Quem ganhou o BBB 8? Relembre a trajetória do campeão

O BBB 8 terminou com a vitória de Rafinha Carvalho, que recebeu 50,15% dos votos após uma disputa apertada contra Gyselle Soares. A final da edição de 2008 registrou 75,6 milhões de votos, volume que chegou a causar instabilidade no site oficial do programa por alguns minutos. A votação foi estendida por causa de um empate técnico entre os dois finalistas.

A segunda colocada, Gyselle, terminou com 49,85% da preferência e recebeu R$ 100 mil. Rafinha levou o prêmio de R$ 1 milhão.

Trajetória de Rafinha e momentos marcantes do BBB 8

Rafinha entrou no programa para substituir outro participante selecionado e teve a confirmação de sua vaga três dias antes do início da temporada. Durante o confinamento, enfrentou três paredões.

Após o programa, Rafinha afirmou que investiria o prêmio em projetos ligados à música e tatuagem. Atualmente, é proprietário de um estúdio de tatuagem em Campinas (SP) e também atua como influenciador digital nas redes sociais.

Em 2023, o ex-participante comentou, em seu perfil do Instagram, declarações de Gyselle sobre o resultado da final e afirmou que seu desempenho em provas, dinâmicas e votações sustentou sua trajetória na temporada.

Próxima edição do reality: o que já foi anunciado

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia em 12 de janeiro de 2026 e traz ajustes estruturais confirmados pela produção. A temporada terá 100 dias de duração, com término previsto para 21 de abril.

O participante vencedor receberá R$ 3 milhões, valor mais alto já distribuído pelo reality. A emissora informou que as novas regras buscam ampliar o engajamento do público e reforçar a participação nas redes sociais ao longo do programa.