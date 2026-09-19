Flávio Bolsonaro promete usar Santa Catarina como modelo para governar o Brasil

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (19), durante ato de campanha em Joinville (SC), que pretende usar Santa Catarina como referência caso seja eleito. O senador elogiou o desenvolvimento econômico do estado e disse que pretende manter uma relação próxima com o governador Jorginho Mello (PL), com quem defendeu a realização de concessões e parcerias entre os governos estadual e federal.

Durante o discurso, Flávio afirmou que “Santa Catarina não é um estado fascista” e descreveu os catarinenses como trabalhadores, produtivos e orientados pelo mérito. Ao falar sobre Joinville, atribuiu o desenvolvimento da cidade ao fato de, segundo ele, o município “nunca ter sido governado pelo PT”.

Na área de segurança pública, o candidato defendeu que facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho, além de milícias, sejam enquadrados como organizações terroristas. Para o sistema prisional, afirmou que pretende utilizar o modelo catarinense como referência para programas de trabalho destinados a presos considerados de menor periculosidade.

Críticas ao Bolsa Família

Flávio também criticou o reajuste de 15,04% no Bolsa Família anunciado pelo governo federal em 17 de setembro. A atualização fará o valor mínimo do benefício passar de R$ 600 para R$ 691 a partir de outubro. O benefício médio estimado também subirá de R$ 675 para R$ 777.

Durante o ato, o candidato afirmou que o aumento seria um “ato de desespero” e acusou o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de tentar “comprar o voto dos mais pobres”. Apesar das críticas, Flávio afirmou que pretende manter o novo valor do benefício caso seja eleito.

O governo federal afirma que o reajuste tem como objetivo recompor a inflação acumulada desde março de 2023. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os valores foram corrigidos em 15,04% com base na variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.

O reajuste também foi alvo de questionamentos no período eleitoral. O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou um pedido apresentado pelo deputado Zé Trovão (PL-SC) para barrar a medida por entender que o parlamentar não tinha legitimidade para contestar uma política de âmbito nacional. A decisão não analisou o mérito da alegação de abuso de poder político.

Flávio comparou o reajuste atual ao aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 realizado em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Na avaliação do candidato, o valor do benefício havia perdido poder de compra com a inflação.

Críticas ao governo Lula e ao STF

Em outro trecho do discurso, Flávio classificou o governo Lula como “analógico” e burocrático e associou o presidente a “ideias velhas”. Entre as propostas apresentadas, citou a redução da carga tributária sobre a folha de pagamento e medidas de incentivo ao empreendedorismo. No ato, também mencionou o programa “Minha Primeira Empresa”, previsto em seu plano de governo.

O candidato voltou ainda a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Flávio defendeu o impeachment do magistrado e afirmou que ministros indicados por Lula estariam atuando para protegê-lo. Também fez críticas à indicação e à recondução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República.

Ao longo do discurso, Flávio contrastou a situação econômica de brasileiros de baixa renda com o que descreveu como hábitos luxuosos de integrantes do governo federal, em uma série de críticas direcionadas à gestão Lula.

O ato ocorreu no Centro de Convenções e Exposições Expoville e contou com a presença de Jorginho Mello, candidato à reeleição ao governo catarinense, além de candidatos do PL ao Senado, entre eles Carlos Bolsonaro e Carol De Toni. Após a agenda em Joinville, Flávio tinha compromisso de campanha previsto em Chapecó, no oeste do estado.

Com informações de Uol e Folha