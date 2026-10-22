Que horas sai a pesquisa Datafolha de hoje?

RESUMO ＋ Ao menos 35 pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 estão previstas para esta semana, das quais 17 já foram divulgadas. Nesta quinta-feira, 22, o principal destaque é a nova rodada do Datafolha, prevista para sair entre 18h e 19h. Os levantamentos acompanham a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que se enfrentam nas urnas no domingo, 25 de outubro. Pesquisas recentes de diferentes institutos mostram diferenças numéricas reduzidas entre os candidatos.

Ao todo, 17 pesquisas de intenção de voto sobre as eleições presidenciais já foram divulgadas nesta semana, e, até o próximo sábado, 24, ao menos mais 18 serão publicadas. Nesta quinta-feira, 22, uma das pesquisas mais aguardadas é do instituto Datafolha.

Os levantamentos medem a preferência do eleitorado, que irá novamente às urnas no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, para escolher entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa Datafolha de hoje é a terceira e penúltima rodada do instituto depois do primeiro turno, e será divulgada entre 18h e 19h.

Nos dados do instituto divulgados na última sexta-feira, 16, Flávio marcava 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Nos votos válidos, o candidato do PL tinha 51%, ante 49% do presidente.

Nesta quinta, o eleitor também pode conferir novos resultados das pesquisas Indexa/Estadão e PoderData/Aya.

A PoderData/Aya foi publicada nesta manhã. Nos resultados, os candidatos surgem tecnicamente empatados, com distância numérica de 2 pontos. Enquanto o parlamentar registra 51% dos votos válidos, o mandatário aparece com 49%.

Pesquisas da semana

Nesta segunda-feira, 19, os institutos Ranking, BTG/Nexus, Futura Inteligência, PoderData/Aya, AtlasIntel e Paraná Pesquisas soltaram seus resultados.

A AtlasIntel foi uma das primeiras da semana. Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 51,1% e Lula, 48,9% dos votos válidos. A pesquisa Futura também já publicou sua nova rodada, em que o senador registra 50,4% e o presidente, 49,6% dos votos válidos.

No levantamento publicado pelo instituto PoderData/Aya no começo desta semana, Flávio aparecia com 52% e Lula com 48%. A BTG/Nexus, por sua vez, mostra Flávio Bolsonaro com 50,3% dos votos válidos contra 49,7% do presidente.

Na terça, 20, foi a vez dos levantamentos Vetor, França, Veritá, Alfa Inteligência e Real Time Big Data.

Na pesquisa Alfa Inteligência, o parlamentar registra 51,5%, contra 48,5% do mandatário. Os resultados foram parecidos com o que foi divulgado pela pesquisa Real Time Big Data, em que Flávio pontua com 52% e Lula com 48%.

Na quarta-feira, 21, cinco pesquisas foram ao ar: Ideia, Futura Inteligência, Gerp, Palver e Quaest.

A segunda rodada da Quaest mostra um cenário bem apertado. Flávio Bolsonaro registra 45% das intenções de voto, e o presidente Lula aparece com 44%.

Nos votos válidos calculados pela pesquisa Meio/Ideia, Flávio tem 51% e Lula, 49%. A pesquisa Futura Inteligência mostra resultados semelhantes, com o senador com a 51,1% dos votos válidos, enquanto o presidente tem 48,9%.

O resultado da pesquisa Gerp destoa das demais. No recorte focado em votos válidos, que exclui brancos e nulos, o candidato do PL marca 53%, enquanto o petista tem 47%.

Na sexta-feira, 23, a dois dias do pleito, Ipespe e Vox devem soltar resultados. O eleitor também poderá conferir novas rodadas das pesquisas Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá.

Na véspera do segundo turno, sábado, 24, ao menos 11 levantamentos serão publicados: Instituto Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.