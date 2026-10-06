Como votaram os brasileiros no exterior? Veja os resultados por país no mapa

RESUMO ＋
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos que Flávio Bolsonaro (PL) entre os brasileiros que votaram no exterior no primeiro turno das eleições de 2026. O petista somou 157.387 votos, contra 143.900 do candidato do PL. O resultado, porém, variou bastante entre os países: Lula venceu em Portugal, Alemanha e França, enquanto Flávio liderou nos Estados Unidos e no Japão.
Os brasileiros que vivem no exterior deram mais votos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que a Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições de 2026.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compilados por país, Lula recebeu 157.387 votos, contra 143.900 de Flávio Bolsonaro. A diferença foi de 13.487 votos.
Dos 916.534 eleitores aptos nas seções totalizadas no exterior, 341.766 compareceram às urnas. A participação foi de 37,31%, enquanto a abstenção chegou a 62,69%.
Os brasileiros com domicílio eleitoral fora do país votam apenas para presidente e vice-presidente da República.
Onde Lula e Flávio Bolsonaro tiveram mais votos?
Portugal deu a maior votação de Lula fora do Brasil. O presidente recebeu 26.401 votos, contra 19.412 de Flávio Bolsonaro.
O cenário se inverteu nos Estados Unidos, país em que Flávio teve seu melhor desempenho em números absolutos. O candidato do PL recebeu 45.004 votos, contra 23.335 de Lula, uma vantagem de 21.669 votos.
No Japão, Flávio também abriu uma diferença expressiva: foram 24.601 votos, ante 5.234 de Lula.
Lula, por sua vez, venceu em alguns dos países com grandes comunidades brasileiras na Europa. Na Alemanha, o placar foi de 13.525 a 3.532. Na França, de 8.769 a 1.758, e, na Espanha, de 7.263 a 3.338.
O presidente também ficou à frente no Canadá, por 12.508 a 7.043, e no Reino Unido, por 8.640 a 5.366.
Alguns países tiveram disputas apertadas. No México, Flávio venceu por quatro votos, com 589 contra 585. No Vietnã, a diferença foi de apenas um voto: 14 a 13 para o candidato do PL. Na Venezuela, Lula venceu por três votos, com 128 contra 125.
Veja como os brasileiros votaram em cada país
- Alemanha: Lula 13.525 x 3.532 Flávio Bolsonaro
- Angola: Lula 147 x 101 Flávio Bolsonaro
- Argentina: Lula 3.747 x 1.681 Flávio Bolsonaro
- Argélia: Lula 27 x 3 Flávio Bolsonaro
- Arábia Saudita: Lula 52 x 22 Flávio Bolsonaro
- Austrália: Lula 4.562 x 2.579 Flávio Bolsonaro
- Bahamas: Flávio Bolsonaro 10 x 6 Lula
- Bahrein: Flávio Bolsonaro 27 x 17 Lula
- Bélgica: Lula 2.516 x 1.959 Flávio Bolsonaro
- Bolívia: Flávio Bolsonaro 1.387 x 349 Lula
- Bulgária: Lula 34 x 8 Flávio Bolsonaro
- Cabo Verde: Lula 39 x 20 Flávio Bolsonaro
- Canadá: Lula 12.508 x 7.043 Flávio Bolsonaro
- Catar: Flávio Bolsonaro 173 x 147 Lula
- Chile: Lula 928 x 809 Flávio Bolsonaro
- China: Lula 367 x 203 Flávio Bolsonaro
- Chipre: Lula 24 x 20 Flávio Bolsonaro
- Colômbia: Flávio Bolsonaro 252 x 245 Lula
- Coreia do Sul: Lula 123 x 72 Flávio Bolsonaro
- Costa do Marfim: Lula 24 x 13 Flávio Bolsonaro
- Costa Rica: Lula 173 x 159 Flávio Bolsonaro
- Croácia: Lula 29 x 17 Flávio Bolsonaro
- Cuba: Lula 36 x 1 Flávio Bolsonaro
- Dinamarca: Lula 1.166 x 195 Flávio Bolsonaro
- Egito: Lula 46 x 12 Flávio Bolsonaro
- El Salvador: Flávio Bolsonaro 48 x 23 Lula
- Emirados Árabes Unidos: Flávio Bolsonaro 659 x 512 Lula
- Equador: Flávio Bolsonaro 171 x 130 Lula
- Eslováquia: Lula 35 x 13 Flávio Bolsonaro
- Eslovênia: Lula 61 x 25 Flávio Bolsonaro
- Espanha: Lula 7.263 x 3.338 Flávio Bolsonaro
- Estados Unidos: Flávio Bolsonaro 45.004 x 23.335 Lula
- Estônia: Lula 142 x 19 Flávio Bolsonaro
- Filipinas: Flávio Bolsonaro 33 x 26 Lula
- Finlândia: Lula 475 x 155 Flávio Bolsonaro
- França: Lula 8.769 x 1.758 Flávio Bolsonaro
- Gana: Lula 8 x 2 Flávio Bolsonaro
- Grécia: Flávio Bolsonaro 230 x 196 Lula
- Guatemala: Flávio Bolsonaro 67 x 33 Lula
- Guiana: Flávio Bolsonaro 43 x 7 Lula
- Guiana Francesa: Flávio Bolsonaro 518 x 484 Lula
- Guiné-Bissau: Lula 17 x 17 Flávio Bolsonaro
- Haiti: Lula 5 x 0 Flávio Bolsonaro
- Honduras: Flávio Bolsonaro 34 x 17 Lula
- Hungria: Lula 331 x 93 Flávio Bolsonaro
- Índia: Lula 29 x 27 Flávio Bolsonaro
- Indonésia: Flávio Bolsonaro 19 x 8 Lula
- Irã: Lula 14 x 11 Flávio Bolsonaro
- Irlanda: Lula 6.025 x 1.559 Flávio Bolsonaro
- Israel: Flávio Bolsonaro 523 x 92 Lula
- Itália: Lula 6.148 x 4.386 Flávio Bolsonaro
- Jamaica: Flávio Bolsonaro 14 x 4 Lula
- Japão: Flávio Bolsonaro 24.601 x 5.234 Lula
- Jordânia: Lula 675 x 59 Flávio Bolsonaro
- Kuwait: Lula 54 x 12 Flávio Bolsonaro
- Líbano: Lula 2.538 x 1.138 Flávio Bolsonaro
- Líbia: Lula 2 x 0 Flávio Bolsonaro
- Malásia: Lula 44 x 27 Flávio Bolsonaro
- Marrocos: Lula 30 x 6 Flávio Bolsonaro
- México: Flávio Bolsonaro 589 x 585 Lula
- Moçambique: Flávio Bolsonaro 113 x 89 Lula
- Namíbia: Lula 6 x 5 Flávio Bolsonaro
- Nepal: Flávio Bolsonaro 11 x 1 Lula
- Nicarágua: Flávio Bolsonaro 35 x 33 Lula
- Nigéria: Lula 26 x 6 Flávio Bolsonaro
- Noruega: Lula 592 x 198 Flávio Bolsonaro
- Nova Zelândia: Lula 234 x 64 Flávio Bolsonaro
- Omã: Flávio Bolsonaro 20 x 12 Lula
- Países Baixos: Lula 4.624 x 1.081 Flávio Bolsonaro
- Palestina: Lula 1.078 x 46 Flávio Bolsonaro
- Panamá: Flávio Bolsonaro 336 x 236 Lula
- Paraguai: Flávio Bolsonaro 3.848 x 546 Lula
- Peru: Flávio Bolsonaro 380 x 248 Lula
- Polônia: Lula 183 x 65 Flávio Bolsonaro
- Portugal: Lula 26.401 x 19.412 Flávio Bolsonaro
- Quênia: Lula 26 x 17 Flávio Bolsonaro
- Reino Unido: Lula 8.640 x 5.366 Flávio Bolsonaro
- República Dominicana: Flávio Bolsonaro 106 x 65 Lula
- Romênia: Lula 31 x 22 Flávio Bolsonaro
- Rússia: Lula 49 x 25 Flávio Bolsonaro
- Senegal: Lula 51 x 24 Flávio Bolsonaro
- Sérvia: Lula 30 x 13 Flávio Bolsonaro
- Singapura: Lula 190 x 92 Flávio Bolsonaro
- Suécia: Lula 1.770 x 505 Flávio Bolsonaro
- Suíça: Lula 5.194 x 4.525 Flávio Bolsonaro
- Suriname: Flávio Bolsonaro 366 x 121 Lula
- Síria: Lula 97 x 7 Flávio Bolsonaro
- Tailândia: Flávio Bolsonaro 51 x 40 Lula
- Taiwan: Flávio Bolsonaro 107 x 77 Lula
- Tanzânia: Lula 11 x 5 Flávio Bolsonaro
- Tchéquia: Lula 279 x 70 Flávio Bolsonaro
- Timor-Leste: Flávio Bolsonaro 27 x 16 Lula
- Trinidad e Tobago: Flávio Bolsonaro 10 x 4 Lula
- Tunísia: Lula 12 x 9 Flávio Bolsonaro
- Turquia: Lula 114 x 37 Flávio Bolsonaro
- Ucrânia: Flávio Bolsonaro 19 x 4 Lula
- Uruguai: Lula 797 x 701 Flávio Bolsonaro
- Venezuela: Lula 128 x 125 Flávio Bolsonaro
- Vietnã: Flávio Bolsonaro 14 x 13 Lula
- África do Sul: Flávio Bolsonaro 230 x 152 Lula
- Áustria: Lula 979 x 311 Flávio Bolsonaro
'Perguntas frequentes'
Quem recebeu mais votos entre os brasileiros no exterior no primeiro turno da eleição presidencial de 2026? ＋
Lula recebeu mais votos no exterior no primeiro turno, com 157.387 votos, contra 143.900 de Flávio Bolsonaro.
Quem venceu entre os brasileiros que votaram nos Estados Unidos? ＋
Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado entre os brasileiros nos Estados Unidos, com 45.004 votos, contra 23.335 de Lula.
Quem venceu entre os brasileiros que votaram em Portugal? ＋
Lula foi o candidato mais votado entre os brasileiros em Portugal, com 26.401 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 19.412 votos.
Qual foi a abstenção dos brasileiros no exterior? ＋
A abstenção nas seções eleitorais totalizadas no exterior foi de 62,69%. Dos 916.534 eleitores aptos a votar nessas seções, 341.766 compareceram.