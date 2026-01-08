BBB 26 muda regras do Big Fone e dá mais poder ao público

O BBB 26 vem aí com mudanças na dinâmica do Big Fone. A principal novidade é a ampliação do número de aparelhos e a participação direta do público.

Além do aumento de um para três Big Fones, o público terá poder de decisão dentro do jogo. Caberá aos espectadores escolher qual Big Fone tocará em cada dinâmica.

Apenas um deles terá a mensagem válida, o que altera a estratégia dos participantes.

As mudanças foram anunciadas por Tadeu Schmidt nas redes sociais. Segundo o apresentador, o objetivo é tornar o jogo mais imprevisível e reduzir comportamentos passivos dentro da casa.

Como o público participa da dinâmica do Big Fone?

Nesta edição, o público escolhe qual Big Fone tocará. A decisão ocorre fora da casa, antes da ativação da dinâmica. Somente um dos três aparelhos receberá a mensagem oficial. Os outros poderão tocar sem qualquer consequência para quem atender.

A mudança amplia a interferência externa no jogo. O controle deixa de ser exclusivo da produção e passa ao público.

O que acontece com quem atender o Big Fone errado?

Atender um Big Fone sem mensagem não gera benefícios. O participante pode perder tempo ou se expor ao jogo sem vantagem.

A ideia é que a incerteza aumente o impacto da dinâmica, fazendo com que os brothers tenham de decidir rapidamente se realmente irão atender ou não.

O público poderá substituir participantes no BBB 26?

Além do Big Fone, o público terá outro papel ativo. Em determinados momentos, poderá substituir participantes considerados pouco ativos.

Pessoas previamente selecionadas ficarão prontas para entrar na casa. Caso o público decida, um brother pode ser retirado e substituído.

A medida busca alterar o andamento do jogo. A permanência passa a depender também do engajamento do participante.