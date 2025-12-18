Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Haddad não descarta reformas nem mudança no arcabouço em 2027

O ministro defendeu a "arquitetura" do arcabouço, mas disse que é possível discutir os parâmetros estabelecidos

Fernando Haddad, ministro da Fazenda: arquitetura do arcabouço deve ser mantida, em sua avaliação (Leandro Fonseca /Exame)

Fernando Haddad, ministro da Fazenda: arquitetura do arcabouço deve ser mantida, em sua avaliação (Leandro Fonseca /Exame)

Matheus Teixeira
Matheus Teixeira

Reporter

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17h54.

Última atualização em 18 de dezembro de 2025 às 18h00.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quinta-feira, 18, a "arquitetura" do arcabouço fiscal, mas admitiu que é possível discutir mudanças de parâmetros previstos nas regras fiscais.

“Questão fiscal vai continuar inspirando cuidados devidos e penso que qualquer que seja o governo vai continuar aprimorando o arcabouço fiscal. O que entendo e já respondi outras vezes é que a arquitetura eu manteria. A arquitetura", afirmou.

Segundo Haddad, isso não descarta mudanças nas exigências contidas na lei para garantir o equilíbrio das contas públicas: "Você pode discutir os parâmetros do arcabouço: 'vou manter mais, apertar mais, apertar menos, vou mudar de 70% para 60%, de 70% para 80%, de 2,5% para 2%, para 3%'. Discutir parâmetros à luz da evolução fiscal é coisa que vai acontecer, mas a arquitetura é muito boa", disse.

O ministro afirmou a "questão fiscal vai continuar inspirando cuidados devidos" e que o próximo governo precisará fazer reformas na estrutura econômica. 

"Acredito que vamos ter que fazer reforma. Todo tempo estou fazendo aqui algum tipo de reforma para melhorar a sustentabilidade dos gastos públicos", afirmou.

O que é arcabouço fiscal?

O arcabouço fiscal é um conjunto de medidas, regras e parâmetros para a condução da política fiscal — controle dos gastos e receitas de um país. O governo busca, com isso, garantir credibilidade e previsibilidade para a economia e para o financiamento dos serviços públicos como saúde, educação e segurança pública.

Despesas criadas fora do arcabouço após a aprovação das regras fiscais, porém, deixaram analistas receosos sobre a sustentabilidade da lei.

Acompanhe tudo sobre:Ministério da FazendaFernando HaddadNovo arcabouço fiscal

Mais de Brasil

'Nunca é como a Fazenda quer', diz Haddad sobre votações do Congresso

Haddad diz que deixará Ministério da Fazenda ‘até fevereiro’

Haddad diz que enviou mensagem a Macron em apelo por acordo UE-Mercosul

Mesa da Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Mais na Exame

Negócios

Brasileira cria universidade nos EUA, fatura US$ 20 milhões e mira IPO

Brasil

'Nunca é como a Fazenda quer', diz Haddad sobre votações do Congresso

Minhas Finanças

'Uma lembrancinha': BB lança Pix de Natal com direito a cartão digital

Pop

Netflix bloqueia série para clientes de plano mais barato