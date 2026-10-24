Lula reúne milhares em ato no Rio de Janeiro: 'Brasil tem um dono, o povo brasileiro'

Na reta final da campanha para o segundo turno, o atual presidente e candidato à releeição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, região associada eleitoralmente ao adversário na disputa. "O Brasil tem um dono, o povo brasileiro", disse Lula em uma breve fala durante uma pausa devido a um pneu furado.

Durante o ato, Lula fez críticas ao adversário e convocou os apoiadores a votar. “A pessoa vota em quem quiser, mas deixar de votar no trabalhador para votar no miliciano é demais”, afirmou.

O presidente também acusou o rival de querer privatizar o Sistema Único de Saúde (SUS). “Está claro que ele quer privatizar o SUS. Ele quer colocar nenhum centavo [no SUS]”, disse.

Em outro momento, Lula associou a disputa eleitoral à soberania nacional e criticou a relação do adversário com os Estados Unidos. “É escolher entre quem beija a bandeira nacional e quem beija a americana. Não permitiremos que o Brasil seja o quintal de ninguém”, declarou.

Lula disse estar confiante no resultado. “Estou com gosto de vitória na boca”, declarou. Ele acrescentou que, apesar do pouco tempo até a votação, seus apoiadores formam um “exército da paz, para a democracia”. “Nossa arma é a urna e a nossa bala é o 13, para que este país se transforme em uma das grandes economias”, afirmou.

A mobilização começou por volta das 8h, no Posto 5 da avenida Atlântica, embora a programação previsse o início às 10h. O presidente chegou às 9h40 e foi para o carro de som cerca de 11h20.

Após o ato no Rio de Janeiro, Lula segue para São Paulo, onde tem uma caminhada marcada para as 16h na avenida Paulista. A concentração está prevista para a altura da Alameda Campinas, com trajeto até as proximidades das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

Flávio faz campanha em BH e Rio

Também na manhã deste sábado, 24, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) participa de um ato de campanha em Belo Horizonte, com uma motociata que termina na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul da capital mineira.

A concentração de apoiadores começou às 9h, e o candidato chegou por volta das 11h40 à Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, de onde seguiu em direção ao local do evento. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), também participam da mobilização.

Flávio Bolsonaro também tem um compromisso de campanha previsto para esta tarde no Rio de Janeiro. O ato está marcado para as 14h, na Praça do Ó, na Barra da Tijuca.

*Colaborou Ivan Martínez-Vargas e Clarissa Palácio