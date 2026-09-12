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Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF
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São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura
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Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda
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Previsão do tempo no RJ: até quando o tempo instável continua?
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Caso Master e a crise no STF: veja a linha do tempo da guerra de despachos entre ministros
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Previsão do tempo em SP: quando vai parar de chover em São Paulo?
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Em meio à crise do STF, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados; veja as pesquisas da semana
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Mendonça retira o sigilo do caso Dark Horse e de investigações relacionadas a Jaques, Ciro e Castro
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TSE forma maioria para barrar candidatura de Pablo Marçal à Presidência
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Gilmar Mendes pede que Fachin reúna casos sobre Moraes e Mendonça e assuma a relatoria no STF
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