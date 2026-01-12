Qual será o prêmio do BBB 26? Relembre todos os valores

O Big Brother Brasil 26 começa nessa segunda-feira, 12, e terá a maior premiação já registrada na história do programa: R$ 3 milhões.

Desde a estreia do reality em 2002, o prêmio ao vencedor percorreu um longo caminho: começou com R$ 500 mil nas primeiras temporadas, passou por várias mudanças ao longo dos anos e alcançou os valores milionários que hoje se tornaram marca do formato televisivo.

Prêmios iniciais

Na primeira fase do programa, campeões como Kleber Bambam e Rodrigo Cowboy receberam R$ 500 mil, valor que perdurou até 2004. A partir de 2005, o prêmio dobrou para R$ 1 milhão e manteve-se assim por vários anos.

Aumento de valores

Em 2012 houve nova elevação: R$ 1,5 milhão virou o padrão da premiação até 2022, período em que nomes como Juliette Freire e Arthur Aguiar venceram a competição. A década mais recente registrou aumentos mais agressivos, com prêmio chegando a R$ 2,7 milhões na última temporada.

Confira os valores que cada campeão recebeu:

BBB 1 – 2002: Kleber Bambam — R$ 500 mil

BBB 2 – 2002: Rodrigo Cowboy — R$ 500 mil

BBB 3 – 2003: Dhomini Ferreira — R$ 500 mil

BBB 4 – 2004: Cida dos Santos — R$ 500 mil

BBB 5 – 2005: Jean Wyllys — R$ 1 milhão

BBB 6 – 2006: Mara Viana — R$ 1 milhão

BBB 7 – 2007: Diego Alemão — R$ 1 milhão

BBB 8 – 2008: Rafinha — R$ 1 milhão

BBB 9 – 2009: Max Porto — R$ 1 milhão

BBB 10 – 2010: Marcelo Dourado — R$ 1 milhão

BBB 11 – 2011: Maria Melilo — R$ 1 milhão

BBB 12 – 2012: Fael Cordeiro — R$ 1,5 milhão

BBB 13 – 2013: Fernanda Keulla — R$ 1,5 milhão

BBB 14 – 2014: Vanessa Mesquita — R$ 1,5 milhão

BBB 15 – 2015: Cézar Lima — R$ 1,5 milhão

BBB 16 – 2016: Munik Nunes — R$ 1,5 milhão

BBB 17 – 2017: Emilly Araújo — R$ 1,5 milhão

BBB 18 – 2018: Gleici Damasceno — R$ 1,5 milhão

BBB 19 – 2019: Paula von Sperling — R$ 1,5 milhão

BBB 20 – 2020: Thelma Assis — R$ 1,5 milhão

BBB 21 – 2021: Juliette Freire — R$ 1,5 milhão

BBB 22 – 2022: Arthur Aguiar — R$ 1,5 milhão

BBB 23 – 2023: Amanda Meirelles — R$ 2,88 mil

BBB 24 – 2024: Davi Brito — R$ 2,92 milhões

BBB 25 – 2025: Renata Saldanha — R$ 2,7 milhões

Prêmio ficará exposto

O anúncio oficial do valor para 2026 marca um novo patamar no prêmio do BBB. Além de representar um salto nominal, os R$ 3 milhões serão expostos na sala da casa ao longo de toda a temporada, como elemento motivacional e referência constante para os participantes.