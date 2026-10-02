Greenpeace cria jogo de cartas para explicar eleição ao Senado em 2026

A disputa presidencial costuma concentrar boa parte da atenção do eleitor, mas uma iniciativa do Greenpeace Brasil destaca que a eleição decide muitas outras coisas. Para mostrar como o voto impacta diretamente questões como saúde e poder aquisitivo, a organização ambiental criou o Desembaralho do Senado, um deck de cartas que transforma informações sobre o funcionamento do Senado em um jogo.

Criado pela Beta Collective em parceria com o estúdio NAF, o projeto explica de forma educativa o papel dos senadores e a dinâmica da votação para o cargo.

A iniciativa faz parte da campanha #VotaQueVale, que reforça temas que fazem parte da atuação do Greenpeace no país, incluindo mudanças climáticas e meio ambiente.

Deck educativo

As cartas foram ilustradas à mão pelo artista Mário Níveo. Ao todo, foram produzidas mil unidades físicas do baralho, que serão utilizadas em ativações com influenciadores e voluntários do Greenpeace em diferentes estados.

Cada carta do Desembaralho apresenta uma informação relacionada ao funcionamento do Senado. A carta de número 2, por exemplo, explica que serão escolhidos dois senadores neste ano. Já o número 8 é usado para apresentar a duração do mandato dos senadores, que é de oito anos.

Em 2026, cada eleitor poderá votar em dois candidatos. Serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, duas por estado e pelo Distrito Federal.

A regra, porém, ainda não é conhecida por uma parcela relevante da população. De acordo com uma pesquisa Genial/Quaest, realizada em agosto, apenas 34% dos entrevistados sabiam que são dois votos para o Senado. Outros 22% acreditavam que seria possível escolher apenas um candidato, 10% responderam três e 34% não souberam dizer.

Paciência e Jogo da Memória

Além do deck físico, a ação também conta com um site no qual o público pode consultar as informações e jogar versões de Paciência e Jogo da Memória.

"O Desembaralho do Senado é uma ferramenta didática que mostra, na prática, como as decisões dos senadores impactam a vida das pessoas. O voto é a nossa principal ferramenta de transformação em defesa de todas as formas de vida", afirma Lu Sudré, gerente de comunicação do Greenpeace Brasil.

O projeto também ganhou formatos fora do ambiente digital. As cartas aparecem em lambe-lambes e peças de Digital OOH, em uma ação realizada com a Action OOH. A campanha também ocupa espaços de mídia em regiões periféricas, em parceria com a Digital Favela.

Em Brasília, a linguagem do baralho foi levada para uma instalação de maior escala. Cartas gigantes formaram um castelo de aproximadamente cinco metros em frente ao Congresso Nacional, em uma ação criada pela equipe do Greenpeace.