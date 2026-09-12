O primeiro turno das eleições ocorre no dia 04 de outubro (1º domingo do mês). Um eventual segundo turno acontece no último domingo do mês, 25 de outubro.

Quando serão as eleições de 2026?

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Quais cargos serão disputados nas eleições de 2026?

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Quem são os candidatos a Presidente nas Eleições 2026?

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Como consultar o local de votação nas Eleições 2026?

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Como saber o número do título de eleitor?

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Como saber se meu título de eleitor está regular?

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Qual é a ordem de votação na urna em 2026?

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Menores de idade podem votar nas eleições 2026?

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Ainda dá tempo de regularizar o título de eleitor para votar nas Eleições de 2026?

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Como funciona o voto no exterior nas eleições 2026?

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