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Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF
Decisão ocorre às vésperas de julgamento no plenário do STF sobre relatório da PF que cita relação entre ministro e ex-banqueiro
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Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro
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Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda
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Previsão do tempo no RJ: até quando o tempo instável continua?
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Previsão do tempo no RS: quando o tempo volta a ficar estável no estado?
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Caso Master e a crise no STF: veja a linha do tempo da guerra de despachos entre ministros
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Previsão do tempo em SP: quando vai parar de chover em São Paulo?
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Em meio à crise do STF, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados; veja as pesquisas da semana
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Mendonça retira o sigilo do caso Dark Horse e de investigações relacionadas a Jaques, Ciro e Castro
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TSE forma maioria para barrar candidatura de Pablo Marçal à Presidência
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Gilmar Mendes pede que Fachin reúna casos sobre Moraes e Mendonça e assuma a relatoria no STF
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Zanin e Moraes criticam Mendonça e reiteram pedido de acesso a conteúdo do celular de Vorcaro
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Pesquisa Datafolha: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro, 35%, no 1º turno
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Caso Master: Mendonça diz que divulgou tudo; Moraes diz haver divulgação 'seletiva e direcionada'
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Datafolha em Minas Gerais: Cleitinho cresce e chega a 37%; Patrus tem 13% e Kalil, 11%
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AtlasIntel: Lula tem 44,7% e Flávio Bolsonar, 37,2%, no 1º turno no Pará
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Datafolha no DF: Celina cresce 10 pontos e lidera isolada com 40%
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Datafolha senado DF: Michelle Bolsonaro, Leila e Bia Kicis têm empate técnico
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