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Que horas sai a última pesquisa Quaest antes do 2º turno?

Levantamento contratado pela TV Globo e pela Editora Globo entrevistou 3.702 pessoas e deve indicar o cenário da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro após o último debate presidencial

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada na quarta-feira, 21, Flávio Bolsonaro aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Lula registrava 44% (Renato Pizzutto/Band)

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada na quarta-feira, 21, Flávio Bolsonaro aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Lula registrava 44% (Renato Pizzutto/Band)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h28.

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A última pesquisa Quaest antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será divulgada às 18h deste sábado (24). O levantamento ouviu 3.702 pessoas e deve indicar os possíveis efeitos do último debate presidencial, realizado na TV Globo na sexta-feira (23). As pesquisas mais recentes apontam empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Na sondagem anterior da Quaest, divulgada na quarta-feira (21), Flávio tinha 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Já o Datafolha mostrou os candidatos empatados em 50% dos votos válidos.

A última pesquisa Quaest antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será divulgada a partir das 18h deste sábado, 24, véspera da votação. O levantamento faz parte de uma rodada de pelo menos 11 pesquisas eleitorais previstas para serem publicadas ao longo do dia, em meio a uma disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A expectativa é que as novas sondagens ajudem a dimensionar os possíveis efeitos do último debate presidencial, realizado na sexta-feira, 23, na TV Globo. O confronto foi a última oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas e tentarem conquistar eleitores antes do segundo turno.

Ficha técnica da pesquisa Quaest

Contratada pela TV Globo e pela Editora Globo, a pesquisa Quaest ouviu 3.702 pessoas entre sexta-feira e sábado. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09158/2026.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada na quarta-feira, 21, Flávio Bolsonaro aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Lula registrava 44%. Considerada a margem de erro, os dois estavam tecnicamente empatados.

Perguntas frequentes

Que horas sai a última pesquisa Quaest antes do segundo turno?

A última pesquisa Quaest antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será divulgada às 18h deste sábado, 24.

Quantas pessoas foram entrevistadas na última pesquisa Quaest?

O levantamento ouviu 3.702 pessoas entre sexta-feira (23) e sábado (24). A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O que dizem as últimas pesquisas sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

Os levantamentos mais recentes apontam empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (22), os dois candidatos apareceram empatados com 50% dos votos válidos.

Qual foi o resultado da pesquisa Quaest anterior?

Divulgada na quarta-feira (21), a pesquisa anterior da Quaest mostrou Flávio Bolsonaro com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Considerando a margem de erro, os candidatos estavam tecnicamente empatados.

O que a última pesquisa Quaest pode revelar?

O levantamento pode indicar possíveis efeitos do último debate presidencial, realizado na TV Globo na sexta-feira (23), véspera da divulgação das pesquisas e um dia antes do segundo turno.

Qual é o número de registro da pesquisa Quaest no TSE?

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09158/2026 e foi contratada pela TV Globo e pela Editora Globo.

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