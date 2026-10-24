Tecnologia

A IA encontra mesmo o menor preço? Como conferir as ofertas que ela recomenda

Assistentes como ChatGPT e Perplexity ajudam a filtrar e comparar produtos, mas o menor preço final depende de frete e reputação do vendedor, que precisam ser checados em comparadores brasileiros

Compras com IA: chatbots montam a lista de opções, mas a confirmação do preço final fica com o consumidor (Getty Images)

Compras com IA: chatbots montam a lista de opções, mas a confirmação do preço final fica com o consumidor (Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h54.

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Chatbots como ChatGPT e Perplexity ajudam a escolher o produto e a reunir ofertas, mas não garantem o menor preço final. A própria OpenAI informa que o valor exibido de início costuma ser o do primeiro lojista da lista. Antes de pagar, o consumidor deve confirmar frete e vendedor no carrinho e consultar o histórico de preços no Zoom, no Buscapé ou no Keepa.

Cerca de 20% das perguntas feitas ao ChatGPT têm intenção comercial direta, segundo a OpenAI. Para quem procura o menor preço, a inteligência artificial (IA) resolve bem a escolha do produto e a coleta de ofertas, mas não garante o valor final: frete, cupons, vendedor e estoque mudam a conta entre a conversa e o carrinho.

O uso mais seguro da IA nas compras é como filtro. O chatbot reduz dezenas de modelos a três ou quatro candidatos, e um comparador brasileiro confirma quanto cada um custa de fato e quanto já custou nos meses anteriores.

Por que a IA nem sempre mostra o menor preço?

Os assistentes de compra reúnem dados de lojas e avaliações de compradores e organizam o resultado em cartões com foto, preço, avaliações e especificações. Essas informações chegam de fornecedores terceiros e podem estar defasadas em relação ao site do lojista.

No ChatGPT, a página de ajuda da OpenAI informa que o preço da primeira resposta costuma ser o do primeiro comerciante listado, que pode não ser o mais barato. Para ver outras ofertas, é preciso abrir a página de detalhes do produto, onde o sistema marca a opção mais barata que conhece com o selo "Best price".

Mesmo com esse selo, a IA tem pontos cegos. Os mais comuns são:

  • frete e prazo de entrega para o CEP do comprador;
  • cupons, desconto no Pix e condições de parcelamento;
  • reputação do vendedor em marketplaces;
  • estoque real do modelo, da cor ou do tamanho escolhido.

O ChatGPT mostra anúncios nas buscas de produtos?

Os resultados de produtos do ChatGPT não são anúncios, segundo a OpenAI, e não sofrem influência de parcerias comerciais da empresa. A publicidade existe, mas aparece em outro espaço.

Desde agosto de 2026, usuários brasileiros dos planos Free e Go podem ver anúncios identificados como patrocinados abaixo das respostas. Assinantes dos planos Plus e Pro não recebem publicidade.

Como pedir à IA uma comparação de preços

Quanto mais restrições o pedido tiver, menos a IA sugere produtos fora do perfil, como modelos importados ou sem estoque no país. Um bom comando reúne quatro informações:

  1. Produto e uso: "fone Bluetooth com cancelamento de ruído para viagens", em vez de só "fone bom";
  2. Orçamento: valor máximo em reais;
  3. Mercado: apenas lojas que vendem e entregam no Brasil;
  4. Transparência: pedir loja, link e se o preço inclui frete.
Um modelo de prompt: "Compare opções de

Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.

vendidas no Brasil, até R$ [valor]. Liste loja, link, preço e se o valor inclui frete. Aponte diferenças de modelo e garantia e diga quais preços devo confirmar no site da loja."

No ChatGPT, dá para selecionar itens da lista e pedir alternativas mais baratas ou com outra especificação na mesma conversa. No Perplexity, cada resposta exibe as fontes consultadas, o que permite abrir a página de onde veio o preço.

Quais sites confirmam o menor preço no Brasil?

Os comparadores brasileiros cobrem a etapa que a IA deixa em aberto: preço atualizado por loja e histórico de variação.

  • Google Shopping: ao pesquisar o produto no Google e abrir a aba Shopping, o usuário vê as lojas que anunciam o mesmo item e filtra por preço, loja, marca e avaliação. Serve para uma varredura inicial, já que o valor pode mudar na página do produto;
  • Zoom: compara lojas e exibe um gráfico com a variação do preço nos últimos 40 dias ou seis meses. Também permite criar um alerta de preço, com aviso por e-mail ou WhatsApp;
  • Buscapé: reúne ofertas de várias lojas, com histórico de 40 dias ou seis meses, alerta de preço e cashback em lojas parceiras. A extensão para Chrome testa cupons na finalização da compra;
  • Keepa: extensão de navegador que insere o gráfico de histórico na página de produtos da Amazon e permite configurar alertas de queda. Não compara lojas diferentes, mas mostra se o valor atual na Amazon está acima ou abaixo do padrão.

Como conferir a oferta recomendada pela IA antes de comprar

  1. Confirme o modelo exato: verifique versão, capacidade, cor e voltagem. A IA pode sugerir um item parecido, com outra memória ou de geração anterior;
  2. Abra o link da loja: coloque o produto no carrinho e informe o CEP para ver o valor com frete e prazo;
  3. Compare em um segundo site: busque o mesmo modelo no Google Shopping, no Zoom ou no Buscapé;
  4. Consulte o histórico: no Zoom ou no Buscapé, veja o menor valor dos últimos meses. Na Amazon, use o Keepa;
  5. Cheque quem vende: em marketplaces, prefira produtos vendidos pela própria loja ou por vendedores bem avaliados, com política de troca clara;
  6. Crie um alerta se a compra puder esperar: defina no comparador o valor máximo que aceita pagar e aguarde a notificação.

Como identificar uma promoção falsa?

O histórico de preços separa desconto real de redução sobre um valor inflado. Um selo de 30% de desconto pode esconder um preço acima do menor valor registrado nos meses anteriores.

Se o valor atual está perto do ponto mais baixo do gráfico, a oferta tende a ser vantajosa. Se está acima, o desconto pode ser só aparente, e um alerta de preço é a alternativa para esperar uma queda.

Preço muito abaixo do histórico pede outra checagem: conferir o endereço do site e a reputação da loja em serviços como o Reclame Aqui. Aparecer em um comparador ou em uma resposta de IA não garante, por si só, que o vendedor seja confiável.

Perguntas frequentes

A IA encontra o menor preço?

Nem sempre. Ela organiza opções e compara especificações, mas frete e cupons mudam o valor final. A confirmação deve ser feita no carrinho da loja.

Dá para comprar direto pelo ChatGPT no Brasil?

Não. A OpenAI testou um checkout dentro do chat, o Instant Checkout, apenas nos Estados Unidos e encerrou o recurso em março de 2026. A compra é concluída no site ou no app do lojista.

Os produtos recomendados pelo ChatGPT são patrocinados?

Segundo a OpenAI, não. Os resultados de produtos são selecionados de forma independente. Os anúncios, exibidos a usuários dos planos Free e Go, aparecem separados e identificados.

Qual site mostra o histórico de preços?

Zoom e Buscapé mostram a variação de preço nos últimos 40 dias ou seis meses em lojas brasileiras. Para a Amazon, a extensão Keepa exibe o gráfico na própria página do produto.

O Perplexity é melhor que o ChatGPT para comparar preços?

Os dois cumprem funções parecidas. O Perplexity destaca as fontes de cada informação, o que facilita conferir de onde veio o preço exibido.

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