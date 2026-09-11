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Nas empresas sofisticamos a arte de perder juntos e vencer separados. Individualmente, todos parecem ter feito sua parte. Só há um pequeno inconveniente: não funcionou
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Canal para os podcasts de Carreira da Exame. Nos programas Entre Trampos e Barrancos e Como Cheguei Aqui, as jornalistas Luciana Lima, Maria Clara Dias e o time de EXAME Academy conversam com especialistas em carreira, líderes de Recursos Humanos, executivos e empreendedores sobre suas trajetórias de carreira e tendências no mundo do trabalho.
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