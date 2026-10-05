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Milei e Netanyahu parabenizam Flávio; Trump destaca rapidez da apuração no Brasil

Presidente argentino parabeniza senador brasileiro e defende parceria entre os dois países; primeiro-ministro de Israel, Bnejamin Netanyahu também celebra resultado

Javier Milei: aliado político de Flávio Bolsonaro, o presidente argentino participou da cerimônia de candidatura do candidato do PL (Nelson ALMEIDA /AFP)

Javier Milei: aliado político de Flávio Bolsonaro, o presidente argentino participou da cerimônia de candidatura do candidato do PL (Nelson ALMEIDA /AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11h15.

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A liderança de Flávio Bolsonaro sobre Lula no primeiro turno da eleição presidencial brasileira deste domingo, 4, provocou reações de líderes políticos estrangeiros, sobretudo de representantes da direita internacional.

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizaram Flávio Bolsonaro pelo desempenho no primeiro turno.

Milei defendeu uma aproximação entre Argentina e Brasil. Netanyahu, por sua vez, manifestou interesse em restabelecer a relação entre Israel e o país.

Nos Estados Unidos, Donald Trump destacou a rapidez da divulgação dos resultados brasileiros e usou a comparação para criticar o sistema eleitoral americano.

Sem declarar apoio explícito a Flávio, Trump afirmou acompanhar a eleição brasileira “muito de perto”.

Milei celebra vitória de Flávio e fala em parceria com Brasil

O presidente argentino Javier Milei foi um dos primeiros líderes estrangeiros a reagir ao resultado. Em uma publicação nas redes sociais, parabenizou Flávio Bolsonaro pela liderança no primeiro turno e classificou a disputa contra Lula como uma “histórica eleição”.

A LIBERDADE AVANÇA NO BRASIL. Parabéns, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica eleição contra o comunista Lula. O continente americano é de cidadãos que querem viver em liberdade. Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que a Argentina e o Brasil continuem sendo grandes parceiros comerciais, culturais e políticos. As oportunidades para nossas nações, trabalhando juntas, são infinitas. VIVA A LIBERDADE, CARAJO...!!”, escreveu o argentino em seu perfil do X.

Ele também comemorou o desempenho de Flávio e afirmou que a derrota de um candidato de esquerda diante de alguém de direita era motivo de celebração para os mercados. “De manual...!!! Perde um esquerdista comunista para alguém de direita e os mercados comemoram com grandes altas... Esquerdistas empobrecedores, saiam do caminho que estamos tentando dar brilho ao continente. MAGA!”

A reação de Milei ocorre após sua participação na campanha de Flávio e reforça a dimensão regional que o presidente argentino atribui ao resultado brasileiro.

Netanyahu fala em 'grande vitória'

Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também parabenizou Flávio Bolsonaro pelo desempenho no primeiro turno. O líder israelense afirmou esperar a retomada da relação entre os dois países e desejou ao senador uma vitória no segundo turno.

“Parabéns, @FlavioBolsonaro, pela votação de ontem e boa sorte na final. Estou ansioso para restabelecer a extraordinária amizade entre Israel e Brasil. Desejo a você uma grande vitória, meu amigo", escreveu o premiê em publicação no Instagram.

A declaração foi uma das primeiras manifestações de um chefe de governo estrangeiro sobre o resultado brasileiro.

Trump destaca rapidez do sistema eleitoral brasileiro

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump não declarou apoio explícito a Flávio Bolsonaro, mas afirmou acompanhar a eleição brasileira “muito de perto”. Em uma publicação na rede Truth Social, ele destacou a velocidade com que os resultados foram divulgados e usou a comparação para criticar o processo eleitoral americano.

Trump escreveu: “125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram pouco depois do encerramento da votação, NO MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem ‘fraudados’, quer dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é CORRUPTA!!! Presidente DJT.”

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Flávio BolsonaroJavier MileiBenjamin NetanyahuDonald Trump

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