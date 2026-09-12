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Avanço ou litígio? Reforma tributária gera discussão sobre responsabilidade de contadores
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Texto da lei complementar é visto como ampliação de riscos, para alguns, e como valorização do contador, para outros

CPI: inflação dos EUA acelera para 0,4% em agosto com alta da gasolina
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IPCA tem deflação de 0,32% em agosto; veja o que ficou mais barato
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Petrobras volta atrás e cancela aumento anunciado para a gasolina
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Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 2026 pela 2ª semana seguida
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