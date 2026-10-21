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Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 53% e Lula, 47%, no 2º turno

Em cenário de votos válidos, candidato do PL consolida vantagem contra o atual presidente; avaliação do governo federal e índices de rejeição registram empate técnico

Eleições 2026: Flavio mantém vantagem perante Lula para o 2º turno (Divulgação/Exame)

Eleições 2026: Flavio mantém vantagem perante Lula para o 2º turno (Divulgação/Exame)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18h00.

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RESUMO ＋

Pesquisa Gerp divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 53% dos votos válidos, contra 47% do presidente Lula (PT), em cenário de disputa presidencial. Nos votos totais, o senador registra 50%, ante 45% do petista. O levantamento também aponta empate técnico na rejeição dos dois candidatos e na avaliação do governo federal. Foram entrevistados 2.400 eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais.

A nova pesquisa Gerp, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à frente na corrida pela Presidência da República.

No recorte focado em votos válidos, que exclui brancos e nulos, o candidato do PL marca 53%, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio avançou de 52% para 53%, enquanto Lula oscilou de 47% para 48%.

No cenário estimulado, considerando os votos totais, Flávio Bolsonaro atinge 50%, consolidando uma diferença estatisticamente significativa sobre Lula, que pontua com 45%. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 2%, o mesmo percentual daqueles que não sabem ou preferiram não responder.

Na pesquisa espontânea, quando os candidatos não são apresentados previamente pelo entrevistador, o nome do PL registra 48%, contra 43% do atual presidente.

O índice de indecisos neste recorte recua para 8%, evidenciando um eleitorado com decisão amplamente cristalizada na reta final da disputa.

Rejeição e avaliação do governo

O levantamento do instituto também dimensionou as resistências do eleitorado aos candidatos. O petista Lula é rejeitado por 49% dos entrevistados, ao passo que Flávio Bolsonaro marca 46% de rejeição. Por conta da margem de erro, os postulantes configuram um empate técnico neste indicador estatístico.

A percepção institucional sobre a atual gestão federal mantém o cenário dividido. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 48% e aprovado por 46% da população.

Os números também apontam para um empate técnico na avaliação do Executivo nacional, com 6% de abstenção nas respostas.

O raio-x demográfico do eleitorado

A estratificação dos dados revela como cada candidato constrói sua base de apoio. O senador do PL consolida sua dianteira entre os homens, com 56% das intenções de voto, e avança expressivamente no eleitorado de alta renda, atingindo 64% entre quem ganha mais de 20 salários mínimos.

Por outro lado, o atual presidente concentra sua maior resiliência entre as mulheres, com 49%, e lidera a corrida na parcela mais vulnerável da população. Entre os entrevistados que ganham até um salário mínimo, Lula marca 62%.

Na divisão regional projetada em votos válidos, a clivagem se acentua de forma significativa. O petista lidera no Nordeste com 61%, enquanto o candidato do PL vence no Sul com 66%, além de manter vantagem estatística no Centro-Oeste (61%), Norte (58%) e Sudeste (54%).

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 19 a 21 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (GerpCati).

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia (com recursos próprios) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03835/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa Gerp para presidente em 2026? ＋

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 53% dos votos válidos, contra 47% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa Gerp divulgada em 21 de outubro de 2026.

Qual é o resultado da pesquisa Gerp nos votos totais? ＋

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 50% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%. Brancos e nulos somam 2%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou preferiram não responder.

O que mostra a pesquisa espontânea entre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% de Lula. Os indecisos representam 8%.

Qual candidato tem maior rejeição na pesquisa Gerp? ＋

Lula registra 49% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro tem 46%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados nesse indicador.

Em quais regiões Lula e Flávio Bolsonaro lideram? ＋

Lula lidera no Nordeste, com 61% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro aparece à frente no Sul (66%), Centro-Oeste (61%), Norte (58%) e Sudeste (54%), segundo os recortes regionais do levantamento.

Como está a aprovação do governo Lula na pesquisa Gerp? ＋

O governo Lula é desaprovado por 48% dos entrevistados e aprovado por 46%. Outros 6% não responderam. Os percentuais indicam empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

Quando foi realizada a pesquisa Gerp e qual é a margem de erro? ＋

O instituto Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 19 e 21 de outubro de 2026, por telefone, com entrevistas assistidas por computador (GerpCati). A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento foi financiado com recursos próprios da Gerp Mercadologia e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03835/2026.

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