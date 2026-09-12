Agregador de Pesquisas Eleitorais:

Acompanhe a evolução das intenções de voto

Últimas Notícias

Ver mais

Exame no WhatsApp

A agilidade que as eleições pedem, com a curadoria Exame

O alerta chega até você assim que a notícia sai, direto no seu WhatsApp.

Entrar no canal

Newsletter

Acompanhe o cenário que vai mover o Brasil

Um giro diário pela cobertura da EXAME sobre a corrida eleitoral, direto no seu e-mail.

Ao nos fornecer seu e-mail você concorda que ele seja utilizado para envio de promoções e alertas dos produtos Exame.

Vídeos

Ver mais

Tudo sobre as eleições 2026

  • Quando serão as eleições de 2026?

    O primeiro turno das eleições ocorre no dia 04 de outubro (1º domingo do mês). Um eventual segundo turno acontece no último domingo do mês, 25 de outubro.

  • Quais cargos serão disputados nas eleições de 2026?
  • Quem são os candidatos a Presidente nas Eleições 2026?
  • Como consultar o local de votação nas Eleições 2026?
  • Como saber o número do título de eleitor?
  • Como saber se meu título de eleitor está regular?
  • Quais documentos preciso levar para votar?
  • Qual é a ordem de votação na urna em 2026?
  • Menores de idade podem votar nas eleições 2026?
  • Ainda dá tempo de regularizar o título de eleitor para votar nas Eleições de 2026?
  • Biometria é obrigatória nas eleições 2026?
  • Como funciona o voto no exterior nas eleições 2026?
  • Fora do domicílio eleitoral no dia da votação? Veja como proceder