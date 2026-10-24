A IA encontra mesmo o menor preço? Como conferir as ofertas que ela recomenda

Compras com IA: chatbots montam a lista de opções, mas a confirmação do preço final fica com o consumidor (Getty Images)
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Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h54.
Chatbots como ChatGPT e Perplexity ajudam a escolher o produto e a reunir ofertas, mas não garantem o menor preço final. A própria OpenAI informa que o valor exibido de início costuma ser o do primeiro lojista da lista. Antes de pagar, o consumidor deve confirmar frete e vendedor no carrinho e consultar o histórico de preços no Zoom, no Buscapé ou no Keepa.
Cerca de 20% das perguntas feitas ao ChatGPT têm intenção comercial direta, segundo a OpenAI. Para quem procura o menor preço, a inteligência artificial (IA) resolve bem a escolha do produto e a coleta de ofertas, mas não garante o valor final: frete, cupons, vendedor e estoque mudam a conta entre a conversa e o carrinho.
O uso mais seguro da IA nas compras é como filtro. O chatbot reduz dezenas de modelos a três ou quatro candidatos, e um comparador brasileiro confirma quanto cada um custa de fato e quanto já custou nos meses anteriores.
Os assistentes de compra reúnem dados de lojas e avaliações de compradores e organizam o resultado em cartões com foto, preço, avaliações e especificações. Essas informações chegam de fornecedores terceiros e podem estar defasadas em relação ao site do lojista.
No ChatGPT, a página de ajuda da OpenAI informa que o preço da primeira resposta costuma ser o do primeiro comerciante listado, que pode não ser o mais barato. Para ver outras ofertas, é preciso abrir a página de detalhes do produto, onde o sistema marca a opção mais barata que conhece com o selo "Best price".
Mesmo com esse selo, a IA tem pontos cegos. Os mais comuns são:
Os resultados de produtos do ChatGPT não são anúncios, segundo a OpenAI, e não sofrem influência de parcerias comerciais da empresa. A publicidade existe, mas aparece em outro espaço.
Desde agosto de 2026, usuários brasileiros dos planos Free e Go podem ver anúncios identificados como patrocinados abaixo das respostas. Assinantes dos planos Plus e Pro não recebem publicidade.
Quanto mais restrições o pedido tiver, menos a IA sugere produtos fora do perfil, como modelos importados ou sem estoque no país. Um bom comando reúne quatro informações:
Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.vendidas no Brasil, até R$ [valor]. Liste loja, link, preço e se o valor inclui frete. Aponte diferenças de modelo e garantia e diga quais preços devo confirmar no site da loja."
No ChatGPT, dá para selecionar itens da lista e pedir alternativas mais baratas ou com outra especificação na mesma conversa. No Perplexity, cada resposta exibe as fontes consultadas, o que permite abrir a página de onde veio o preço.
Os comparadores brasileiros cobrem a etapa que a IA deixa em aberto: preço atualizado por loja e histórico de variação.
O histórico de preços separa desconto real de redução sobre um valor inflado. Um selo de 30% de desconto pode esconder um preço acima do menor valor registrado nos meses anteriores.
Se o valor atual está perto do ponto mais baixo do gráfico, a oferta tende a ser vantajosa. Se está acima, o desconto pode ser só aparente, e um alerta de preço é a alternativa para esperar uma queda.
Preço muito abaixo do histórico pede outra checagem: conferir o endereço do site e a reputação da loja em serviços como o Reclame Aqui. Aparecer em um comparador ou em uma resposta de IA não garante, por si só, que o vendedor seja confiável.
Nem sempre. Ela organiza opções e compara especificações, mas frete e cupons mudam o valor final. A confirmação deve ser feita no carrinho da loja.
Não. A OpenAI testou um checkout dentro do chat, o Instant Checkout, apenas nos Estados Unidos e encerrou o recurso em março de 2026. A compra é concluída no site ou no app do lojista.
Segundo a OpenAI, não. Os resultados de produtos são selecionados de forma independente. Os anúncios, exibidos a usuários dos planos Free e Go, aparecem separados e identificados.
Zoom e Buscapé mostram a variação de preço nos últimos 40 dias ou seis meses em lojas brasileiras. Para a Amazon, a extensão Keepa exibe o gráfico na própria página do produto.
Os dois cumprem funções parecidas. O Perplexity destaca as fontes de cada informação, o que facilita conferir de onde veio o preço exibido.