes obras em até 12 meses

Plano ambiental da Tailândia prevê comércio e impostos sobre carbono
ESG

Há uma semana • 2 min de leitura

Plano ambiental da Tailândia prevê comércio e impostos sobre carbono

Ver mais notícias