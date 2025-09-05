Tecnologia

Warner Bros. processa startup de IA por criar imagens de personagens sem autorização

A empresa busca indenização e suspensão de conteúdos gerados por inteligência artificial que reproduzem personagens protegidos por direitos autorais

Warner Bros: empresa divulgou os lançamentos para o próximo ano (Xaume Olleros/Bloomberg)

Vanessa Loiola
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19h12.

A Warner Bros. entrou com uma ação judicial contra a startup de inteligência artificial Midjourney, alegando violação de direitos autorais. O processo aponta que a empresa permite que usuários criem imagens e vídeos de personagens como Superman, Batman e Pernalonga sem autorização.

Segundo a denúncia, a Midjourney teria aplicado restrições para impedir a geração de conteúdo baseado em imagens protegidas, mas essas proteções foram recentemente removidas, segundo informações do TechCrunch.

“A Midjourney tomou uma decisão calculada e direcionada para não oferecer proteção alguma aos detentores de direitos autorais, embora a empresa saiba da extensão impressionante de sua pirataria e violação de direitos autorais”, afirma o documento judicial.

A ação busca indenização ainda não especificada, a devolução de lucros obtidos com o suposto uso indevido e a interrupção de futuras violações.

Contexto do setor

O processo da Warner Bros. segue um caso semelhante movido em junho pela Walt Disney e pela Universal contra a Midjourney. Na ocasião, os estúdios alegaram violação de direitos autorais envolvendo personagens como Darth Vader, Bart Simpson e Shrek.

A Midjourney defendeu-se alegando que o uso dessas obras para treinar modelos de IA generativa seria protegido pela doutrina de “uso justo” da lei de direitos autorais dos Estados Unidos. Até o momento, a startup não se pronunciou sobre o novo processo.

