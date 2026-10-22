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Pesquisa Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula empatam em 50% dos votos válidos

Os candidatos aparecem numericamente empatados pela primeira vez desde a votação do primeiro turno. Levantamento é divulgado a três dias da eleição

(Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

(Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19h09.

Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 19h13.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 50% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22.

Os candidatos aparecem numericamente empatados pela primeira vez desde a votação do primeiro turno. Levantamento é divulgado a três dias da eleição. A margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais.

Na comparação com o levantamento divulgado em 15 de outubro, o senador oscilou de 51% para 50%, enquanto Lula teve variação de 49% para 50%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos, e é o que a Justiça Eleitoral usa para determinar os resultados das eleições.

Em votos totais, o senador do PL aparece com 47% de intenções de voto contra 46% de Lula. Brancos, nulos e nenhum somam 5% e indecisos são 2%.

Em uma semana, Flávio se manteve com 47%. O atual presidente subiu de 45% para 46%. Os brancos e nulos caíram de 6% para 5%. Indecisos seguiram em 2%.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.520 entrevistados entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09709/2026.

Mais informações em instantes. 

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