Quem ganhou o BBB 7? Relembre a trajetória do campeão

O BBB 7 terminou com a vitória de Diego Gasques, conhecido como Alemão, que recebeu 91% dos votos na decisão contra Carollini. A edição de 2007 chamou atenção pelas votações expressivas, pelo formato de paredões duplos e pelo impacto das alianças entre os participantes. O resultado encerrou uma temporada marcada por 85 dias de confinamento.

Antes da final, Bruna Tavares foi eliminada com 67% dos votos, em disputa direta com Carollini. A dinâmica das eliminações influenciou o andamento do jogo e manteve o foco nas estratégias de cada grupo.

Trajetória de Alemão e fatos que marcaram o BBB 7

Alemão participou do triângulo amoroso formado com Íris Stefanelli e Fani Pacheco, que movimentou as votações e gerou reações dentro do programa. O trio enfrentou paredões consecutivos após ações dos demais participantes. Íris deixou o reality com 57% dos votos, enquanto Fani foi eliminada com 89%.

A temporada também teve expulsão. O participante Fernando Orozco deixou o programa após a produção identificar vínculo anterior com um diretor da emissora. Felipe Cobra entrou como substituto. Outro marco foi a primeira repescagem da história do reality, que devolveu Airton Cabral ao jogo com 68% dos votos.

A edição ainda promoveu o primeiro intercâmbio cultural do BBB. Íris participou do Gran Hermano Argentina 4 por cinco dias após votação do público brasileiro.

Ao final do programa, Alemão recebeu R$ 1 milhão e um carro. Depois do reality, atuou como apresentador no Multishow e, anos mais tarde, mudou-se para a Califórnia, nos Estados Unidos.

Novidades confirmadas para o BBB 26

A temporada de 2026 estreia em 12 de janeiro e terá 100 dias de duração, com encerramento previsto para 21 de abril. O prêmio será de R$ 3 milhões, valor mais alto do formato nacional até hoje. Entre as novidades, o montante ficará exposto na sala durante toda a temporada para reforçar o foco da disputa.

A Globo também confirmou mudanças no processo de seleção. O elenco será formado por participantes descritos como “desesperados por dinheiro”, segundo a produção, em tentativa de ampliar a competitividade. Outra novidade envolve casas de vidro em diferentes cidades, permitindo acompanhamento prévio do público.

O programa terá ainda uma dinâmica que permite substituições de participantes ao longo do jogo, criando ajustes internos durante a temporada.