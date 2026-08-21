Governo amplia teto de financiamento do Move Brasil para motoristas de táxi e app de até R$ 200 mil

O governo ampliou de R$ 150 mil para R$ 200 mil o valor máximo dos veículos que podem ser financiados pelo Move Brasil, programa de crédito destinado a taxistas e motoristas de aplicativo. A alteração consta em uma portaria publicada nesta quinta-feira, 19, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A nova regra também acrescentou outras categorias de veículos híbridos à lista de modelos que podem receber financiamento. A revisão ocorre após o governo identificar que a procura pelo programa permanece abaixo da expectativa inicial.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que os bancos públicos registram participação maior nas operações do Move Brasil, enquanto instituições privadas apresentam menor interesse.

“Estamos sempre em contato para entender por que, mesmo com a garantia do governo, [o Move Brasil] não tem tido a adesão que a gente inicialmente esperava”, disse Durigan.

Move Brasil no mercado nacional de veículos passa de cerca de 63% para 88%, considerando os emplacamentos registrados em 2025. Com o novo limite de R$ 200 mil, o governo calcula que o alcance potencial dono mercado nacional de veículos passa de cerca de 63% para 88%, considerando os emplacamentos registrados em 2025.

Anunciado pelo governo em maio deste ano, o programa disponibiliza até R$ 30 bilhões em crédito para a compra de veículos por taxistas e profissionais que trabalham em aplicativos de transporte.

Os recursos têm origem no Tesouro Nacional e serão repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O mecanismo busca cobrir a diferença entre os juros cobrados no mercado e as taxas oferecidas pelo programa.

Como participar do Move Brasil?

Para motoristas de aplicativo, uma das exigências é manter cadastro ativo na plataforma de transporte por pelo menos 12 meses. Durante esse intervalo, o profissional precisa ter concluído, no mínimo, 100 corridas na mesma plataforma.

As viagens realizadas em aplicativos diferentes não podem ser somadas para atingir a quantidade mínima exigida pelo programa. Assim, corridas feitas pela Uber e pela 99, por exemplo, são contabilizadas separadamente.

Para os taxistas, o Move Brasil exige licença e registro ativos nos órgãos de trânsito e regularidade fiscal. Motoristas que atuam por meio de cooperativas também estão entre os participantes previstos.

Quem cumprir os critérios deve fazer o cadastro na plataforma do programa, disponível no site gov.br/movebrasil. Nessa etapa, o sistema verifica se o motorista atende aos pré-requisitos estabelecidos.

A resposta ao cadastro é enviada em até cinco dias úteis. Após a aprovação, o motorista pode procurar uma concessionária ou o banco no qual já possui conta para solicitar a análise de crédito e contratar o financiamento.

Quem pode solicitar o financiamento?

O Move Brasil contempla motoristas vinculados a diferentes plataformas de transporte, entre elas Uber, 99 e InDrive. Para esse grupo, permanecem os requisitos de tempo mínimo de cadastro e quantidade de corridas.

No caso dos taxistas, a participação depende da validade da licença e do registro perante os órgãos de trânsito, assim como da situação fiscal do profissional.

Como fazer o cadastro no Move Brasil?

O primeiro passo é acessar gov.br/movebrasil e criar o cadastro na plataforma. As informações fornecidas serão utilizadas para verificar o cumprimento das condições de participação.

Após essa análise, a plataforma comunica o resultado em até cinco dias úteis. Com a aprovação, o interessado pode procurar uma concessionária ou uma instituição financeira com a qual já mantenha relacionamento para iniciar a análise de crédito.

Quem está com o nome sujo pode participar?

O programa não estabelece a ausência de restrições financeiras como requisito para o cadastro, mas os bancos podem considerar esse fator durante a análise de crédito.

Na prática, instituições financeiras e concessionárias podem negar o financiamento caso identifiquem pendências financeiras que impeçam a aprovação da operação.

Como saber se o cadastro foi aprovado?

O resultado da solicitação é informado pela plataforma gov.br em até cinco dias úteis após o cadastro.

Como contratar o financiamento?

Depois da aprovação no programa, o motorista pode solicitar o financiamento diretamente em uma concessionária ou no banco em que possui conta. A instituição fará a análise de crédito antes da contratação.