Há 16 horas • 5 min de leitura
O que sustenta o banco que cabe no celular
Há 20 anos, a nuvem transformava a relação das empresas com a tecnologia. Hoje, ela sustenta a nova era do setor financeiro
Há 17 horas • 7 min de leitura
Licença se torna ativo mais escasso do mercado cripto e Brasil se aproxima do prazo final
Há um dia • 3 min de leitura
A regulamentação é o maior risco da Hyperliquid, diz empresário
Há um dia • 4 min de leitura
Clarity Act: confira o que mudou na nova versão do projeto que regula cripto nos EUA
Há um dia • 3 min de leitura
Bitcoin sobe apesar de inflação dos EUA levar apostas para alta de juros a 82%
Há um dia • 3 min de leitura
Magnata fundador da FTX pede que Suprema Corte dos EUA revise sua condenação
Há 2 dias • 2 min de leitura
Gestora encerra ETF de dogecoin menos de um ano depois do lançamento
Há 2 dias • 3 min de leitura
Bitcoin a R$ 2 milhões por unidade é um 'alvo razoável' para 2030, diz empresário
Há 2 dias • 3 min de leitura
Bitcoin cai 2,6% com petróleo a US$ 105 e maior probabilidade de aumento dos juros nos EUA
Há 2 dias • 2 min de leitura
Secretário do Tesouro dos EUA pede aprovação da regulação de criptoativos na volta do Senado
Há 3 dias • 3 min de leitura
Computador quântico levaria 26 dias para quebrar o Bitcoin, diz estudo
Há 3 dias • 2 min de leitura
Memecoin de filho de Biden derrete 98% depois de uma hora de negociação
Há 3 dias • 3 min de leitura
Bitcoin sobe 1,9% e chega aos US$ 79 mil apesar de queda das bolsas
Há 3 dias • 2 min de leitura
Visa leva crédito on-chain ao crescente negócio de cartões com stablecoins
Há 4 dias • 2 min de leitura
Bitcoin rendeu menos do que o CDI e ações de bancos nos últimos 5 anos
Há 4 dias • 3 min de leitura
Hackers desviam US$ 320 milhões em bitcoin após ataque à Liquid Network
Há 4 dias • 3 min de leitura
Fundador da Binance defende que os IPOs do futuro serão em blockchain
WebstoriesVer mais
Future of Money
As maiores altas das criptomoedas
Future of Money
Investidor que guardava bitcoin em barra de ouro há 13 anos revela lucro de R$ 50 milhões
Future of Money
Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê quando o bitcoin vai valer US$ 1 milhão
Future of Money
Veterano de Wall Street que acertou queda do bitcoin compartilha nova previsão para preço do ativo
Há 4 dias • 3 min de leitura
Bitcoin cai, mas continua ‘defendendo’ o suporte dos US$ 77 mil
Há 4 dias • 2 min de leitura
Filho de Biden dará memecoin a quem perdeu dinheiro com $TRUMP, diz jornal
Há 5 dias • 4 min de leitura
ChatGPT recomenda site falso de criptomoedas e usuário perde mais de US$ 2 milhões
Há 5 dias • 1 min de leitura
Os erros e acertos do Banco Central na regulação cripto brasileira
Há 6 dias • 5 min de leitura
A tokenização foi só o começo, agora é digitalizar o crédito privado
Há 6 dias • 8 min de leitura