Meu SUS Digital e telemedicina: como usar consulta, receita e atestado pelo celular

O Meu SUS Digital se tornou a principal plataforma de saúde digital do governo federal, com mais de 50 milhões de downloads. O cidadão acessa, pelo celular, a carteira de vacinação, resultados de exames, medicamentos dispensados e, em municípios integrados, agenda consultas direto na Unidade Básica de Saúde.

Além disso, combinado à telemedicina — regulamentada no Brasil pela Lei 14.510/2022 e pela Resolução CFM 2.314/2022 —, o app funciona como um elo entre o paciente e os serviços de saúde, inclusive os realizados à distância.

O que é o Meu SUS Digital?

Disponível para Android, iOS e versão web, com acesso via conta gov.br, o Meu SUS Digital é o aplicativo e portal oficial do Ministério da Saúde, evolução do antigo Conecte SUS. Ele centraliza dados clínicos do cidadão integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), como:

Vacinas;

Exames laboratoriais;

Atendimentos realizados;

Medicamentos retirados;

Posição na fila de transplante;

Certificados de vacinação.

Apesar de prestar tantos serviços, o app não é uma clínica virtual, não realiza atendimento médico por conta própria. Ele apenas organiza e facilita o acesso às informações já registradas por estabelecimentos de saúde e oferece serviços digitais — como emissão de certificados e autorização de retirada de absorventes pelo Farmácia Popular.

O Meu SUS Digital faz teleconsulta?

Não diretamente. O app permite agendar consultas em Unidades Básicas de Saúde que já estejam integradas ao sistema — disponível em mais de 500 municípios e no Distrito Federal desde março de 2026. A teleconsulta em si acontece por meio de plataformas de telessaúde vinculadas ao município ou ao serviço de saúde, não dentro do próprio app.

Nesse caso, o paciente agenda ou é encaminhado para uma teleconsulta por sua equipe de saúde e o atendimento ocorre por vídeo ou áudio em uma plataforma habilitada. Os registros — incluindo prescrições e orientações — são enviados para a RNDS e passam a constar no Meu SUS Digital.

A disponibilidade depende da integração da Secretaria de Saúde do município ao e-SUS APS. Se a opção de agendamento não aparece no app, o serviço ainda não foi habilitado na região.

Como agendar consulta pelo Meu SUS Digital?

Baixe o app (Android ou iOS) ou acesse a versão web em meususdigital.saude.gov.br; Faça login com sua conta Gov.br; Na tela inicial, toque em Agendamentos; O sistema identifica sua UBS de referência — é preciso ter cadastro atualizado na unidade; Selecione a especialidade, o profissional e o horário disponível; Confirme o agendamento e ative lembretes, se necessário.

O cancelamento e a remarcação também são feitos pelo app. As agendas ficam disponíveis por 30 dias, com novas vagas liberadas a cada dia.

Receita digital emitida por telemedicina tem validade?

Sim, a receita digital emitida durante uma teleconsulta tem a mesma validade jurídica da receita em papel, desde que o médico assine o documento com certificado digital no padrão ICP-Brasil. A exigência vale para receitas de medicamentos comuns, antibióticos e controlados.

O paciente recebe a receita em PDF — por e-mail, SMS ou pela plataforma de atendimento — com código de autenticação ou QR Code que a farmácia usa para validar o documento. O histórico de medicamentos dispensados fica registrado no perfil do usuário no Meu SUS Digital.

Desde fevereiro de 2026, a RDC 1.000/2025 da Anvisa expandiu a prescrição digital para medicamentos de controle especial (receitas azuis e amarelas), condicionada à integração com o Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR), prevista para o segundo semestre de 2026.

Atestado médico por telemedicina é aceito pelas empresas?

Sim. A Resolução CFM 2.314/2022 autoriza a emissão de atestados médicos em consultas realizadas por telemedicina. O documento digital tem a mesma força legal do atestado em papel, desde que contenha o nome do paciente, o período de afastamento, o CRM do médico e assinatura digital com certificação ICP-Brasil.

O CFM criou em 2024 a plataforma Atesta CFM (Resolução 2.382/2024) para padronizar a emissão e a validação de atestados em todo o país, mas a obrigatoriedade da plataforma foi suspensa por decisão judicial em novembro de 2024 — a liminar permanece vigente. Até que a Justiça decida o recurso do CFM, atestados físicos e digitais continuam válidos sem necessidade de passarem pelo Atesta CFM.

O paciente recebe o atestado em PDF assinado e pode encaminhá-lo ao setor de Recursos Humanos por e-mail ou aplicativo de mensagem, sem deslocamento.

Como ver o Cartão do SUS pelo app?

O Cartão Nacional de Saúde (CNS) pode ser consultado no Meu SUS Digital. Basta acessar o app, fazer login com Gov.br e tocar em Meu Perfil para visualizar o número do CNS e compartilhar o comprovante digital.

O app não cria nem emite um novo CNS. Quem ainda não tem o cartão ou precisa corrigir dados cadastrais deve comparecer a um estabelecimento de saúde com RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento.

O que o Meu SUS Digital não faz?

O app centraliza dados e serviços digitais, mas tem limites que convém conhecer antes de contar com ele como canal único de acesso à saúde: