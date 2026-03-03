PIB do Brasil fecha 2025 com alta de 2,3%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,3% no acumulado de 2025, totalizando R$ 12,7 trilhões. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No quarto trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, a economia desacelerou e cresceu 0,1%.

O crescimento da economia brasileira em 2025 foi acima do esperado pelo mercado no início do ano passado, que apontava um PIB anual de apenas 2,02%.

Nas últimas projeções, o governo estimou que a soma de toda a riqueza produzida no Brasil iria subir 2,3% em 2025, enquanto o mercado financeiro, no Boletim Focus de 2 de janeiro deste ano, enxergou uma variação levemente menor, de 2,26%.

Por que o PIB de 2025 cresceu?

Durante 2025, o PIB foi impulsionado principalmente por Agropecuária, Indústrias extrativas, Informação e comunicação e Outras atividades de serviços..

Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, afirmou que essas quatro atividades contribuíram com 72% do total do volume do Valor Adicionado em 2025, já que são menos afetadas pela política monetária contracionista.

Em comparação com 2024, Agropecuária subiu 11,7%, Serviços cresceram 1,8% e a Indústria avançou 1,4%. O PIB per capita alcançou R$ 59.687,49, um avanço, em termos reais, de 1,9% frente ao ano anterior.

PIB do 4º trimestre varia 0,1%

No quarto trimestre de 2025, o PIB variou 0,1% frente ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal, mantendo-se praticamente estável. Os setores de Serviços e a Agropecuária cresceram 0,8% e 0,5%, respectivamente. A Indústria, por outro lado, recuou 0,7%.

"O PIB ficou estável em relação ao terceiro trimestre, mesmo com a queda nos investimentos, por conta da estabilidade do consumo das famílias e do crescimento no consumo do governo”, diz Rebeca Palis, em nota.

PIB: expectativas do mercado

Economistas e analistas de instituições financeiras estimavam que o PIB encerraria 2025 com crescimento de 2,3%.

Para o quarto trimestre do ano passado, as projeções indicavam estabilidade ou leve alta da economia. Na comparação com o terceiro trimestre, já com ajuste sazonal, as estimativas variam entre 0,1% e 0,3%.

Na comparação anual — quarto trimestre de 2025 frente ao mesmo período de 2024 — os economistas estimavam avanço entre 1,6% e 1,8%.

O que é o PIB e como ele é calculado?

O PIB (sigla para Produto Interno Bruto) consiste na soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em um território ao longo de um período. Para o cálculo do PIB, considera-se o resultado na moeda local do país.