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Guindaste cai em monotrilho e atinge trem em São Paulo

Acidente provoca desenergização da via e altera a circulação dos trens

Trecho entre Vila Prudente e São Lucas é atendido por ônibus do sistema PAESE. (Reprodução/Redes Sociais)

Trecho entre Vila Prudente e São Lucas é atendido por ônibus do sistema PAESE. (Reprodução/Redes Sociais)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h38.

Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 12h44.

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A queda de um guindaste atingiu um trem da Linha 15-Prata do monotrilho, em São Paulo, neste sábado, 24. A ocorrência provocou a desenergização da via e alterou a operação da linha, com circulação de trens em trecho parcial e acionamento de ônibus para atender os passageiros.

Segundo o site Via Trolebus, o Metrô informou que a interferência externa ocorreu entre as estações Oratório e São Lucas.

A circulação dos trens foi limitada ao trecho entre São Lucas e Jardim Colonial. Entre Vila Prudente e São Lucas, os passageiros são atendidos por ônibus do sistema PAESE.

A companhia afirmou que acionou equipes de manutenção para atuar no local e restabelecer a operação e lamentou os transtornos causados aos passageiros.

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