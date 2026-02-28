Governo adotará Compra Assistida para quem perdeu moradia na Zona da Mata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, durante visita a Juiz de Fora (MG), que o governo federal poderá adotar o modelo de Compra Assistida para agilizar a aquisição de moradias a famílias que perderam suas casas nas chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira.

O mecanismo foi criado após a tragédia no Rio Grande do Sul e permite que, na ausência de terreno seguro para construção, os atingidos escolham um imóvel em qualquer cidade de Minas Gerais para que a União faça a compra.

“Se não tiver terreno, a gente vai adotar a Compra Assistida. Vai ter um valor para comprar a casa. A pessoa pode escolher em qualquer cidade de Minas Gerais”, afirmou Lula.

Neste sábado, o Corpo de Bombeiros confirmou que o número de mortos na região chegou a 70. A maioria das vítimas está em Juiz de Fora (64), enquanto Ubá registra seis óbitos. Ainda há um desaparecido na cidade — uma criança de 9 anos. A corporação contabiliza 60 corpos localizados nos escombros; os demais casos são confirmados pela Polícia Civil, incluindo vítimas que morreram após o resgate.

Acompanhado da primeira-dama Janja e de ministros, Lula se reuniu com os prefeitos de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), e de Ubá, José Damato (PSD). O presidente visitou áreas afetadas e conversou com moradores.

Ele anunciou ainda a criação de um gabinete federal em Juiz de Fora para facilitar a articulação entre prefeituras e ministérios, além de linhas de crédito para pequenos empresários retomarem as atividades, nos moldes do que foi feito no Rio Grande do Sul.

O ministro das Cidades, Jader Filho, informou que técnicos serão enviados para avaliar obras de macrodragagem e contenção de encostas. Já o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, declarou que os atingidos poderão sacar o FGTS na modalidade Calamidade.

Em Ubá, há duas pessoas desaparecidas, 25 desabrigados e 396 desalojados. Em Juiz de Fora, são cerca de 700 desabrigados e mais de 3.500 desalojados.

O Ministério da Integração liberou R$ 11,3 milhões em caráter emergencial para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Segundo o ministro Waldez Góes, os recursos serão destinados à retomada de serviços essenciais, mobilidade e limpeza urbana. A Defesa Civil Nacional reconheceu estado de calamidade pública nos três municípios, além de situação de emergência em Divinésia e Senador Firmino.

*Com informações do Globo