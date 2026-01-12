BBB 26 terá laboratório para trocar participantes durante o jogo

O Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda-feira, 12, com uma dinâmica inédita. A produção da TV Globo implementará um “laboratório” que armazenará jogadores extras, permitindo a substituição de participantes ao longo da temporada. A troca será definida pela audiência em votações oficiais.

O objetivo da proposta é ampliar o envolvimento do público e reduzir o número de competidores considerados "plantas", ou pouco ativos no jogo.

Funcionamento do laboratório

O laboratório manterá um grupo de participantes aguardando possível entrada na casa. Ao longo da temporada, brothers e sisters em atividade poderão ser substituídos por nomes retidos no laboratório. A TV Globo classifica a dinâmica como “combate às plantas”.

A substituição não se limita a paredões tradicionais. A direção informou que todos os confinados permanecem passíveis de troca, o que altera a lógica de eliminação e introduz novas disputas internas.

Participação do público na escolha

A troca de jogadores será decidida pelo público. A Globo poderá abrir votações para definir se um participante deixa o reality show e qual nome do laboratório assume sua vaga. A dinâmica aproxima o público do papel de “jogador” e modifica a estrutura de paredão.

Outras mudanças no BBB 26

A temporada incluirá Pipoca, Camarote e um novo grupo de Veteranos, composto por ex-participantes. Além disso, os Pipocas serão escolhidos pelo público a partir das Casas de Vidro.

O Cartola estreia como fantasy game para montagem de times com brothers e sisters, gerando pontuações a cada fase. As novidades buscam atualizar o formato, valorizar o engajamento do público e diversificar o caminho até o prêmio final.