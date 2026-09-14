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Em novo aceno a trabalhadores de app, Lula vai regulamentar algoritmo das plataformas

Medida vai exigir transparência sobre motivos que levaram a eventual banimento de motoristas e entregadores e deve disciplinas recursos

Regulamentação poderá ser feita por meio de decreto presidencial ou portaria (Germano Lüders/Exame)

Regulamentação poderá ser feita por meio de decreto presidencial ou portaria (Germano Lüders/Exame)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18h57.

Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 19h03.

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O governo Lula vai editar uma norma para dar transparência aos algoritmos das plataformas de mobilidade e entregas, como Uber, 99, iFood e Keeta. Em mais um aceno aos trabalhadores que atuam nesses aplicativos, o governo quer proibir que esses prestadores de serviço sejam excluídos das plataformas de maneira discricionária e sem direito de recorrer.

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, afirma que a norma será publicada até a próxima semana e será infralegal, tendo como base a legislação já vigente no país.

"Uma das grandes reclamações dos trabalhadores, sejam os motoristas, sejam os entregadores, é de bloqueios indevidos e injustificados, ou seja, o trabalhador é impedido de trabalhar sem saber por quê. De repente, a sua conta foi bloqueada por uma avaliação (do consumidor) que foi A ou B, sem ter contato humano e possibilidade de recurso", disse.

Boulos disse que o governo ainda estuda qual dispositivo legal exigir que os motoristas e motociclistas tenham direito a recorrer de decisões de banimento das plataformas e que sejam atendidos por pessoas, e não de maneira automatizada, como é hoje.

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