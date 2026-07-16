Tecnologia

Celular Seguro: como cadastrar o aparelho no programa federal antes de ser roubado?

Recurso bloqueia linha, apps bancários e IMEI em caso de roubo ou furto, mas exige cadastro prévio do aparelho e de pessoas de confiança pelo Gov.br

Celular Seguro: programa federal permite cadastrar o aparelho e indicar contatos de confiança para agilizar o bloqueio em caso de roubo

Celular Seguro: programa federal permite cadastrar o aparelho e indicar contatos de confiança para agilizar o bloqueio em caso de roubo

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de julho de 2026 às 09h19.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que dois celulares são roubados ou furtados a cada minuto no Brasil. Apesar do número ter representado uma queda em relação aos levantamentos anteriores a 2024, ainda são 917.748 aparelhos levados por criminosos. O índice ajuda compreender a decisão do Governo Federal de criar o programa Celular Seguro, que ajuda a minimizar o prejuízo de ter um telefone roubado ao bloquear a linha, aplicativos de banco e o próprio IMEI do aparelho.

O que é o Celular Seguro e como ele funciona?

O Celular Seguro é uma plataforma gratuita do governo federal, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que conecta o alerta de roubo ou furto às operadoras de telefonia e às instituições financeiras parceiras. Ao emitir o alerta, a operadora suspende a linha e restringe o IMEI; enquanto os bancos parceiros bloqueiam o acesso às contas vinculadas ao CPF.

Em junho de 2026, o presidente Lula (PT) assinou o Decreto nº 13.034, que transformou o programa em política pública permanente e instituiu o Banco Nacional de Celulares com Restrição (BNCR). A base nacional já reúne mais de 2,9 milhões de aparelhos registrados com algum tipo de restrição e integra dados das polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal, da Anatel e das operadoras.

Como cadastrar o celular no programa Celular Seguro?

O cadastro leva poucos minutos e pode ser feito pelo aplicativo ou pelo portal web do governo. O app está disponível para Android (Google Play) e iOS (App Store), com o desenvolvedor listado como "Serviços e Informações do Brasil". O portal fica em celularseguro.mj.gov.br.

Passo a passo pelo aplicativo:

  1. Baixe o app Celular Seguro na loja oficial do seu sistema;
  2. Faça login com CPF e senha da conta Gov.br;
  3. Aceite os termos de uso;
  4. Na tela inicial, toque em "Registrar Telefone" e depois em "Cadastrar Telefone";
  5. Preencha marca, modelo, número da linha e operadora;
  6. Insira o IMEI do aparelho (opcional, mas recomendado para maior precisão no bloqueio);
  7. Toque em "Cadastrar".

A linha informada precisa estar vinculada ao mesmo CPF da conta Gov.br. É possível cadastrar mais de um aparelho, desde que todos estejam vinculados ao mesmo documento.

Como descobrir o IMEI do celular?

O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é o número de identificação única do aparelho na rede de telefonia. Para consultá-lo, disque *#06# no teclado de chamadas — o código aparece na tela. Anote e guarde fora do celular (num papel ou no computador), porque, no momento do roubo, o aparelho já não estará disponível para consulta.

Como cadastrar pessoas de confiança no Celular Seguro?

Com o Celular Seguro, quem perde o aparelho num roubo fica sem acesso ao app e ao portal — a não ser que tenha um computador por perto. A pessoa de confiança, então, pode emitir o alerta de bloqueio pela própria conta, em nome do titular.

  1. No menu principal do app, toque em "Pessoas de Confiança";
  2. Selecione "Cadastrar Contato";
  3. Insira nome completo e CPF da pessoa escolhida;
  4. Confirme em "Cadastrar".

O contato indicado também precisa ter conta Gov.br ativa para acionar o bloqueio.

Qual a diferença entre Bloqueio Total e Modo Recuperação?

Desde dezembro de 2024, o programa oferece duas opções ao emitir o alerta:

  • Bloqueio Total: desativa a linha, os apps bancários parceiros e o IMEI do aparelho. O celular se torna inutilizável em qualquer rede de telecomunicação, mesmo com troca de chip. É a opção mais segura quando não há expectativa de recuperar o aparelho. Se o celular for encontrado depois, o desbloqueio do IMEI exige um processo junto à operadora.
  • Modo Recuperação: bloqueia a linha e os apps bancários, mas mantém o IMEI ativo. Com isso, quando alguém insere um novo chip no aparelho, o sistema envia uma notificação via WhatsApp alertando que o celular possui restrição por roubo e orientando a ida à delegacia. Essa opção favorece a recuperação do dispositivo pelas polícias.

O que o Celular Seguro não faz?

O programa não funciona como rastreador GPS e não exibe a localização do aparelho. Também não substitui o Boletim de Ocorrência (BO), que segue necessário para acionar seguros privados e para que a polícia abra investigação. Além disso, como se trata de um serviço de proteção de dados, não um seguro. Não há indenização nem reposição do aparelho.

Aparelhos vinculados a CNPJ não são cobertos pelo programa — apenas linhas cadastradas sob CPF.

Como verificar se um celular usado tem restrição?

Antes de comprar um aparelho usado, o BNCR permite consultar se ele possui registro de roubo, furto ou extravio. No app Celular Seguro, basta tocar em "Celulares com Restrição", inserir o IMEI do aparelho e tocar em "Consultar IMEI". O retorno indica apenas duas situações: "Sem restrição" ou "Com restrição", em conformidade com a LGPD.

Acompanhe tudo sobre:CelularesRoubosGovernoSegurança públicaTecnologia

Mais de Tecnologia

Conta Gov.br: como subir ao nível ouro e o que ele desbloqueia

Uber paga US$ 14,8 bilhões para criar gigante global de delivery

Como limpar o celular e liberar espaço sem apagar arquivos importantes

Como assinar documentos online com validade jurídica

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Nvidia amplia ecossistema de IA física no Japão

ExameLab

Conta Gov.br: como subir ao nível ouro e o que ele desbloqueia

Ciência

O órgão que 'desaparece' com a idade pode ser a chave para viver mais

Casual

Piscinas de ondas ganham espaço no Brasil — e Ronaldo entra na onda