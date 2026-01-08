BBB 26 muda regras do Big Fone e dá mais poder ao público

BBB 26: edição terá três Big Fones e decisão nas mãos do público (Crédito fotos: Globo/Fábio Rocha/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08h12.
O BBB 26 vem aí com mudanças na dinâmica do Big Fone. A principal novidade é a ampliação do número de aparelhos e a participação direta do público.
Além do aumento de um para três Big Fones, o público terá poder de decisão dentro do jogo. Caberá aos espectadores escolher qual Big Fone tocará em cada dinâmica.
Apenas um deles terá a mensagem válida, o que altera a estratégia dos participantes.
As mudanças foram anunciadas por Tadeu Schmidt nas redes sociais. Segundo o apresentador, o objetivo é tornar o jogo mais imprevisível e reduzir comportamentos passivos dentro da casa.
Nesta edição, o público escolhe qual Big Fone tocará. A decisão ocorre fora da casa, antes da ativação da dinâmica. Somente um dos três aparelhos receberá a mensagem oficial. Os outros poderão tocar sem qualquer consequência para quem atender.
A mudança amplia a interferência externa no jogo. O controle deixa de ser exclusivo da produção e passa ao público.
Atender um Big Fone sem mensagem não gera benefícios. O participante pode perder tempo ou se expor ao jogo sem vantagem.
A ideia é que a incerteza aumente o impacto da dinâmica, fazendo com que os brothers tenham de decidir rapidamente se realmente irão atender ou não.
Além do Big Fone, o público terá outro papel ativo. Em determinados momentos, poderá substituir participantes considerados pouco ativos.
Pessoas previamente selecionadas ficarão prontas para entrar na casa. Caso o público decida, um brother pode ser retirado e substituído.
A medida busca alterar o andamento do jogo. A permanência passa a depender também do engajamento do participante.