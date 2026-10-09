Lula x Flávio Bolsonaro: o que cada um propõe sobre o salário mínimo

RESUMO ＋ Os planos de governo de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam abordagens diferentes para a renda e o mercado de trabalho nas eleições de 2026. Lula propõe manter a política de valorização do salário mínimo, com aumentos reais para preservar o poder de compra dos trabalhadores. Já Flávio não estabelece uma regra específica para o reajuste do piso e concentra suas propostas na redução dos custos de contratação, na formalização do emprego e na flexibilização das relações trabalhistas.

O salário mínimo é um dos principais instrumentos de política de renda no Brasil, e aparece de formas diferentes nos planos de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Enquanto Lula propõe dar continuidade à política de valorização do salário mínimo, com aumentos reais para o piso de remuneração, o programa de Flávio não estabelece uma regra específica para reajuste, nem cita o salário mínimo. A proposta do candidato do PL concentra-se em medidas para ampliar a contratação formal.

A diferença está na forma como os dois candidatos tratam a renda do trabalhador. O plano petista coloca a valorização do salário mínimo como uma política de distribuição de renda e desenvolvimento social. Já o plano de Flávio mira os empresários e apresenta a redução do custo do trabalhador registrado.

O que Lula propõe para o salário mínimo

O programa de governo de Lula afirma que o próximo mandato dará continuidade à política de valorização do salário mínimo.

"Com a retomada da política de valorização do salário-mínimo, asseguramos aumento real para o piso de remuneração todos os anos, permitindo a recuperação de seu poder de compra e impulsionando os rendimentos do trabalho, que chegaram aos maiores patamares reais da história", diz um trecho do tópico 12 do plano.

O plano afirma que a valorização do salário mínimo será mantida como um instrumento de distribuição de renda, combate à pobreza e promoção do desenvolvimento econômico e social. O documento também relaciona a política ao aumento do poder de compra de aposentados e pensionistas.

A proposta faz parte de uma estratégia mais ampla de valorização do trabalho. O plano defende que o país deve superar uma estratégia de competitividade baseada em baixos salários e avançar em direção a um modelo sustentado por inovação, difusão tecnológica, qualificação profissional, infraestrutura, crédito e assistência técnica.

O documento também prevê a continuidade de medidas de proteção trabalhista e de ampliação do emprego formal. Entre as propostas estão o combate à "pejotização espúria", a regulamentação do trabalho em plataformas digitais e o fortalecimento da negociação coletiva.

Segundo o plano, o investimento em infraestrutura, a política industrial e a oferta de linhas de crédito para diferentes segmentos produtivos no atual governo geraram as taxas mais baixas de desemprego da história (de 5,1% no último trimestre de 2025, segundo a PNAD Contínua do IBGE).

O que Flávio Bolsonaro propõe para o salário mínimo

O plano de governo de Flávio Bolsonaro não estabelece uma política específica de valorização ou uma fórmula para o reajuste do salário mínimo. O documento, porém, apresenta uma série de medidas voltadas ao mercado de trabalho e à renda dos trabalhadores.

A principal delas é a redução gradual do custo do trabalho. Segundo o programa, o custo de um trabalhador formal pode chegar a cerca de duas vezes o salário que ele recebe, sem citar fontes, o que, na avaliação apresentada no documento, desestimula empresas a contratar com carteira assinada e favorece a informalidade.

"Vamos reduzir gradualmente o custo do trabalho, sem retirar direitos, para que mais brasileiros tenham carteira assinada e a proteção que vem com ela", afirma a página 43 do plano.

A proposta prevê contratos com menor custo na folha para jovens de 18 a 24 anos em busca do primeiro emprego e condições mais atrativas para a contratação de pessoas com 50 anos ou mais que estejam desempregadas há pelo menos 12 meses, mas não detalha quais condições.

O programa também defende maior flexibilidade nas relações de trabalho. O candidato propõe o chamado "negociado sobre o legislado", permitindo que trabalhador e empresa combinem diretamente condições de trabalho, dentro da legislação.

A ideia aparece no plano sob o princípio de que o "trabalho compensa": a proposta é ampliar a formalização, facilitar a entrada no mercado e aumentar as oportunidades de emprego. O documento também prevê um banco nacional de vagas conectado ao RH das empresas para aproximar trabalhadores e empregadores.