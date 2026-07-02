Haddad diz que segurança em SP sofre com a entrada da milícia: 'Vamos nos transformar no Rio'

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quinta-feira, 2, que grupos milicianos começam a atuar no setor de segurança voltado ao transporte de cargas no estado.

Durante agenda no interior paulista, ele também comparou o avanço de organizações criminosas na região com a situação registrada no Rio de Janeiro.

"Está começando a entrar milícia em São Paulo, vendendo serviços de segurança, enriquecendo poucas pessoas e empobrecendo a pessoa que tem que contratar a milícia para proteger a sua carga. Se não tivermos um trabalho de inteligência, vamos nos transformar no que é hoje o Rio de Janeiro. O interior precisa entender que nós estamos abrindo a porta para milícia no estado", diz Haddad.

Após visitar trabalhadores de uma fábrica de sacos de lixo em Hortolândia, município localizado a cerca de 110 quilômetros da capital paulista, o petista apresentou propostas voltadas à segurança pública. A área é considerada estratégica pela campanha, que vê no tema um dos principais pontos de desgaste do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição.

Entre os compromissos anunciados, Fernando Haddad afirmou que pretende restabelecer o modelo de câmeras corporais da Polícia Militar com gravação contínua, substituído por um sistema de acionamento remoto e automático em determinadas situações. Também declarou que pretende criar, "no primeiro dia de governo", um gabinete institucional para integrar informações de inteligência no combate ao crime organizado, com participação de órgãos como a Polícia Federal (PF).

A agenda desta quinta-feira ainda inclui palestras no Instituto Federal de Piracicaba e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A participação em eventos promovidos por instituições de ensino e centros acadêmicos faz parte da estratégia da campanha. Além de resgatar sua atuação como ex-ministro da Educação, a iniciativa busca compensar a menor adesão de prefeitos à sua candidatura.

Nas últimas semanas, Haddad intensificou compromissos no interior de São Paulo para reduzir a diferença apontada pelas pesquisas de intenção de voto em relação a Tarcísio de Freitas.