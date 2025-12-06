Todos os vencedores do BBB: relembre quem ganhou cada edição

Desde sua estreia em 2002, o Big Brother Brasil (BBB) já premiou 25 participantes. Ao longo dos anos, o sistema de votos mudou, o prêmio quintuplicou e o programa incorporou os "camarotes" ao modelo tradicional.

Na última edição, em 2025, a vencedora foi a dançarina Renata, com 51,9% dos votos.

A final com o maior número de votos foi do BBB 22, composta por Arthur Aguiar (vecendor com 68,9%), Paulo André (29,9%) e Douglas Silva (1,1%). Na ocasião, o programa registrou 751 milhões de votos.

Quem ganhou cada edição do BBB?

Com duração de cerca de três meses, o programa é realizado anualmente. Cada ano tem apenas uma edição, exceto em 2002, quando foram realizadas duas, em janeiro e maio.

Confira a lista dos vencedores do BBB e o prêmio final que cada um recebeu

R$ 500 mil

BBB 1 - Kleber Bambam

BBB 2 - Rodrigo Cowboy

BBB 3 - Dhomini Ferreira

BBB 4 - Cida dos Santos

R$ 1 milhão

BBB 5 - Jean Wyllys

BBB 6 - Mara Viana

BBB 7 - Diego Alemão

BBB 8 - Rafinha

BBB 9 - Max Porto

BBB 10 - Marcelo Dourado

BBB 11 - Maria Melilo

R$ 1,5 milhão

BBB 12 - Fael Cordeiro

BBB 13 - Fernanda Keulla

BBB 14 - Vanessa Mesquita

BBB 15 - Cézar Lima

BBB 16 - Munik Nunes

BBB 17 - Emilly Araújo

BBB 18 - Gleici Damasceno

BBB 19 - Paula von Sperling

BBB 20 - Thelma Assis

BBB 21 - Juliette Freire

BBB 22 - Arthur Aguiar

Mais de R$ 2 milhões

BBB 23 - Amanda Meirelles (R$ 2,88 milhões)

BBB 24 - Davi Brito (R$ 2,92 milhões)

BBB 25 - Renata (R$ 2,7 milhões)

O que mudou no prêmio do BBB?

Com o passar das edições, o programa reajustou o valor do prêmio para que ele mantivesse seu valor e acompanhasse as variações econômicas.

Desde 2023, o valor sofreu variações devido às dinâmicas de cada edição. A proposta do reality é que o valor possa aumentar ou reduzir conforme as decisões tomadas pelos participantes. Com as mudanças, o maior prêmio até então foi de Davi Brito, em 2024.

Para 2026, a emissora promete aumentar ainda mais: o valor entregue ao vencedor deve ser de R$ 3 milhões.

O que mudou na seleção do programa?

Inicialmente, o Big Brother aceitava apenas participantes que se inscrevessem no processo seletivo, que é anunciado e organizado pela TV Globo.

No entanto, a edição de 2020 marcou uma mudança na dinâmica. Com nove participantes famosos, o programa inaugurou a dinâmica dos "camarotes", que são personalidades da mídia convidadas para integrar o elenco. A organização foi reproduzida nos anos seguintes e o mesmo deve ser feito no BBB 26.

Em 2025, uma nova regra alterou as dinâmicas da casa. Os participantes (famosos e anônimos) entraram em duplas escolhidas por eles na fase de inscrição.

Casa de vidro

O BBB 9 trouxe uma seleção simultânea com o programa. Dentro da "Casa de Vidro", geralmente instalada em um shopping, alguns candidatos ficavam confinados e o público poderia votar em quem entraria no programa.

Essa dinâmica era realizada em paralelo com as primeiras semanas da edição. Sendo assim, os participantes que entravam por esse sistema poderiam escolher entre compartilhar ou não informações verdadeiras com quem já estava confinado.

Repescagem

No BBB 23, após duas expulsões, o programa optou por realizar uma repescagem entre os participantes que já haviam sido eliminados.

A dinâmica não aconteceu nos anos seguintes e a produção não revelou quais os planos para o BBB 26. Na ocasião, retornaram à casa os eliminados Fred Nicácio e Larissa, que permaneceu na casa até a última semana e foi eliminada na semifinal.

Quando estreia o BBB 26?

A próxima edição do reality show deve começar em 12 de janeiro de 2026 e durar 100 dias, com a final prevista para 21 de abril.

A seleção do programa deve ser realizada por meio das casas de vidro. Serão cinco unidades, uma em cada região do país, e o público escolhe quatro participantes por casa para formar o elenco.