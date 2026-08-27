Há 2 semanas • 11 min de leitura
De volta à pista: Tembici capta R$ 340 milhões para comprar 85 mil bicicletas elétricas
Depois de interromper a expansão, separar os negócios e ganhar eficiência, a Tembici volta a crescer com as bicicletas elétricas — e um financiamento de 340 milhões de reais para ampliar a frota
Há 2 semanas • 7 min de leitura
Calor? Que calor?
Há 2 semanas • 4 min de leitura
Relógios de quartzo viram tendência e perdem o estigma de vilão entre colecionadores
Há 2 semanas • 2 min de leitura
Defesa sob pressão: Zelensky troca comando da guerra para enfrentar avanço russo
Há 2 semanas • 11 min de leitura
A conta do clima: mundo tem capital de sobra; falta mudar as regras, diz diretora de Columbia
Há 2 semanas • 3 min de leitura
As lições de 491 PMEs — e de um gigante
Há 2 semanas • 3 min de leitura
O homem forte do presidente: como Marco Rubio ganhou força nos EUA
Há 2 semanas • 6 min de leitura
'Temos de ajudar o produtor na conta': a estratégia de R$ 140 bilhões do Sicredi
Há 2 semanas • 5 min de leitura
Para a Opella, não existe uma mensagem única para o consumidor
Há 2 semanas • 2 min de leitura
Cooperativas do agro dobram receita, mas enfrentam teste com margens menores
Há 2 semanas • 4 min de leitura
Agro brasileiro entra na era do risco: menos margem e mais busca por crédito
Há 2 semanas • 6 min de leitura
De volta aos trilhos
Há 2 semanas • 4 min de leitura
Niilismo financeiro
Há 2 semanas • 6 min de leitura
Um ano de alta voltagem
Há 2 semanas • 3 min de leitura
As bodas de prata da galeria Fortes D’Aloia & Gabriel
Há 2 semanas • 2 min de leitura
Direita, volver! Novo governo da Colômbia enfrenta o teste da confiança dos investidores
Há 2 semanas • 4 min de leitura
Moda em movimento: a executiva que anda de skate
WebstoriesVer mais
Revista Exame
5 experiências inovadoras para o seu casamento
Revista Exame
Trump 2.0: os 6 desafios que ele enfrentará na volta à Casa Branca
Revista Exame
A revolução do whey: veja o que está por trás desse fenômeno no Brasil
Revista Exame
Entre luxo e baixa renda, classe média perde espaço no mercado imobiliário
Há 2 semanas • 9 min de leitura
Made in the USA: visitamos a operação que responde por 75% do resultado da Gerdau
Há 2 semanas • 2 min de leitura
As experiências enoturísticas jamais vistas no Nordeste profundo
Há 2 semanas • 2 min de leitura
Por que a elite joga esse esporte
Há 2 semanas • 5 min de leitura
Geopolítica de Negócios
Há 2 semanas • 1 min de leitura
Censo Neex: o que pensam os empreendedores por trás das empresas que mais crescem no país
Há 2 semanas • 2 min de leitura