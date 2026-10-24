Guindaste cai em monotrilho e atinge trem em São Paulo

A queda de um guindaste atingiu um trem da Linha 15-Prata do monotrilho, em São Paulo, neste sábado, 24. A ocorrência provocou a desenergização da via e alterou a operação da linha, com circulação de trens em trecho parcial e acionamento de ônibus para atender os passageiros.

Segundo o site Via Trolebus, o Metrô informou que a interferência externa ocorreu entre as estações Oratório e São Lucas.

A circulação dos trens foi limitada ao trecho entre São Lucas e Jardim Colonial. Entre Vila Prudente e São Lucas, os passageiros são atendidos por ônibus do sistema PAESE.

A companhia afirmou que acionou equipes de manutenção para atuar no local e restabelecer a operação e lamentou os transtornos causados aos passageiros.