Petrobrás abre edital para doar dois supercomputadores à universidades

Atlas e Fênix, máquinas de alta performance, serão repassados a instituições de pesquisa; custo com manutenção pode ultrapassar R$ 170 mil por mês só em energia

Da Redação
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14h43.

A Petrobras abriu neste mês um edital para a doação de dois supercomputadores, Atlas e Fênix, ambos já presentes na lista global Top500.

Destinado a universidades e centros de pesquisa sem fins lucrativos, o processo oferece máquinas equipadas com GPUs Nvidia V100 e potência ainda útil para simulações científicas e atividades acadêmicas, apesar de estarem obsoletas para as operações de exploração e produção da estatal.

Mas receber as máquinas é apenas o primeiro passo. O Fênix, por exemplo, exige uma sala refrigerada 24 horas, energia redundante e capacidade instalada de 381 kVA, o que gera um consumo em torno de 300 kWh.

Considerando um custo médio de R$ 0,80 por kWh, a operação mensal ultrapassa R$ 172 mil apenas em energia elétrica, sem contar refrigeração adicional, manutenção e equipe técnica dedicada.

O investimento operacional elevado é hoje uma das principais barreiras para que universidades mantenham infraestruturas desse porte. Projetos desse tipo geralmente dependem de parcerias com o MCTI ou outras instituições financiadoras para viabilizar custos contínuos.

