A IA encontra mesmo o menor preço? Como conferir as ofertas que ela recomenda

RESUMO ＋ Chatbots como ChatGPT e Perplexity ajudam a escolher o produto e a reunir ofertas, mas não garantem o menor preço final. A própria OpenAI informa que o valor exibido de início costuma ser o do primeiro lojista da lista. Antes de pagar, o consumidor deve confirmar frete e vendedor no carrinho e consultar o histórico de preços no Zoom, no Buscapé ou no Keepa.

Cerca de 20% das perguntas feitas ao ChatGPT têm intenção comercial direta, segundo a OpenAI. Para quem procura o menor preço, a inteligência artificial (IA) resolve bem a escolha do produto e a coleta de ofertas, mas não garante o valor final: frete, cupons, vendedor e estoque mudam a conta entre a conversa e o carrinho.

O uso mais seguro da IA nas compras é como filtro. O chatbot reduz dezenas de modelos a três ou quatro candidatos, e um comparador brasileiro confirma quanto cada um custa de fato e quanto já custou nos meses anteriores.

Por que a IA nem sempre mostra o menor preço?

Os assistentes de compra reúnem dados de lojas e avaliações de compradores e organizam o resultado em cartões com foto, preço, avaliações e especificações. Essas informações chegam de fornecedores terceiros e podem estar defasadas em relação ao site do lojista.

No ChatGPT, a página de ajuda da OpenAI informa que o preço da primeira resposta costuma ser o do primeiro comerciante listado, que pode não ser o mais barato. Para ver outras ofertas, é preciso abrir a página de detalhes do produto, onde o sistema marca a opção mais barata que conhece com o selo "Best price".

Mesmo com esse selo, a IA tem pontos cegos. Os mais comuns são:

frete e prazo de entrega para o CEP do comprador;

cupons, desconto no Pix e condições de parcelamento;

reputação do vendedor em marketplaces;

estoque real do modelo, da cor ou do tamanho escolhido.

O ChatGPT mostra anúncios nas buscas de produtos?

Os resultados de produtos do ChatGPT não são anúncios, segundo a OpenAI, e não sofrem influência de parcerias comerciais da empresa. A publicidade existe, mas aparece em outro espaço.

Desde agosto de 2026, usuários brasileiros dos planos Free e Go podem ver anúncios identificados como patrocinados abaixo das respostas. Assinantes dos planos Plus e Pro não recebem publicidade.

Como pedir à IA uma comparação de preços

Quanto mais restrições o pedido tiver, menos a IA sugere produtos fora do perfil, como modelos importados ou sem estoque no país. Um bom comando reúne quatro informações:

Produto e uso: "fone Bluetooth com cancelamento de ruído para viagens", em vez de só "fone bom"; Orçamento: valor máximo em reais; Mercado: apenas lojas que vendem e entregam no Brasil; Transparência: pedir loja, link e se o preço inclui frete.

Um modelo de prompt: "Compare opções de Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição. vendidas no Brasil, até R$ [valor]. Liste loja, link, preço e se o valor inclui frete. Aponte diferenças de modelo e garantia e diga quais preços devo confirmar no site da loja." vendidas no Brasil, até R$ [valor]. Liste loja, link, preço e se o valor inclui frete. Aponte diferenças de modelo e garantia e diga quais preços devo confirmar no site da loja."

No ChatGPT, dá para selecionar itens da lista e pedir alternativas mais baratas ou com outra especificação na mesma conversa. No Perplexity, cada resposta exibe as fontes consultadas, o que permite abrir a página de onde veio o preço.

Quais sites confirmam o menor preço no Brasil?

Os comparadores brasileiros cobrem a etapa que a IA deixa em aberto: preço atualizado por loja e histórico de variação.

Google Shopping: ao pesquisar o produto no Google e abrir a aba Shopping, o usuário vê as lojas que anunciam o mesmo item e filtra por preço, loja, marca e avaliação. Serve para uma varredura inicial, já que o valor pode mudar na página do produto;

ao pesquisar o produto no Google e abrir a aba Shopping, o usuário vê as lojas que anunciam o mesmo item e filtra por preço, loja, marca e avaliação. Serve para uma varredura inicial, já que o valor pode mudar na página do produto; Zoom: compara lojas e exibe um gráfico com a variação do preço nos últimos 40 dias ou seis meses. Também permite criar um alerta de preço, com aviso por e-mail ou WhatsApp;

compara lojas e exibe um gráfico com a variação do preço nos últimos 40 dias ou seis meses. Também permite criar um alerta de preço, com aviso por e-mail ou WhatsApp; Buscapé: reúne ofertas de várias lojas, com histórico de 40 dias ou seis meses, alerta de preço e cashback em lojas parceiras. A extensão para Chrome testa cupons na finalização da compra;

reúne ofertas de várias lojas, com histórico de 40 dias ou seis meses, alerta de preço e cashback em lojas parceiras. A extensão para Chrome testa cupons na finalização da compra; Keepa: extensão de navegador que insere o gráfico de histórico na página de produtos da Amazon e permite configurar alertas de queda. Não compara lojas diferentes, mas mostra se o valor atual na Amazon está acima ou abaixo do padrão.

Como conferir a oferta recomendada pela IA antes de comprar

Confirme o modelo exato: verifique versão, capacidade, cor e voltagem. A IA pode sugerir um item parecido, com outra memória ou de geração anterior; Abra o link da loja: coloque o produto no carrinho e informe o CEP para ver o valor com frete e prazo; Compare em um segundo site: busque o mesmo modelo no Google Shopping, no Zoom ou no Buscapé; Consulte o histórico: no Zoom ou no Buscapé, veja o menor valor dos últimos meses. Na Amazon, use o Keepa; Cheque quem vende: em marketplaces, prefira produtos vendidos pela própria loja ou por vendedores bem avaliados, com política de troca clara; Crie um alerta se a compra puder esperar: defina no comparador o valor máximo que aceita pagar e aguarde a notificação.

Como identificar uma promoção falsa?

O histórico de preços separa desconto real de redução sobre um valor inflado. Um selo de 30% de desconto pode esconder um preço acima do menor valor registrado nos meses anteriores.

Se o valor atual está perto do ponto mais baixo do gráfico, a oferta tende a ser vantajosa. Se está acima, o desconto pode ser só aparente, e um alerta de preço é a alternativa para esperar uma queda.

Preço muito abaixo do histórico pede outra checagem: conferir o endereço do site e a reputação da loja em serviços como o Reclame Aqui. Aparecer em um comparador ou em uma resposta de IA não garante, por si só, que o vendedor seja confiável.