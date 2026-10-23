Lula x Flávio Bolsonaro: o que cada um falam sobre juros, inflação e o preço dos alimentos

RESUMO ＋ Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam propostas diferentes para reduzir os juros, controlar a inflação e baratear os alimentos nas eleições de 2026. Lula prioriza o controle da inflação, o crédito rural, a agricultura familiar e os estoques reguladores. Flávio defende o ajuste das contas públicas, a redução de impostos e investimentos em logística e armazenamento. Os programas não estabelecem metas específicas para a queda dos juros ou dos preços dos alimentos.

Juros, inflação e preço dos alimentos estão entre os temas que afetam diretamente o orçamento das famílias brasileiras. Na disputa de segundo turno das eleições de 2026, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam propostas diferentes para controlar a alta dos preços, reduzir o custo do crédito e ampliar o poder de compra da população.

Os dois candidatos registraram seus programas de governo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com as diretrizes econômicas que pretendem implementar em um eventual mandato de 2027 a 2030.

Lula defende criar condições para reduzir os juros de forma sustentada, manter a inflação sob controle e ampliar políticas de apoio à produção de alimentos.

Flávio Bolsonaro propõe reorganizar as contas públicas, reduzir a dívida pública e os impostos, além de investir em infraestrutura para diminuir os custos de produção e transporte dos alimentos. Os programas oficiais podem ser consultados no TSE.

O que Lula propõe para os juros e a inflação?

O programa de governo de Lula prevê criar condições para uma redução sustentada das taxas de juros, com inflação controlada e responsabilidade fiscal.

A estratégia inclui manter o novo arcabouço fiscal, controlar o crescimento das despesas públicas e melhorar a eficiência dos gastos do governo. O documento também prevê estimular investimentos em infraestrutura, indústria e crédito produtivo para ampliar a capacidade de produção da economia.

Segundo o programa, o crescimento econômico deve se traduzir em aumento da renda real da população, com os salários avançando acima do custo de vida.

O documento, porém, não estabelece uma meta numérica para a taxa Selic nem um prazo para que os juros cheguem a determinado patamar.

A taxa básica de juros é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central. Embora o governo federal possa adotar medidas fiscais e econômicas que influenciem as condições de crédito e a inflação, a definição da Selic cabe ao colegiado.

Produção e estoques para conter a inflação dos alimentos

Na área de alimentação, Lula propõe fortalecer a produção agropecuária, ampliar o acesso ao crédito rural e manter políticas voltadas à agricultura familiar.

O programa prevê dar continuidade à expansão do Plano Safra da Agricultura Familiar, com juros compatíveis com o perfil dos produtores e prioridade para alimentos que compõem a cesta básica.

Outra medida é manter e ampliar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que compra produtos da agricultura familiar para abastecer equipamentos públicos e atender famílias em situação de vulnerabilidade.

O documento também prevê fortalecer os estoques reguladores de alimentos, instrumentos que podem ajudar a lidar com oscilações de oferta e de preços no mercado interno.

A proposta inclui ampliar a assistência técnica aos produtores, incentivar a mecanização das pequenas propriedades e fortalecer o seguro rural para reduzir os efeitos de eventos climáticos extremos sobre a produção.

O objetivo declarado é ampliar a oferta de alimentos e contribuir para que produtos de qualidade cheguem ao consumidor a preços acessíveis.

Fertilizantes e agricultura familiar

Outro eixo do programa é ampliar a produção nacional de fertilizantes para reduzir a dependência de insumos importados.

O documento prevê continuar os investimentos na produção brasileira de fertilizantes e fortalecer a agricultura familiar, com linhas de crédito para modernização, agroecologia e produção orgânica.

A estratégia busca ampliar a capacidade produtiva do país e reduzir a exposição da agricultura às oscilações internacionais dos preços dos insumos.

Essas medidas, contudo, não representam uma garantia de queda imediata nos preços do supermercado. O resultado depende de fatores como clima, safras, custos de produção, câmbio, transporte e condições de oferta e demanda.

O que Flávio Bolsonaro propõe para os juros e a inflação?

O programa de Flávio Bolsonaro associa a redução dos juros e da inflação ao equilíbrio das contas públicas e à diminuição da dívida pública.

O documento prevê reformular as regras fiscais, limitar despesas discricionárias e buscar superávits primários. A proposta também inclui restringir o crédito subsidiado com recursos do Tesouro para reduzir pressões inflacionárias.

Segundo o programa, a estabilização da dívida pública ajudaria a criar condições para que os juros básicos se aproximassem da média internacional e a inflação voltasse ao centro da meta.

O plano também propõe rever a reforma tributária em curso, com redução de impostos sobre a produção e o consumo e mudanças nas regras de tributação.

O programa não fixa, entretanto, uma taxa Selic específica para o próximo mandato nem estabelece uma data para a redução dos juros.

Redução de impostos e custos de produção

A proposta econômica de Flávio inclui diminuir a carga tributária sobre produtos e serviços, com o objetivo de reduzir os preços pagos pelos consumidores.

O programa prevê revisar a reforma tributária, reduzir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) projetado para o novo sistema e corrigir distorções na cobrança de tributos.

A iniciativa pretende reduzir os custos da produção e do consumo, com efeitos esperados sobre os preços finais.

O documento não apresenta, porém, uma estimativa de quanto a inflação diminuiria com as mudanças nem detalha o impacto esperado sobre cada grupo de produtos.

O que Flávio propõe para baratear os alimentos?

O programa de Flávio Bolsonaro dedica uma seção específica à redução dos preços dos alimentos nas prateleiras dos supermercados.

Uma das propostas é criar os Corredores Logísticos Inteligentes, voltados à redução dos custos de transporte entre as regiões produtoras e os centros consumidores.

O plano também prevê ampliar a capacidade de armazenamento das safras e o seguro rural. Segundo o documento, a infraestrutura de armazenagem ajudaria a distribuir a oferta ao longo do ano e reduziria a necessidade de escoar a produção em períodos concentrados.

Outra medida é incentivar a produção nacional de fertilizantes, com o objetivo de diminuir a dependência de insumos importados e reduzir a exposição dos produtores às oscilações do mercado internacional.

A proposta inclui ainda ampliar a infraestrutura logística para facilitar o transporte de produtos agropecuários.

O programa não apresenta uma estimativa de redução dos preços do arroz, do feijão, da carne ou de outros itens da cesta básica caso as medidas sejam implementadas.

Qual é a principal diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Os dois candidatos apresentam propostas para controlar a inflação, reduzir os juros e ampliar o poder de compra das famílias, mas priorizam instrumentos diferentes.

Lula propõe criar condições para a redução sustentada dos juros, manter a inflação sob controle e ampliar políticas de apoio à produção de alimentos, ao crédito rural e aos estoques reguladores.

Flávio Bolsonaro associa a redução dos juros à reorganização das contas públicas e à estabilização da dívida. Para baratear os alimentos, propõe-se reduzir impostos, ampliar a infraestrutura de transporte e armazenamento e incentivar a produção nacional de fertilizantes.

Os dois programas apresentam diretrizes econômicas, mas não garantem uma taxa específica de juros nem uma redução determinada da inflação ou dos preços dos alimentos. Os resultados dependerão da implementação das medidas e de fatores econômicos, climáticos e internacionais.