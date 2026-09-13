Agregador de Pesquisas Eleitorais:

Acompanhe a evolução das intenções de voto

Continua após a publicidade
África entra no mapa das exportações de quase 200 empresas brasileiras
Mundo

Há 3 horas • 8 min de leitura

África entra no mapa das exportações de quase 200 empresas brasileiras

Dados obtidos pela EXAME mostram que 198 companhias entraram no mercado africano pela primeira vez; número pode crescer com novas negociações em setores como plástico, saúde e alimentos

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local
Mundo

Há 4 horas • 3 min de leitura

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas
Mundo

Há 15 horas • 3 min de leitura

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente
Mundo

Há 20 horas • 3 min de leitura

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente

Trump diz que acordo comercial entre EUA e Canadá pode sair ‘em breve’
Mundo

Há 20 horas • 2 min de leitura

Trump diz que acordo comercial entre EUA e Canadá pode sair ‘em breve’

Brasil e China devem transformar descarbonização em estratégia, diz ex-embaixador
Mundo

Há 21 horas • 3 min de leitura

Brasil e China devem transformar descarbonização em estratégia, diz ex-embaixador

Evento reúne 20 mil pessoas em mesa de 5km para quebrar recorde do Guinness
Mundo

Há 21 horas • 2 min de leitura

Evento reúne 20 mil pessoas em mesa de 5km para quebrar recorde do Guinness

Continua após a publicidade
Zelensky está disposto a encontrar Putin no G20: 'Temos que nos reunir'
Mundo

Há 21 horas • 2 min de leitura

Zelensky está disposto a encontrar Putin no G20: 'Temos que nos reunir'

Brics pede cautela no Oriente Médio, enquanto China tenta transformar bloco em mediador da crise
Mundo

Há 22 horas • 20 min de leitura

Brics pede cautela no Oriente Médio, enquanto China tenta transformar bloco em mediador da crise

Trump diz que houthis pediram que EUA não intervenham no conflito no Iêmen
Mundo

Há um dia • 2 min de leitura

Trump diz que houthis pediram que EUA não intervenham no conflito no Iêmen

Forças do Iêmen dizem ter atacado houthis perto do Estreito de Bab el-Mandeb
Mundo

Há um dia • 2 min de leitura

Forças do Iêmen dizem ter atacado houthis perto do Estreito de Bab el-Mandeb

Brics na Índia: por que o dólar está no centro da disputa entre os países do bloco
Mundo

Há um dia • 6 min de leitura

Brics na Índia: por que o dólar está no centro da disputa entre os países do bloco

China tem as maiores reservas do mundo de 14 minerais estratégicos
Mundo

Há um dia • 1 min de leitura

China tem as maiores reservas do mundo de 14 minerais estratégicos

Continua após a publicidade
Duas décadas depois do 11 de Setembro, EUA seguem vulneráveis ao terrorismo
Mundo

Há 2 dias • 5 min de leitura

Duas décadas depois do 11 de Setembro, EUA seguem vulneráveis ao terrorismo

Líbano e Arábia Saudita entram no radar da guerra no Irã; entenda
Mundo

Há 2 dias • 6 min de leitura

Líbano e Arábia Saudita entram no radar da guerra no Irã; entenda

'Dividendo Trump': presidente dos EUA oferece US$ 5 mil em troca de voto
Mundo

Há 3 dias • 3 min de leitura

'Dividendo Trump': presidente dos EUA oferece US$ 5 mil em troca de voto

Irã retoma atividade preocupante em centro de enriquecimento de Urânio, diz instituto
Mundo

Há 3 dias • 6 min de leitura

Irã retoma atividade preocupante em centro de enriquecimento de Urânio, diz instituto

Webstories

Ver mais
Donald Trump: fala esfriou expectativas de cessar-fogo.

Mundo

Como estão as negociações entre EUA e Irã após promessa de cessar-fogo?

Escada rolante 'Deusa': inaugurada em 17 de fevereiro de 2026 em Wushan, na China, a estrutura reúne 21 escadas rolantes, 8 elevadores e tem cerca de 905 metros de extensão e 242 metros de altura

Mundo

China lança a maior escada rolante ao ar livre do mundo; veja fotos

Donald Trump, presidente dos EUA: a declaração ocorre em um momento sensível para o agronegócio americano, marcado por margens comprimidas e custos em alta, em meio às tensões comerciais entre Estados Unidos e China e a guerra no Irã.

Mundo

Por que Trump recuou e concordou em cessar-fogo com o Irã?

Donald Trump

Mundo

Ultimato de Trump ao Irã vence nesta terça; entenda o que está em jogo

Guerras, fertilizantes e clima podem trazer nova onda de instabilidade para sistema alimentar global
Mundo

Há 3 dias • 6 min de leitura

Guerras, fertilizantes e clima podem trazer nova onda de instabilidade para sistema alimentar global

EUA promete 'era de ouro' com Colômbia em agenda bilionária
Mundo

Há 4 dias • 6 min de leitura

EUA promete 'era de ouro' com Colômbia em agenda bilionária

Duas frentes de problemas: as ameaças a Friedrich Merz na Alemanha
Mundo

Há 4 dias • 6 min de leitura

Duas frentes de problemas: as ameaças a Friedrich Merz na Alemanha

Mais de 300 mil empresas chinesas já negociam com países do BRICS
Mundo

Há 4 dias • 2 min de leitura

Mais de 300 mil empresas chinesas já negociam com países do BRICS

Rússia volta a atacar Kiev após pausa para negociação de Trump
Mundo

Há 5 dias • 3 min de leitura

Rússia volta a atacar Kiev após pausa para negociação de Trump

Estudar com IA piora as notas dos alunos, aponta relatório da OCDE
Mundo

Há 5 dias • 6 min de leitura

Estudar com IA piora as notas dos alunos, aponta relatório da OCDE

Ver mais notícias