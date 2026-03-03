Flávio Bolsonaro planeja evento em SP para apresentar plano de governo

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) deve realizar um evento de pré-campanha em São Paulo, no dia 30 de março. No encontro, o pré-candidato deve lançar seu plano de governo e anunciar os nomes que disputarão o Senado no estado paulista pelo PL.

As informações são do jornal O Globo. O evento de pré-campanha deve reunir lideranças partidárias, políticos, empresários e outros apoiadores de Flávio Bolsonaro. Além de apresentar o plano de governo, o evento também deve ter o anúncio de quem Flávio escolheria como ministro da Fazenda em um eventual mandato.

Além disso, Flávio deve apresentar outros projetos, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de sua autoria para acabar com a reeleição.

O evento deve contar com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em agenda na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na última semana, Tarcísio afirmou que irá atuar como coordenador de campanha de Flávio no estado. Ao apoiar o presidenciável, a expectativa é que a presença de Tarcísio garanta votos para o bolsonarista nas eleições deste ano.

Agendas de pré-campanha

Antes do evento oficial, Flávio Bolsonaro também deve cumprir agendas reservadas com integrantes do mercado financeiro, ainda segundo informações do O Globo.

A interlocução com empresários também poderá ser pautada diante da possibilidade de a economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, ser a "nova Paulo Guedes" de um candidato bolsonarista.

O movimento de anunciar um "guru" econômico antes de concorrer ao pleito é a mesma tática utilizada pelo pai Jair Bolsonaro em 2018.