RESUMO ＋ Pesquisa Gerp divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 53% dos votos válidos, contra 47% do presidente Lula (PT), em cenário de disputa presidencial. Nos votos totais, o senador registra 50%, ante 45% do petista. O levantamento também aponta empate técnico na rejeição dos dois candidatos e na avaliação do governo federal. Foram entrevistados 2.400 eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais.

A nova pesquisa Gerp, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à frente na corrida pela Presidência da República.

No recorte focado em votos válidos, que exclui brancos e nulos, o candidato do PL marca 53%, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio avançou de 52% para 53%, enquanto Lula oscilou de 47% para 48%.

No cenário estimulado, considerando os votos totais, Flávio Bolsonaro atinge 50%, consolidando uma diferença estatisticamente significativa sobre Lula, que pontua com 45%. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 2%, o mesmo percentual daqueles que não sabem ou preferiram não responder.

Na pesquisa espontânea, quando os candidatos não são apresentados previamente pelo entrevistador, o nome do PL registra 48%, contra 43% do atual presidente.

O índice de indecisos neste recorte recua para 8%, evidenciando um eleitorado com decisão amplamente cristalizada na reta final da disputa.

Rejeição e avaliação do governo

O levantamento do instituto também dimensionou as resistências do eleitorado aos candidatos. O petista Lula é rejeitado por 49% dos entrevistados, ao passo que Flávio Bolsonaro marca 46% de rejeição. Por conta da margem de erro, os postulantes configuram um empate técnico neste indicador estatístico.

A percepção institucional sobre a atual gestão federal mantém o cenário dividido. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 48% e aprovado por 46% da população.

Os números também apontam para um empate técnico na avaliação do Executivo nacional, com 6% de abstenção nas respostas.

O raio-x demográfico do eleitorado

A estratificação dos dados revela como cada candidato constrói sua base de apoio. O senador do PL consolida sua dianteira entre os homens, com 56% das intenções de voto, e avança expressivamente no eleitorado de alta renda, atingindo 64% entre quem ganha mais de 20 salários mínimos.

Por outro lado, o atual presidente concentra sua maior resiliência entre as mulheres, com 49%, e lidera a corrida na parcela mais vulnerável da população. Entre os entrevistados que ganham até um salário mínimo, Lula marca 62%.

Na divisão regional projetada em votos válidos, a clivagem se acentua de forma significativa. O petista lidera no Nordeste com 61%, enquanto o candidato do PL vence no Sul com 66%, além de manter vantagem estatística no Centro-Oeste (61%), Norte (58%) e Sudeste (54%).

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 19 a 21 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (GerpCati).

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia (com recursos próprios) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03835/2026.