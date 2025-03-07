WhatsApp sem número visível: o que muda no atendimento ao cliente
Com o @username no WhatsApp, o histórico de relacionamento e a visão única do consumidor tornam-se vitais para o atendimento com IA.
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