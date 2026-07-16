Celular Seguro: como cadastrar o aparelho no programa federal antes de ser roubado?

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que dois celulares são roubados ou furtados a cada minuto no Brasil. Apesar do número ter representado uma queda em relação aos levantamentos anteriores a 2024, ainda são 917.748 aparelhos levados por criminosos. O índice ajuda compreender a decisão do Governo Federal de criar o programa Celular Seguro, que ajuda a minimizar o prejuízo de ter um telefone roubado ao bloquear a linha, aplicativos de banco e o próprio IMEI do aparelho.

O que é o Celular Seguro e como ele funciona?

O Celular Seguro é uma plataforma gratuita do governo federal, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que conecta o alerta de roubo ou furto às operadoras de telefonia e às instituições financeiras parceiras. Ao emitir o alerta, a operadora suspende a linha e restringe o IMEI; enquanto os bancos parceiros bloqueiam o acesso às contas vinculadas ao CPF.

Em junho de 2026, o presidente Lula (PT) assinou o Decreto nº 13.034, que transformou o programa em política pública permanente e instituiu o Banco Nacional de Celulares com Restrição (BNCR). A base nacional já reúne mais de 2,9 milhões de aparelhos registrados com algum tipo de restrição e integra dados das polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal, da Anatel e das operadoras.

Como cadastrar o celular no programa Celular Seguro?

O cadastro leva poucos minutos e pode ser feito pelo aplicativo ou pelo portal web do governo. O app está disponível para Android (Google Play) e iOS (App Store), com o desenvolvedor listado como "Serviços e Informações do Brasil". O portal fica em celularseguro.mj.gov.br.

Passo a passo pelo aplicativo:

Baixe o app Celular Seguro na loja oficial do seu sistema; Faça login com CPF e senha da conta Gov.br; Aceite os termos de uso; Na tela inicial, toque em "Registrar Telefone" e depois em "Cadastrar Telefone"; Preencha marca, modelo, número da linha e operadora; Insira o IMEI do aparelho (opcional, mas recomendado para maior precisão no bloqueio); Toque em "Cadastrar".

A linha informada precisa estar vinculada ao mesmo CPF da conta Gov.br. É possível cadastrar mais de um aparelho, desde que todos estejam vinculados ao mesmo documento.

Como descobrir o IMEI do celular?

O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é o número de identificação única do aparelho na rede de telefonia. Para consultá-lo, disque *#06# no teclado de chamadas — o código aparece na tela. Anote e guarde fora do celular (num papel ou no computador), porque, no momento do roubo, o aparelho já não estará disponível para consulta.

Como cadastrar pessoas de confiança no Celular Seguro?

Com o Celular Seguro, quem perde o aparelho num roubo fica sem acesso ao app e ao portal — a não ser que tenha um computador por perto. A pessoa de confiança, então, pode emitir o alerta de bloqueio pela própria conta, em nome do titular.

No menu principal do app, toque em "Pessoas de Confiança"; Selecione "Cadastrar Contato"; Insira nome completo e CPF da pessoa escolhida; Confirme em "Cadastrar".

O contato indicado também precisa ter conta Gov.br ativa para acionar o bloqueio.

Qual a diferença entre Bloqueio Total e Modo Recuperação?

Desde dezembro de 2024, o programa oferece duas opções ao emitir o alerta:

Bloqueio Total: desativa a linha, os apps bancários parceiros e o IMEI do aparelho. O celular se torna inutilizável em qualquer rede de telecomunicação, mesmo com troca de chip. É a opção mais segura quando não há expectativa de recuperar o aparelho. Se o celular for encontrado depois, o desbloqueio do IMEI exige um processo junto à operadora.

desativa a linha, os apps bancários parceiros e o IMEI do aparelho. O celular se torna inutilizável em qualquer rede de telecomunicação, mesmo com troca de chip. É a opção mais segura quando não há expectativa de recuperar o aparelho. Se o celular for encontrado depois, o desbloqueio do IMEI exige um processo junto à operadora. Modo Recuperação: bloqueia a linha e os apps bancários, mas mantém o IMEI ativo. Com isso, quando alguém insere um novo chip no aparelho, o sistema envia uma notificação via WhatsApp alertando que o celular possui restrição por roubo e orientando a ida à delegacia. Essa opção favorece a recuperação do dispositivo pelas polícias.

O que o Celular Seguro não faz?

O programa não funciona como rastreador GPS e não exibe a localização do aparelho. Também não substitui o Boletim de Ocorrência (BO), que segue necessário para acionar seguros privados e para que a polícia abra investigação. Além disso, como se trata de um serviço de proteção de dados, não um seguro. Não há indenização nem reposição do aparelho.

Aparelhos vinculados a CNPJ não são cobertos pelo programa — apenas linhas cadastradas sob CPF.

Como verificar se um celular usado tem restrição?

Antes de comprar um aparelho usado, o BNCR permite consultar se ele possui registro de roubo, furto ou extravio. No app Celular Seguro, basta tocar em "Celulares com Restrição", inserir o IMEI do aparelho e tocar em "Consultar IMEI". O retorno indica apenas duas situações: "Sem restrição" ou "Com restrição", em conformidade com a LGPD.