Caixa inicia pagamento da parcela de agosto do programa 'Pé-de-Meia' na próxima segunda-feira, 25

A Caixa inicia na segunda-feira, 25, o pagamento da parcela de agosto referente ao Programa Pé-de-Meia. Cerca de 3,4 milhões de estudantes serão beneficiados.

Os valores do incentivo serão creditados nas contas Poupança Caixa Tem, abertas automaticamente em nome dos estudantes. A transferência dos recursos poderá ser feita preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem.

Neste mês também será pago o Incentivo à Conclusão para estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) aprovados no primeiro semestre de 2025. O valor estará disponível para saque após a confirmação da conclusão do Ensino Médio pelo Ministério da Educação (MEC).

Pagamento de acordo com o mês de nascimento

O pagamento dos incentivos será realizado de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento do estudante. Para acessar os valores, os estudantes podem movimentar os recursos pelo app Caixa Tem.

Os estudantes têm a opção de solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia pelo aplicativo, o que permite o uso de recursos para compras e pagamentos. Além disso, é possível sacar os valores nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, mediante a identificação biométrica cadastrada.

Consulta de informações e status de pagamento

Informações sobre o programa, regras, status dos pagamentos e dados escolares estão disponíveis no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. Para mais detalhes sobre o pagamento do benefício, é possível consultar os aplicativos Caixa Tem ou Benefícios Sociais, além dos sites do Ministério da Educação e da Caixa.

A Caixa atua como agente operador do Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (FIPEM), responsável pela gestão dos recursos, e como agente financeiro, utilizando as contas para o pagamento dos incentivos indicados pelo Ministério da Educação.

Benefícios do programa pé-de-meia

O Programa Pé-de-Meia, instituído pela Lei 14.818/2024, oferece incentivo financeiro a alunos do Ensino Médio Regular e EJA que demonstrem frequência escolar adequada e cumpram as regras do programa.

Além das parcelas mensais, há um bônus anual de R$ 1.000 para estudantes aprovados no ano escolar. Estudantes que comprovarem participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ao final do 3º ano recebem um valor adicional de R$ 200, pago em parcela única.