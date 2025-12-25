A era dos bilionários

Em 2025, mais ricos do mundo acumularam R$ 102,8 trilhões

Brasil

Bolsonaro está acordado e no quarto, dizem médicos

A torre que será a mais alta da América Latina — e não ficará em Balneário Camboriú

O fim da era Buffett? Oráculo de Omaha já disse que se aposentar é pior do que a morte

Empresa gaúcha inicia projeto pioneiro de hidrogênio verde no Brasil

Invest

Debandada na B3: lembre quais empresas deixaram a bolsa brasileira em 2025

EXAME Agro

Os 5 países que mais importaram café brasileiro em 2025

Invest

Controladora do Itaú aumenta participação em dona da Havaianas

Economia

Os preços que mais subiram em 2025: do Uber e 99 ao café

FIM DE ANO

Hits da estação: música, filmes e livros para as férias de verão

Bom para cachorro

Como uma pousada criou um negócio pensando nos pets

Pop

Stranger Things é o maior evento da história da Netflix — e impactou até PIB dos EUA

Economia

Salário mínimo de 2026: valor ideal seria de R$ 7.067, diz Dieese

Mundo

EUA adia tarifas sobre chips da China até 2027

Negócios

Duralex: o que aconteceu com a marca dos pratos 'inquebráveis'

Esporte

Netflix investe no esporte, mas duas gigantes ainda controlam o mercado

Negócios

A CEO que acorda às 5h15, leva o filho para a escola e fatura bilhões

Pop

'Sina de Ofélia': Taylor Swift pode derrubar música feita por IA?

Revista Exame

26 ideias para 2026: Copa, eleições, juros e os desafios do futuro brasileiro

Entre Copa do Mundo e eleições gerais, o próximo ano se anuncia com muitas incertezas, mas também bastante esperança

Fim da era sem anúncios: em 2026, o mundo vai ver publicidade — mesmo sem querer

Ozempic em pílula deve chegar ao mercado em 2026 e baratear o emagrecimento

Reportagens especiais, e-books e clube de benefícios: aprofunde seu conhecimento com a EXAME Pass por apenas R$ 29,90

Colunistas

Panorama Econômico

Brasil: um paciente diagnosticado de forma errada e com um tratamento meramente paliativo

Cris Arcangeli

5 formas de garantir a segurança digital na sua empresa em tempos de IA

Fernando Goldsztein

É preciso enfrentar os desafios

Mora nos Clássicos

Como é o carro de coleção feito para apenas oito membros de um clube italiano

Reportagens Especiais

A Netflix comprou a Warner. E agora, HBO Max?

Dreamforce 2025 destaca os impactos da nova era da IA agêntica

Geração de revoltas? A fúria da Gen Z que derrubou governos pelo mundo

Branded Content

Exame Solutions

Exame Solutions

Apresentado por TribeMD

Inteligência artificial avança na saúde e impõe novos desafios

Apresentado por VOKE

Com nova oferta, Voke descomplica infraestrutura de TI das grandes empresas

Apresentado por SEPACO

Hospital Sepaco é o primeiro do Brasil a atingir nota máxima em ranking global de saúde

Vídeos

