Em meio à crise do STF, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados; veja as pesquisas da semana
Foram sete pesquisas presidenciais divulgadas desde segunda-feira, 7 de setembro
Acompanhe a evolução das intenções de voto
Foram sete pesquisas presidenciais divulgadas desde segunda-feira, 7 de setembro
Influenciador já enfrenta outras restrições determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral
Não houve mudanças em comparação com a última pesquisa divulgada
Levantamento mostra os quatro primeiros colocados tecnicamente empatados dentro da margem de erro; na pesquisa espontânea, 75% dos eleitores ainda não sabem em quem votar
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Brasil
Há um diaDatafolha em SP: Tarcísio cresce e chega a 49% no 1º turno
O primeiro turno das eleições ocorre no dia 04 de outubro (1º domingo do mês). Um eventual segundo turno acontece no último domingo do mês, 25 de outubro.