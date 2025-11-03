Reforma Casa Brasil: programa começa nesta segunda; veja como contratar

Reforma Casa Brasil: nova linha de crédito do governo federal oferece até R$ 30 mil para reformas de moradias. (Getty Images)
Repórter
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07h38.
O programa Reforma Casa Brasil, nova linha de crédito voltada à reforma de moradias de famílias de baixa renda, começa a valer nesta segunda-feira, 3.
Do Governo Federal, a medida está integrada ao Minha Casa, Minha Vida e oferece financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com juros reduzidos e prazos de até cinco anos para pagamento.
Segundo o governo, a iniciativa busca melhorar as condições de moradia e estimular a economia, especialmente o setor da construção civil, com R$ 40 bilhões disponíveis em crédito para famílias e classe média.
O objetivo, segundo o governo, é “promover o direito à moradia adequada e combater a inadequação dos domicílios no Brasil”.
Assim como o Minha Casa, Minha Vida, o programa será dividido por faixas de renda e contará com juros acessíveis a partir de 1,17% ao mês.
De acordo com o governo federal, o acesso ao crédito poderá ser feito diretamente pela página ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A simulação e contratação são 100% digitais.
Após a solicitação, o beneficiário deve enviar fotos do imóvel antes e depois da obra para comprovar a execução das melhorias. Caso não haja comprovação, o contrato prevê multa e inclusão em cadastro restritivo.
O crédito é garantido parcialmente pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), que cobre parte do risco em operações para famílias da Faixa 1. Estados e municípios também poderão oferecer contrapartidas financeiras para ampliar o alcance do programa.
O programa está aberto a famílias de todo o país com residência em áreas urbanas, incluindo capitais e municípios com mais de 300 mil habitantes. A destinação do imóvel deve ser residencial, mas imóveis de uso misto (comércio e moradia) também serão aceitos.
As condições variam conforme a renda familiar mensal:
O valor da prestação não poderá ultrapassar 25% da renda familiar e cada beneficiário poderá contratar apenas um financiamento por vez.
Os recursos do programa poderão ser usados para compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra, elaboração de projetos técnicos e serviços de acompanhamento de obras.
O programa também prevê melhorias em salubridade, acessibilidade, segurança e sustentabilidade das moradias. Entre os exemplos de intervenções possíveis estão pintura, troca de telhado, ampliação de cômodos e instalação de painéis solares.
O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que a proposta busca “atender o sonho das famílias que desejam melhorar suas casas, ao mesmo tempo em que gera empregos e estimula a economia”.
O interessado deve acessar o site caixa.gov.br/voce/habitacao/reforma-casa-brasil ou aplicativo da Caixa Econômica Federal, selecionar o serviço Reforma Casa Brasil e simular a operação de crédito.
A liberação da primeira parcela ocorrerá após o envio das fotos do imóvel a ser reformado. Após a conclusão da obra e nova comprovação por imagem, o beneficiário receberá a parcela final do financiamento.