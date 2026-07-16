Flávio Bolsonaro anuncia plano de governo para mulheres com plataforma digital e IA própria

O pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentou, nesta quinta-feira, 16, um conjunto de propostas voltadas ao público feminino. O programa, chamado "Brasil Por Elas", foi lançado durante uma transmissão ao vivo ao lado da economista Danielle Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e integrante da equipe econômica do senador.

O lançamento ocorre cerca de um mês após o rompimento político entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na ocasião, Michelle divulgou um vídeo em que afirmou ter sido maltratada e desrespeitada pelo enteado.

O plano reúne 12 medidas. Entre elas estão a ampliação do acesso à internet para 70 milhões de mulheres, a criação de uma inteligência artificial denominada "Maria", o desenvolvimento da plataforma digital "Central da Mulher" e iniciativas para reduzir a falta de vagas em creches municipais.

Segundo Flávio Bolsonaro, a proposta busca ampliar o acesso a serviços públicos e privados por meio da conectividade. De acordo com o senador, a oferta de internet permitirá que mulheres utilizem ferramentas relacionadas à proteção, segurança, qualificação profissional, mobilidade social e autonomia financeira.

Durante a apresentação, o pré-candidato exibiu um vídeo demonstrando o funcionamento da inteligência artificial "Maria". Nas imagens, a ferramenta é utilizada para orientar mulheres em situações como denúncias de violência, agendamento de exames de mamografia e busca por vagas em creches.

A plataforma "Central da Mulher" foi apresentada como um ambiente digital que concentraria serviços acessíveis pelo celular, principalmente nas áreas de segurança pública e finanças pessoais. Segundo Flávio Bolsonaro, o sistema permitiria o envio de denúncias de violência diretamente à delegacia responsável, sem conhecimento do agressor, além de oferecer acesso a programas de capacitação, empreendedorismo e microcrédito.

O senador também afirmou que mantém conversas com operadoras de telefonia para viabilizar o projeto de conectividade previsto no programa.

Entre as demais propostas anunciadas estão a criação de um benefício destinado a mães que não conseguirem vaga em creches devido à falta de estrutura dos municípios, a ampliação de políticas de cuidado para idosos e ações de incentivo ao empreendedorismo feminino como instrumento de geração de renda.

Ao longo da transmissão, Danielle Marques, apontada como possível ministra da Fazenda em um eventual governo de Flávio Bolsonaro, fez declarações de caráter político. Entre elas, afirmou que "a esquerda defende o direito do estuprador e do bandido" e que "a mulher da Bíblia não é submissa".

A participação da economista no lançamento e a escolha de um programa direcionado às mulheres ocorrem após o afastamento entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, episódio que ganhou repercussão após a divulgação do vídeo da ex-primeira-dama relatando desentendimentos com o senador.

*Com informações da Agência O Globo.