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Desenrola 2.0: 'Mais de R$ 1 bi de dívidas já foram renegociadas', diz Durigan

O Novo Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas

Desenrola 2.0: Comunicação com inadimplentes primeiro, prêmio a adimplentes depois (Diogo Zacarias/Fazenda/Flickr)

Desenrola 2.0: Comunicação com inadimplentes primeiro, prêmio a adimplentes depois (Diogo Zacarias/Fazenda/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16h38.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o programa Novo Desenrola Brasil, conhecido como Desenrola 2.0, já soma mais de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas nos primeiros dias de operação.

O Novo Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas que permite o uso do FGTS como garantia e regras diferentes para cada grupo beneficiado, lançado na última semana pela gestão petista.

Segundo ele, o programa já recebeu cerca de 200 mil pedidos, que estão em análise nos bancos. Desse total, aproximadamente 100 mil acordos já foram “praticamente” fechados.

“Cada dia, temos visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante”, afirmou.

Durigan também disse que a nova etapa do Fies voltada para inadimplentes deve estar “totalmente operante” ainda nesta semana, depois de uma medida provisória publicada na semana passada.

“Os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. Essa semana vai estar operativa”, disse o ministro.

Questionado sobre possíveis estímulos para adimplentes, o secretário afirmou que essa discussão ficará para um segundo momento.

“Isso vai ser feito daqui a alguns dias, para que primeiro faça comunicação para quem está inadimplente.”

Segundo Durigan, a ideia é posteriormente criar algum tipo de reconhecimento para quem manteve os pagamentos em dia.

“Queremos poder honrar, dar um estímulo, uma espécie de prêmio, para quem ficou adimplente”, afirmou Durigan.

Desenrola 2.0 e as Bets

Quem aderir ao Desenrola 2.0 está sujeito a uma restrição: não poderá mais apostar em bets por um ano. Não só quem utilizou o saldo de 20% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar as dívidas, mas todos os participantes do Desenrola se enquadraram na regra.

Segundo um estudo do Ibevar e da FIA Business School, divulgado em março de 2026, o vício em bets ultrapassou as taxas de juros e se consolidou como a principal causa de endividamento dos brasileiros.

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