CNT/MDA: Lula chega ao 2º turno melhor que Jair, mas com avaliação negativa e positiva empatadas

RESUMO ＋ A avaliação do governo Lula registra empate técnico entre positiva (37,9%) e negativa (38,4%), segundo pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado, 24. Os indicadores apresentaram oscilações ao longo de outubro, com aumento da avaliação positiva e redução da negativa. Na comparação com outubro de 2022, Lula registra percentuais de avaliação positiva e aprovação superiores aos de Jair Bolsonaro naquele período. Apesar disso, a desaprovação pessoal de Lula (48,8%) permanece numericamente acima da aprovação (47,6%), também dentro da margem de erro.

A avaliação do governo Lula está dividida às vésperas do segundo turno das eleições de 2026. A pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado, 24, mostra que 37,9% dos entrevistados avaliam a gestão atual positivamente, ante 38,4% que a consideram negativa. Entretanto, a diferença de 0,5 ponto percentual é menor que a margem de erro, de 2,2 pontos, o que configura empate técnico entre os dois índices.

Outros 22,6% consideram o governo regular.

Avaliação do governo Lula melhora em outubro

Apesar do resultado, os dados da CNT/MDA mostram uma redução da avaliação negativa e uma alta da positiva ao longo de outubro. Na rodada realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro, 35,3% avaliavam o governo positivamente e 41,2% negativamente.

Na pesquisa mais recente, a avaliação positiva subiu 2,6 pontos percentuais, enquanto a negativa recuou 2,8 pontos. Na rodada de 13 a 15 de outubro, os índices eram de 37,8% e 39,5%, respectivamente.

Lula tem avaliação melhor que Bolsonaro às vésperas do 2º turno de 2022

A comparação com a pesquisa CNT/MDA de outubro de 2022 mostra números mais favoráveis a Lula nos dois indicadores.

Na pesquisa atual, Lula registra uma avaliação positiva 3 pontos percentuais maior que a de Bolsonaro naquele período. Já a avaliação negativa é 1,2 ponto menor.

Às vésperas do segundo turno em 2022, Jair Bolsonaro tinha 34,9% de avaliação positiva e 39,6% de negativa. Outros 24,5% consideravam o governo regular.

Aprovação de Lula também supera a de Bolsonaro em 2022

A pesquisa CNT/MDA também perguntou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o desempenho pessoal de Lula à frente da Presidência. A aprovação é de 47,6%, enquanto a desaprovação chega a 48,8%. A diferença de 1,2 ponto percentual também é inferior à margem de erro.

Em outubro de 2022, Bolsonaro tinha 41% de aprovação e 54,7% de desaprovação. Na comparação, Lula apresenta aprovação 6,6 pontos percentuais maior e desaprovação 5,9 pontos menor.

A avaliação do governo e a aprovação pessoal são indicadores distintos: o primeiro mede a percepção sobre a gestão; o segundo, o desempenho do presidente no cargo.

Nos dois quesitos, entretanto, Lula aparece em situação mais favorável que Bolsonaro na reta final de 2022. Na pesquisa atual, porém, a avaliação negativa do governo supera a positiva em 0,5 ponto, e a desaprovação pessoal supera a aprovação em 1,2 ponto, diferenças inferiores à margem de erro.

Metodologia da pesquisa CNT/MDA

A 173ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.032 pessoas em 140 municípios, entre 21 e 23 de outubro de 2026. As entrevistas foram presenciais, realizadas em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Segundo a metodologia divulgada, os resultados receberam ponderação socioeconômica e pelo voto declarado no primeiro turno de 2026. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02136/2026.