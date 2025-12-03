Quem ganhou o BBB 5? Relembre a trajetória do campeão

A 5ª edição do Big Brother Brasil é lembrada pela formação de grupos definidos e pela repercussão da votação final. A temporada terminou com a vitória de Jean Wyllys, que recebeu 55% dos votos e levou o prêmio de R$ 1 milhão, valor recorde do programa até aquele ano.

Na final, ele disputou a preferência do público com Grazi Massafera e Sammy Ueda, integrantes do grupo que ficou conhecido pela união ao longo da edição.

Na ocasião, Grazi ficou em segundo lugar, com 40% da votação, levando R$ 50 mil. Já Sammy Ueda, comerciante paulista, terminou em terceiro, com 5% dos votos e o prêmio de R$ 20 mil.

A edição ficou marcada pela divisão entre dois grupos principais, identificados como “heróis” e “vilões”.

Trajetória de Jean Wyllys dentro e fora do confinamento

Durante a temporada, Jean se aproximou de Grazi e Pink, formando uma aliança que se destacou pela lealdade. O participante relatou perseguição após um paredão com combinação de votos e reorganizou sua estratégia dentro do jogo. A partir desse movimento, o trio fortaleceu sua presença e conquistou o apoio da audiência.

Jean também se tornou a primeira pessoa da comunidade LGBTQIAP+ a vencer o programa. O reconhecimento público após o reality impulsionou sua carreira fora da TV. Em 2010, ele foi eleito deputado federal pelo PSOL-RJ. Depois disso, se reelegeu em 2014 e 2018.

A carreira política terminou em 2019, quando decidiu não assumir o novo mandato após relatar ameaças. Hoje, Jean atua como escritor, professor e jornalista ligado à organização internacional Open Democracy, com foco em temas sociais.